Komunální volby 2026: Co je panašování a jak správně hlasovat

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  13:46
Sledovat Metro na Googlu
Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026 | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026
Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026
Volby do Poslanecké sněmovny v České republice probíhají i v sobotu až do 14...
ilustrační snímek
5 fotografií
V komunálních volbách nemusí lidé vybírat pouze jednu politickou stranu. Hlasy mohou rozdělit mezi kandidáty různých uskupení, a dokonce kombinovat obě možnosti. Jak panašování funguje a na co si dát při křížkování pozor?

Dnes 9. října 2026 se otevřou volební místnosti a lidé vyberou nové zastupitele svých obcí a měst. Na rozdíl od sněmovních voleb mohou v komunálních volbách rozdělit své hlasy mezi kandidáty různých stran. Této možnosti se říká panašování.

Komunální volby patří z hlediska způsobu hlasování k nejsložitějším. Volič dostane jeden hlasovací lístek, na kterém jsou uvedeny kandidující strany, hnutí a jejich kandidáti. Křížky může rozdělit několika způsoby, přičemž každý z nich má jiný dopad na to, komu budou hlasy započítány.

Obsah

Jak hlasovat v komunálních volbách?

Volič má na hlasovacím lístku tři základní možnosti. Může podpořit jednu kandidující stranu, vybrat jednotlivé kandidáty napříč politickým spektrem nebo oba způsoby zkombinovat.

  • 1. Hlas pro jednu stranu: Pokud volič označí křížkem políčko u názvu jedné volební strany, získají hlasy její kandidáti v pořadí uvedeném na kandidátce. Počet hlasů odpovídá počtu členů zastupitelstva, kteří se v dané obci volí, nejvýše však počtu kandidátů dané strany.
  • 2. Výběr jednotlivých kandidátů: Volič může označit konkrétní kandidáty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Vybrat si tak může například několik lidí z různých stran, jejichž program nebo dosavadní působení mu vyhovuje. Označit smí nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva se v dané obci volí. Pokud jich vybere méně, zbývající hlasy se nikomu nepřidělí.
  • 3. Kombinace strany a kandidátů: Třetí možností je označit jednu celou stranu a k tomu jednotlivé kandidáty z jiných stran. Hlasy nejprve získají jednotlivě označení kandidáti z ostatních stran. Zvolené straně se pak započítají hlasy pro její kandidáty v pořadí na kandidátce, a to do celkového počtu volených zastupitelů. Pokud tedy volič označí celou stranu a zároveň několik jednotlivých kandidátů odjinud, počet hlasů přidělených kandidátům označené strany se o tyto jednotlivé volby sníží.

Dvoje volby a lístek na několik stran! Jak volit v Praze? Máme jasný návod

Co je panašování?

Panašování je způsob hlasování, při kterém volič vybírá jednotlivé kandidáty z různých politických stran či uskupení. Nemusí se tak rozhodovat pouze pro jednu kandidátku, ale může dát přednost lidem, které považuje za vhodné pro práci v zastupitelstvu.

Tento postup se hodí například tehdy, když volič důvěřuje kandidátům několika stran, ale nechce podpořit žádnou z jejich kandidátek jako celek. Může tak dát hlas oblíbenému místnímu politikovi, i když kandiduje za jiné uskupení, než které by volič jinak preferoval.

Možnost vybírat napříč stranami však vyžaduje pozornost. Volič by si měl předem zjistit, kolik členů zastupitelstva se v jeho obci volí, a podle toho si rozmyslet, kolik kandidátů označí.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Proč se panašování vyplatí promyslet?

Možnost vybírat jednotlivé kandidáty může voličům dát větší svobodu než prostá volba jedné kandidátky. Zároveň ale vyžaduje, aby rozuměli tomu, jak se jejich hlasy započítají.

