Dnes 9. října 2026 se otevřou volební místnosti a lidé vyberou nové zastupitele svých obcí a měst. Na rozdíl od sněmovních voleb mohou v komunálních volbách rozdělit své hlasy mezi kandidáty různých stran. Této možnosti se říká panašování.
Komunální volby patří z hlediska způsobu hlasování k nejsložitějším. Volič dostane jeden hlasovací lístek, na kterém jsou uvedeny kandidující strany, hnutí a jejich kandidáti. Křížky může rozdělit několika způsoby, přičemž každý z nich má jiný dopad na to, komu budou hlasy započítány.
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Jak hlasovat v komunálních volbách?
Volič má na hlasovacím lístku tři základní možnosti. Může podpořit jednu kandidující stranu, vybrat jednotlivé kandidáty napříč politickým spektrem nebo oba způsoby zkombinovat.
- 1. Hlas pro jednu stranu: Pokud volič označí křížkem políčko u názvu jedné volební strany, získají hlasy její kandidáti v pořadí uvedeném na kandidátce. Počet hlasů odpovídá počtu členů zastupitelstva, kteří se v dané obci volí, nejvýše však počtu kandidátů dané strany.
- 2. Výběr jednotlivých kandidátů: Volič může označit konkrétní kandidáty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Vybrat si tak může například několik lidí z různých stran, jejichž program nebo dosavadní působení mu vyhovuje. Označit smí nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva se v dané obci volí. Pokud jich vybere méně, zbývající hlasy se nikomu nepřidělí.
- 3. Kombinace strany a kandidátů: Třetí možností je označit jednu celou stranu a k tomu jednotlivé kandidáty z jiných stran. Hlasy nejprve získají jednotlivě označení kandidáti z ostatních stran. Zvolené straně se pak započítají hlasy pro její kandidáty v pořadí na kandidátce, a to do celkového počtu volených zastupitelů. Pokud tedy volič označí celou stranu a zároveň několik jednotlivých kandidátů odjinud, počet hlasů přidělených kandidátům označené strany se o tyto jednotlivé volby sníží.
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Co je panašování?
Panašování je způsob hlasování, při kterém volič vybírá jednotlivé kandidáty z různých politických stran či uskupení. Nemusí se tak rozhodovat pouze pro jednu kandidátku, ale může dát přednost lidem, které považuje za vhodné pro práci v zastupitelstvu.
Tento postup se hodí například tehdy, když volič důvěřuje kandidátům několika stran, ale nechce podpořit žádnou z jejich kandidátek jako celek. Může tak dát hlas oblíbenému místnímu politikovi, i když kandiduje za jiné uskupení, než které by volič jinak preferoval.
Možnost vybírat napříč stranami však vyžaduje pozornost. Volič by si měl předem zjistit, kolik členů zastupitelstva se v jeho obci volí, a podle toho si rozmyslet, kolik kandidátů označí.
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Proč se panašování vyplatí promyslet?
Možnost vybírat jednotlivé kandidáty může voličům dát větší svobodu než prostá volba jedné kandidátky. Zároveň ale vyžaduje, aby rozuměli tomu, jak se jejich hlasy započítají.
Kdo chce podpořit konkrétní osobnosti napříč stranami, může označit pouze vybrané kandidáty. Kdo naopak důvěřuje celé kandidátce, může označit jednu stranu. Kombinace obou možností pak umožňuje spojit podporu jedné kandidátky s výběrem několika lidí z jiných uskupení.
Nejdůležitější je zkontrolovat počet označených kandidátů a dobře si rozmyslet, zda volič chce podpořit celou stranu, jednotlivce, nebo obojí.
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Jak se křížky započítávají?
Komunální volby fungují jinak než volby do Poslanecké sněmovny. Ve sněmovních volbách volič vybírá jednu kandidující stranu a může udělit přednostní hlasy nejvýše čtyřem jejím kandidátům. V komunálních volbách může naopak vybírat jednotlivé kandidáty napříč stranami.
Pokud označí celou stranu, její kandidáti dostanou hlasy podle pořadí na kandidátce. Pokud vybere pouze jednotlivé kandidáty, hlas získají jen ti označení. Při kombinaci obou možností se nejprve započítají hlasy jednotlivě označeným kandidátům z jiných stran a zbývající hlasy připadnou kandidátům označené strany.
Samotné označení kandidáta přitom neznamená, že automaticky přeskočí ostatní na kandidátce. Pořadí kandidátů se při přidělování mandátů mění jen za podmínek stanovených volebním zákonem.
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Na co si dát při hlasování pozor?
- Největší chybou může být označení většího počtu kandidátů, než kolik se v dané obci volí zastupitelů. V takovém případě je hlas voliče neplatný.
- Neplatný je také hlas, pokud volič označí více než jednu celou volební stranu nebo neoznačí žádnou stranu ani žádného kandidáta. Důležité je rovněž vložit upravený hlasovací lístek do úřední obálky, kterou volič dostane ve volební místnosti.
- Pokud volič označí celou stranu a současně také jednotlivé kandidáty této stejné strany, k označení těchto jednotlivců se nepřihlíží. Křížky u kandidátů jiných stran však mohou změnit, kolik hlasů nakonec připadne kandidátům označené strany.
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Proč se křížkování nelíbí politikům?
Mandáty se sice rozdělují primárně mezi strany, ale jako první se sčítají malé křížky před jmény. Takže kdyby někdo zaškrtl celou svou vyvolenou stranu XYZ, ale pak ještě udělal pár křížků navíc u sympatických lidí z jiných stran, ochudí tím XYZ právě o ty hlasy, kterými vybavil vyznačené jednotlivce. Straně to ubere na konečných procentech. Proto politici raději nabádají voliče, aby malé křížky nechali být.
V kolik jsou otevřeny volební místnosti
|Termín voleb
|pátek 9. října – sobota 10. října
|Kdy jsou otevřeny volební místnosti
|pátek 9. října: 14.00 až 22.00
|sobota 10 října: 8.00 až 14.00
Volby v Praze – co vše Pražan volí
|Volba zastupitelstva městské části podle trvalého bydliště nebo voličského průkazu
|Volí se zastupitelé, na starostovi se následně dohodne koalice.
|Volba zastupitelstva hl. m. Prahy
|Volí se zastupitelé, na primátovi se následně dohodne koalice.
|Senátorské volby (konají se současně s komunálními)
|V Praze se volí na Praze 1, 5 a 9.