Autorkou projektu je režisérka, choreografka a zakladatelka souboru Jana Burkiewiczová, která tentokrát vsadila na komornější formát – multimediální sólo pro dva tanečníky. „Chtěla jsem vytvořit malé představení pro dva, ale nedaří se mi to. A tak mi pod rukama vzniká představení, které ve mně otevřelo velké téma o tom, kolik si toho na sebe můžeme naložit,“ říká Burkiewiczová.
Tanec jako scénická show
Novinka posouvá současný tanec směrem k multimediální performance. Kombinuje prvky motivačních prezentací ve stylu TEDex s folklorními inspiracemi i výraznou výtvarnou instalací. Lidové tance choreografka transformuje do moderního pohybového jazyka a vedle fyzické složky pracuje výrazněji než kdy dřív také s textem a projekcemi.
|
Představení se s nadsázkou dotýká fenoménu sebeprezentace a permanentního hodnocení, kterému dnes čelíme. V hravém a vizuálně výrazném obalu otevírá osobní příběh o touze po úspěchu, životě v nejistotě i o hranici, kdy nadšení přechází ve vyhoření.
Silný tvůrčí tým i držitel Thálie
Na jevišti se představí dva slovenští tanečníci působící napříč Evropou – Michal Heriban, držitel Ceny Thálie, a Paulína Šmatláková.
O scénografii a kostýmy se postaral výtvarník Marek Cpin, světelný design vytvořila Pavla Beranová a projekce připravila filmová režisérka Terézia Halamová. Hudbu složil Jiří Konvalinka z rapové formace Mutanti hledaj východisko.
Premiéra se blíží