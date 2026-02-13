Kolik úsilí a inovací vyvine lidstvo pro to, aby se připravilo o sociální kontakt?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:02
Dálkový dozor jedné samoobsluhy bez personálu se musel zpočátku bavit. Partička mladíků si mezi regály naskládala plechovky s pitím a s melounem místo bowlingové koule rozehrála partii oblíbené hry. Až upozornění z reproduktorů, že by měli s hraním přestat a zboží si koupit, jim ukončilo kratochvíli.
Fotogalerie2

Zákazníci si sami váží, počítají a markují. Samoobslužné pokladny jsou v takové prodejně samozřejmostí. | foto: MAFRA

„Parta kluků opravdu poctivě plechovky i meloun sebrala, u samoobslužné kasy vše zaplatila a v klidu odešla,“ vzpomíná Roman Slamka, šéf jihočeské volyňské Jednoty, na epizodu z fungování prodejny, která i po zavírací době funguje nonstop, jak se moderně říká 24/7.

Když se trápí s mobilem, může mít kartičku

Coop, pod který uvedená prodejna patří, otevíral právě v nedalekých Strakonicích před čtyřmi lety první provozovnu tohoto druhu. Lidé vnímají tyto obchody jako místo, kde kromě nakupujících nepotkají živáčka, zcela bez personálu, až na jedinou, zcela bez živých prodavaček nebo prodavačů nejsou. Ale aplikační systém umožňuje vstup do prodejny i poté, kdy personál takzvaně zavře krám a jde domů.

První prodejna bez obsluhy, kde lze nakupovat i po zavírací době, byla otevřena v dubnu 2022 v jihočeských Strakonicích. Stou otevře Coop koncem února ve stejném kraji v Dobré Vodě.

Vstup a nakupování zprostředkuje aplikace v mobilu, která otevře vstup. Potvrzení osoby proběhne prostřednictvím bankovní identity. Pak už může zákazník vybírat, u bezobslužné pokladny zaplatí mobilem nebo kartou a jde domů. Kupodivu se za čtyři roky fungování ukázalo, že možnost zajít na nákup do obchodu, který vás pustí dovnitř jen přes chytrý telefon, není, až na výjimky, problém ani pro zákazníky, kteří nejsou rodilými ajťáky.

Coop umožňuje například místním samosprávám, aby po dohodě vydala obyvatelům obce vlastní vstupní kartičky, které „odemknou“ prodejnu stejně jako mobilní aplikace.

Bezobslužný provoz šetří mzdové náklady

„Než někde prodejnu 24/7 zřídíme, předchází tomu pečlivá analýza,“ vysvětluje místopředseda představenstva Coop Lukáš Němčík. Cílem není podle něho okamžitý zisk, ale následná dlouhodobá profitabilita.

Rok 2026 změní e-shopy. AI nákupy, konec bezcelních zásilek z Asie i nové povinnosti

Nonstop obchody obvykle vznikají tam, kde ubývali zákazníci a počty personálu a náklady na mzdy dostaly provozovnu do minusu. Tam, kde systém 24/7 vznikl, bylo možné snížit počet personálu na jednu až dvě osoby.

Příčinou snížené návštěvnosti obchodů je i to, že lidé dojíždějí do práce mimo svou obci a pokud chtějí nakoupit až po návratu, obchod je obvykle už zavřený. „Lidé proto nakupují tam, kde pracují, i když by to rádi udělali doma a nemuseli tahat nákup zdaleka,“ říká Němčík. Možnost nakoupit si v „zavřené“ samoobsluze třeba v šest nebo v osm večer tak vede ke zřizování takových provozoven.

Konec front v hypermarketech? Další velký řetězec spouští masivní rozvoz potravin až domů

Ani pro „nonstop“ obchody ale většinou neplatí, že si tu nakoupíte 24 hodin, ať již s prodavačkou, nebo bez. Obchody se ve většině míst, kde jsou, neodemknou od půlnoci do šesté ranní, protože statistiky ukázaly jen zlomek zájemců.

Důvod, proč řetězec nezřizuje zcela bezobslužné obchody, spočívá například v tom, že lidé stále chtějí nakupovat uzeniny, maso či sýry a další potraviny vážené podle přání, ne balené. „Snažíme se ale, aby v čase bez obsluhy bylo k dispozici balené pečivo, které vydrží déle, a zbytečně tam nevyschlo to nebalené,“ vysvětluje Roman Slamka z Jednoty Volyně. Kromě toho je nutné, aby byl v prodejně přes den někdo, kdo průběžně doplní dovezené zboží a připraví ho do regálů i na noční provoz.

Klidně zavolejte policii, mně je to fuk

To, co obvykle zajímá ty, kteří se vydají do podobné prodejny poprvé – a to vám to tady lidé nerozkradou? Slamka připouští, že před otevřením první prodejny ve Strakonicích takové obavy měli.

Statistiky

  • Padesátý „bezobslužný“ obchod Coop byl otevřen v roce 2024.
  • Nejvíc nákupů v čase bez personálu probíhá v obchodech 24/7 v sobotu, a to 25 procent. Podobné je to v neděli. 13 procent připadá na pátek.
  • Průměrný nákup ve všední den je kolem 175 korun, většinou typu „zapomněl jsem koupit“ a „tohle právě potřebuji“.
  • Víkendové útraty se pohybují v průměru kolem 300 korun.
  • V době, kdy je v prodejnách personál, tvoří prodej u obslužných pultů dvacet procent tržeb.
  • Podle zjištění slouží prodejny v některých obcích, kde už neexistuje hospoda, k sobotnímu setkávání, kam si místní zajdou nakoupit a popovídat.
  • Plně bezobslužná prodejna v režimu 24/7 je na Pardubicku v obci Zámrsk.

V naprosté většině se černé vize nenaplnily, i když v Pardubicích museli systém 24/7 zrušit. Obchod byl v blízkosti azylového domu a nepomáhala ani blokace vstupu v aplikaci pro ty, kteří tu opakovaně kradli. Většinou alkohol a cigarety. „Policie tam už odmítala jezdit,“ vysvětluje Roman Slamka.

Zmiňované cigarety jsou nejčastějším sortimentem, který si nenechavci strkají do kapes bez zaplacení. Kamerový systém je většinou odhalí, protože sledovací program eviduje všechny nezvyklé pohyby zákazníka, pozná, když si u regálu něco strčí do kapsy. „Jsou lidé, které bohužel nezmění ani vězení,“ uzavírá zkušenosti Slamka. Jako příklad udává zloděje, který po zadržení jen mávl rukou. „Mně je to jedno, udělejte si se mnou, co chcete, já jdu stejně sedět!“

Bez personálu se líbí i dalším provozovatelům

V Česku se objevují i další obchody založené na bezobslužnosti. V Praze je pět poboček menšího provozovatele Minute shop. Dvě z nich jsou na vysokoškolských kolejích, jedna poblíž univerzitních kampusů. Na rozdíl od prodejen Coop se jedná o malé krámky, nabízejí zde převážně trvanlivé potraviny jako pochutiny k posezení, alkoholické a nealkoholické nápoje a drobnou drogerii nebo něco pro domácí mazlíky.

Několik prodejen vlastní síť malých obchodů Žabka. V Praze má čtyři, fungují podobně jako Coop, s personálem a po zavírací době bezobslužně. Také tady se zákazník přihlašuje přes aplikaci a bankovní identitu.

Možnost koupit si bez prodavače nabízí například i biofarma ve Zlaté Olešnici v Podkrkonoší. Tady funguje takový nákup mimo výrobní čas, který tu denně končí po 16. hodině.

