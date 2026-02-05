Kombinace Audi A6 e-hybrid quattro a Krkonoše? Výsledkem je byznys sedan, který se nebojí sněhu

Petr Holeček
  8:00
Novou Audi A6 e-hybrid jsme prověřili v zimních Krkonoších, kde se ukázalo, jak dobře funguje spojení plug-in hybridu a pohonu quattro. Luxusní byznys sedan tu překvapil jistotou na sněhu, jízdní lehkostí i komfortem, který dává smysl jak ve městě, tak na horských silnicích.

Základní cenovka je za hybridní audi 1,7 milionu. Sportovní tuning přidal další půlmilion. | foto: AUDI

Novinku Audi A6 e-hybrid jsme vytáhli tam, kde se manažerské sedany často bojí ušpinit kola – do zimních Krkonoš. A právě tady se ukázalo, jak moc dává smysl kombinace plug-inu a pohonu quattro. Na zmrzlých a zasněžených okreskách i rozbité horské silnici působilo auto jistě a klidně, čtyřkolka držela stopu s naprostou samozřejmostí a podvozek zvládal nerovnosti s noblesou, která k tomuhle modelu prostě patří.

Ranní schůzka v centru i večerní návrat do hor

Jízdně je A6 velice hravá. Řízení je přesné, reakce kultivované a celé auto působí lehčeji, než by člověk čekal od velkého sedanu. Na dlouhých přesunech uklidňuje ticho elektrického režimu, zatímco při svižnější jízdě se hybridní soustava opře do výkonu s příjemnou dávkou dynamiky. Je to přesně ten typ auta, který zvládne ranní schůzku v centru i večerní návrat přes horské serpentiny.

Verdikt zní jasně

Uvnitř je to ale hlavně o atmosféře. Luxusní kabina, kvalitní materiály a promyšlené detaily dělají z každé cesty malý únik z reality. Tunel na lyže se v Krkonoších ukázal jako praktická věc – žádné sklápění sedaček, jen naložit a jet. V elegantní černé barvě pak A6 působí sebevědomě, jako černokněžník se stylem.

Verdikt? Audi A6 e-hybrid je přesně tím typem auta, které spojuje komfort, technologie a řidičskou radost. Na dálnici klidný společník, v horách jistý parťák – a uvnitř kus poctivého luxusu.

5. února 2026  7:55,  aktualizováno  7:55

Most Anežky České dostal v on-line hlasování pouze 104 hlasů, městská anketa jde do finále

Na Dvoreckém mostě se uskutečnila zatěžovací zkouška.

Pražané mohou už jen do 9. února rozhodnout o názvu nového mostu přes Vltavu mezi Podolím a Zlíchovem. V městské anketě vybírají mezi dvěma variantami – Dvoreckým mostem a mostem Anežky České....

5. února 2026  9:02

