Sto tisíc korun na účet a žádná kontrola, za co je člověk utratí. Právě na tomto principu stál český experiment New Leaf Česko, do něhož se zapojili lidé bez domova. Čtyřicet účastníků dostalo jednorázově 100 tisíc korun, další skupina sloužila pro srovnání. Po roce mělo podle výzkumníků práci 80 procent příjemců peněz a bydlení si v průběhu projektu zajistilo rovněž osm z deseti.
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Nejdražší jsou nemocnice
Nyní výzkumníci zveřejnili další část výsledků. Tentokrát se zaměřili na to, kolik stojí veřejné služby využívané lidmi žijícími na ulici. Podle jejich dat představují tři měsíce bez domova v průměru téměř 50 tisíc korun veřejných nákladů na jednoho člověka. Největší položkou přitom nebyly azylové domy, sociální pracovníci ani zásahy policie, ale zdravotnictví.
Lůžkovou péči během sledovaných tří měsíců využilo pouze 17,2 procenta účastníků, přesto hospitalizace tvořily 42,8 procenta všech sledovaných veřejných nákladů. U lidí, kteří v nemocnici skončili, činil průměrný tříměsíční náklad více než 124 tisíc korun na osobu. Náklady byly navíc silně koncentrované. Desetina účastníků s nejvyššími výdaji vytvořila přes polovinu všech veřejných nákladů a více než 80 procent nákladů zdravotních.
Samotné peníze nestačí
Výsledky zároveň naznačují, že klíčová není jen finanční pomoc, ale také intenzivní sociální práce. Ve skupině s vlastním sociálním pracovníkem byly podle výzkumníků veřejné náklady v průměru o 4 878 korun nižší než v kontrolní skupině. U lidí, kteří získali peníze i sociální podporu, klesly zdravotní náklady o 5 231 korun na osobu, zatímco využívání levnější sociální pomoci mírně vzrostlo.
„Nejde ale o to dát lidem peníze a očekávat, že tím problém zmizí. Peníze samy o sobě situaci nevyřeší. Dají však člověku šanci ji změnit, pokud je propojíme se sociální prací,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Melanie Zajacová z Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
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Podle organizace vychází přímé využívání veřejných služeb člověkem žijícím na ulici zhruba na 200 tisíc korun ročně. Autoři projektu proto argumentují, že včasná pomoc může být nejen sociálním, ale i ekonomickým tématem. Následky v podobě hospitalizací a dalších krizových zásahů mohou vznikat právě tehdy, když se problém začne řešit až příliš pozdě.
Tisíce a miliardy