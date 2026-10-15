Tento motor nabízí ideální kombinaci pružnosti a nízké spotřeby – na dálnici drží tempo s naprostým přehledem a při předjíždění má vždy dostatek dechu. To nejlepší navíc přichází při pohledu do ceníku: takto poskládanou kombinaci motoru, převodovky a docela rozsáhlé výbavy k tomu dostanete za zhruba 600 tisíc korun, což z něj dělá mimořádně lákavou nabídku.
Praktická stránka věci nezůstává pozadu – kufr je jednoduše super. V základním uspořádání nabízí velkorysých 597 litrů prostoru, a pokud sklopíte zadní opěradla, dostanete dokonce až 1 634 litrů.
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Podrží v zatáčkách
Uvnitř vozu čekají ergonomická přední sedadla s ortopedickou certifikací AGR (Aktion Gesunder Rücken). Nabízejí příkladnou oporu těla, nastavitelnou bederní část i výsuvný sedák, takže i po stovkách kilometrů na dálnici vystoupíte svěží a bez bolavých zad. Boční vedení vás navíc spolehlivě podrží v ostřejších zatáčkách. Třešničkou na dortu je integrovaná masážní funkce, která dlouhé dálniční štreky promění v relaxační zážitek.
Obrovskou pochvalu si zaslouží také ergonomie ovládání. V době, kdy se vše stěhuje na dotykové displeje, v interiéru potěší přítomnost klasických fyzických tlačítek. Klimatizaci tak nastavíte poslepu a bezpečně i během jízdy. Skvělým detailem je také možnost vypnout otravné jízdní asistenty jednoduchým dvojklikem tlačítka přímo na palubní desce, aniž byste se museli složitě proklikávat hlubokými nabídkami infotainmentu.
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Nafťák, co překvapí
Facelift vozu dodal ještě ostřejší a modernější výraz, kterému dominují nová LED světla. Ta nejen skvěle vypadají a podtrhují dravý postoj kombíku, ale především poskytují špičkový světelný výkon v noci, čímž výrazně zvyšují bezpečnost při pozdních návratech domů.
Musím říct, že mě auto neskutečně bavilo a celkově se mi moc líbilo. Naživo vypadá fantasticky – zejména šedá matná barva mu dodává přesně ten správný, neokoukaný a dravý šmrnc. Největší poklonu ale skládám sedačkám: opravdu z nich ani po dlouhých hodinách nebolí záda.
V dnešní době plné elektrifikace a downsizingu je toto auto milým naftovým překvapením.