Kdo chce podpořit konkrétní osobnosti napříč stranami, může označit pouze vybrané kandidáty. Kdo naopak důvěřuje celé kandidátce, může označit jednu stranu. Kombinace obou možností pak umožňuje spojit podporu jedné kandidátky s výběrem několika lidí z jiných uskupení.

Nejdůležitější je zkontrolovat počet označených kandidátů a dobře si rozmyslet, zda volič chce podpořit celou stranu, jednotlivce, nebo obojí.

Mapa volebních místností 2026: Víte, kam jít hlasovat v senátních a komunálních volbách?

Jak se křížky započítávají?

Komunální volby fungují jinak než volby do Poslanecké sněmovny. Ve sněmovních volbách volič vybírá jednu kandidující stranu a může udělit přednostní hlasy nejvýše čtyřem jejím kandidátům. V komunálních volbách může naopak vybírat jednotlivé kandidáty napříč stranami.

Pokud označí celou stranu, její kandidáti dostanou hlasy podle pořadí na kandidátce. Pokud vybere pouze jednotlivé kandidáty, hlas získají jen ti označení. Při kombinaci obou možností se nejprve započítají hlasy jednotlivě označeným kandidátům z jiných stran a zbývající hlasy připadnou kandidátům označené strany.

Samotné označení kandidáta přitom neznamená, že automaticky přeskočí ostatní na kandidátce. Pořadí kandidátů se při přidělování mandátů mění jen za podmínek stanovených volebním zákonem.

Volby v Praze 2026: Vše, co potřebujete vědět před cestou k urnám

Na co si dát při hlasování pozor?

  • Největší chybou může být označení většího počtu kandidátů, než kolik se v dané obci volí zastupitelů. V takovém případě je hlas voliče neplatný.
  • Neplatný je také hlas, pokud volič označí více než jednu celou volební stranu nebo neoznačí žádnou stranu ani žádného kandidáta. Důležité je rovněž vložit upravený hlasovací lístek do úřední obálky, kterou volič dostane ve volební místnosti.
  • Pokud volič označí celou stranu a současně také jednotlivé kandidáty této stejné strany, k označení těchto jednotlivců se nepřihlíží. Křížky u kandidátů jiných stran však mohou změnit, kolik hlasů nakonec připadne kandidátům označené strany.

Je jim 18 let a chtějí na radnici. V komunálních volbách kandiduje 643 benjamínků

Proč se křížkování nelíbí politikům?

Mandáty se sice rozdělují primárně mezi strany, ale jako první se sčítají malé křížky před jmény. Takže kdyby někdo zaškrtl celou svou vyvolenou stranu XYZ, ale pak ještě udělal pár křížků navíc u sympatických lidí z jiných stran, ochudí tím XYZ právě o ty hlasy, kterými vybavil vyznačené jednotlivce. Straně to ubere na konečných procentech. Proto politici raději nabádají voliče, aby malé křížky nechali být.

V kolik jsou otevřeny volební místnosti

Termín volebpátek 9. října – sobota 10. října
Kdy jsou otevřeny volební místnostipátek 9. října: 14.00 až 22.00
sobota 10 října: 8.00 až 14.00

Volby v Praze – co vše Pražan volí

Volba zastupitelstva městské části podle trvalého bydliště nebo voličského průkazuVolí se zastupitelé, na starostovi se následně dohodne koalice.
Volba zastupitelstva hl. m. PrahyVolí se zastupitelé, na primátovi se následně dohodne koalice.
Senátorské volby (konají se současně s komunálními)V Praze se volí na Praze 1, 5 a 9.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti...

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co...

Festival Masters Of Rock oznámil hlavní hvězdu, je to kapela Judas Priest

Koncert Judas Priest ve Vizovicích provázela bouřka a silný déšť, kvůli němuž...

Britská heavymetalová kapela Judas Priest bude hlavní hvězdou hudebního festivalu Masters of Rock, který se uskuteční od 8. do 11. července 2027 ve Vizovicích. Pořadatelé ji oficiálně oznámili v...

