Novinku Audi A6 e-hybrid jsme vytáhli tam, kde se manažerské sedany často bojí ušpinit kola – do zimních Krkonoš. A právě tady se ukázalo, jak moc dává smysl kombinace plug-inu a pohonu quattro. Na zmrzlých a zasněžených okreskách i rozbité horské silnici působilo auto jistě a klidně, čtyřkolka držela stopu s naprostou samozřejmostí a podvozek zvládal nerovnosti s noblesou, která k tomuhle modelu prostě patří.
Ranní schůzka v centru i večerní návrat do hor
Jízdně je A6 velice hravá. Řízení je přesné, reakce kultivované a celé auto působí lehčeji, než by člověk čekal od velkého sedanu. Na dlouhých přesunech uklidňuje ticho elektrického režimu, zatímco při svižnější jízdě se hybridní soustava opře do výkonu s příjemnou dávkou dynamiky. Je to přesně ten typ auta, který zvládne ranní schůzku v centru i večerní návrat přes horské serpentiny.
Verdikt zní jasně
Uvnitř je to ale hlavně o atmosféře. Luxusní kabina, kvalitní materiály a promyšlené detaily dělají z každé cesty malý únik z reality. Tunel na lyže se v Krkonoších ukázal jako praktická věc – žádné sklápění sedaček, jen naložit a jet. V elegantní černé barvě pak A6 působí sebevědomě, jako černokněžník se stylem.
Verdikt? Audi A6 e-hybrid je přesně tím typem auta, které spojuje komfort, technologie a řidičskou radost. Na dálnici klidný společník, v horách jistý parťák – a uvnitř kus poctivého luxusu.