10. října 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Svatohubertská pouť myslivců tradičně uzavře na Svatém Hostýně poutní sezonu

ilustrační snímek

Svatohubertská pouť v sobotu 17. října tradičně uzavře poutní sezonu na Svatém Hostýně na Kroměřížsku. Myslivecká pouť se na významném mariánském poutním místě...

10. října 2026  6:40,  aktualizováno  6:40

„Bylo nám stydno.“ Sigma představila nové zázemí pro mládež, vyšlo na 18 milionů

Nové zázemí pro fotbalisty v Řepčíně nabídne šatny i místnosti pro regeneraci.

Už žádné dojíždění na Andrův stadion. Mladé talenty z líhně fotbalové Sigmy Olomouc mají v areálu v městské části Řepčín nové zázemí, které poskytne prostory pro regeneraci, videopřípravu trenérů či...

10. října 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Jazzinec vyvrcholí kytarami a saxofonem. Úvod patří Geraldu Clarkovi

Jihoafrický hudebník Gerald Clark

Čtyřmi koncerty vyvrcholí 28. ročník mezinárodního Jazzince. Podzimní část trutnovského festivalu v sobotu v 19:00 v síni Bohuslava Martinů otevře jihoafrický kytarista Gerald Clark. Největším jménem...

10. října 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 dnes končí. Do kolika jsou v sobotu otevřené volební místnosti a jak volit?

Příprava volební místnosti v v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé...

Komunální a senátní volby 2026 pokračují v sobotu 10. října druhým a zároveň posledním dnem hlasování. Do kolika hodin jsou otevřené volební místnosti, kde můžete volit, jaké doklady si vzít a jak...

10. října 2026  7:23

Další část Žižkova bude dva měsíce bez tramvají. Výluka změní trasy několika linek

Z důvodu modernizace tramvajové trati dochází od neděle 11. 10. 2026 do pátku...

Jedna výluka končí, další začíná. Od neděle 11. října se tramvaje vrátí do Olšanské ulice, současně ale přestanou jezdit mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou. Omezení potrvá až do 18. prosince a...

10. října 2026  6:57

V zoo se narodila mláďata největších štírů světa, matka je nosí na zádech jako batoh

Veleštír císařský

Návštěvníci ostravské zoo mají jedinečnou příležitost spatřit vzácná mláďata veleštíra císařského, jednoho z největších druhu štírů na světě. Samice je nosí na zádech v Pavilonu evoluce, kde si navíc...

10. října 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Běžecké závody v Doksech

ilustrační snímek

Přijďte si užít sportovní den v areálu Termit v Doksech.

10. října 2026  5:16

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2026 ONLINE. Praha rozhoduje o novém vedení, volí se také do Senátu

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se po páteční 22. hodině na několik hodin uzavřely. Pražané mohou o budoucím vedení metropole i svých městských částí rozhodovat ještě v sobotu. V některých částech hlavního města...

9. října 2026  17:51,  aktualizováno  22:20

První den voleb 2026: Pavel přiznal chybu, Babiš chce obhájit výsledek. Co řekl Okamura?

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Česko má za sebou první den komunálních a senátních voleb 2026. K urnám už dorazili například prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš i předseda Sněmovny Tomio Okamura. Zatímco Pavel vysvětloval...

9. října 2026  20:38,  aktualizováno  22:06

V Rozvadově vybírají ze čtyř kandidátních listin, jednu tvoří zaměstnanci kasina

ilustrační snímek

V příhraniční obci Rozvadov na Tachovsku si zhruba 500 místních voličů může vybírat v komunálních volbách nové zastupitele ze čtyř kandidátek. Jednu z nich...

9. října 2026  19:47,  aktualizováno  19:47

V Hřensku spadl za hotelem kus pískovce. Incident se obešel bez zranění

Hotel Praha v Hřensku

V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě jsou...

9. října 2026  21:22,  aktualizováno  21:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.