Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas

Veronika Reicheltová
Matouš Waller
Veronika Reicheltová, Matouš Waller
  11:00
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Obálka pro hlasy do komunálních voleb je modrá.

Obálka pro hlasy do komunálních voleb je modrá. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Komunální a senátní volby v Liberci (23. září 2022)
Volba jednoho uskupení bez preferenčních hlasů.
Hlasy rozdělené pro kandidáty napříč stranami.
Kombinace obou způsobů-
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V říjnu 2026 čekají Českou republiku dvoje souběžné volby. Voliči rozhodnou o nových senátorech a zastupitelích obcí. Právě hlasování v komunálních volbách má však specifika, jejichž nedodržením může hlas snadno propadnout. Jak hlasovací lístek vyplnit správně?

Zapomeňte na kroužkování, pro hlasování o nových členech obecního zastupitelstva platí jiná pravidla. V komunálních volbách se jako jediných používá specifický systém křížkování stran i kandidátů. Složitost svádí k chybám, které mohou celý hlas dokonce zneplatnit.

  • Namísto balíku hlasovacích lístků voliči dostanou jen jeden velký arch, kde budou uvedené všechny strany i kandidáti.
  • Volič je pak musí správně označit, aby jeho hlas nepropadl.

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Průběh hlasování se přes nedávné změny volebních zákonů nijak neliší od předchozích termínů.

Obsah

Jak volit a kolik „hlasů“ volič má?

Komunální volby jsou unikátní označováním jednotlivých stran i konkrétních kandidátů. Na rozdíl od dalších voleb k vyznačení preferencí voliče slouží křížky. Každý z nich v podstatě reprezentuje jeden z hlasů, které volič má – má tolik hlasů, kolik je v dané obci zastupitelů.

Kolik mají obce zastupitelů

Počet volených zastupitelů se přímo odvíjí od velikosti dané obce či městské části. Velikost zastupitelstva stanovuje paragraf 68 zákona o obcích číslo 128/2000. Jedinou výjimkou je Praha, jejíž zastupitelstvo může mít až 70 členů.

  • do 500 obyvatel 5 až 15 členů;
  • nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů;
  • nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů;
  • nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů;
  • nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů;
  • nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů.

Konečné rozhodnutí o počtu volených členů je na samotném zastupitelstvu.

Údaj o přesném počtu zastupitelů, a tedy maximálním počtu křížků, které volič smí na volebním archu vyznačit, lze předem ověřit na stránkách či úřední desce. Obce mají povinnost tuto informaci před volbami vyvěsit.

Přesný počet zastupitelů se voliči dozví také přímo ve volební místnosti. Jejich počet je rovněž uvedený na hlasovacím lístku.

Senátní a komunální volby na Praze 6 (23. září 2022)

Jak hlasovat v komunálních volbách?

Nejošemetnější je samotné vyznačení hlasů na lístku. Volič všechny své hlasy může využít, ale také nemusí, což ovšem neznamená, že by přišly vniveč. Způsob hlasování totiž umožňuje kombinaci několika způsobů volby.

Volby 2026

Hlasovat se nemusí jen pro jednu stranu a nanejvýš upřednostňovat vybrané kandidáty preferenčními hlasy (jako například ve sněmovních volbách). V komunálních volbách může volič se svými hlasy pro každé křeslo místního zastupitelstva naložit dle libosti:

  • Označit pouze stranu či uskupení: v takovém případě půjdou všechny hlasy danému subjektu a jeho kandidátům.
  • Označit kandidáty jedné strany: taková volba se hodí například, když volič není spokojený s lídrem kandidátky – označit tak může další kandidáty a tímto způsobem jim dát preferenční hlas. Hlasy, které nevyužije, propadají.
  • Označit kandidáty různých stran: možností je označit preferované kandidáty napříč politickými uskupeními. Pozor na dodržení správného počtu – a opět, nevyužité hlasy propadají.
  • Označit stranu a kandidáty jiné strany: poslední varianta je nejkomplikovanější. Umožňuje označit konkrétní stranu a zároveň preferované kandidáty z jiných uskupení. Takové preferenční hlasy pak „odspodu“ ubírají hlasy pro stranu zvolenou jako celek.
Komunální volby začaly i v Přebuzi na Sokolovsku, nejmenším městě ČR, kde...

Podívejte se na několik názorných ukázek označení volebního archu:

Volba jednoho uskupení bez preferenčních hlasů.
Hlasy rozdělené pro kandidáty napříč stranami.
Kombinace obou způsobů-

Možností, jak označit hlasovací lístek v komunálních volbách, je několik.

Volební komise při počítání hlasů budou nejprve zjišťovat výsledky (tedy zisk mandátů) jednotlivých stran. Až poté přijdou na řadu jednotlivé preferenční hlasy a rozhodnutí, kdo z kandidátů mandáty získá.

Komunální volby 2026: jak se volí starosta a kolik za to bere

Komunální a senátní volby v Liberci (23. září 2022)

Volby ve statutárních městech

Ještě o něco komplikovanější jsou volby ve statutárních městech, kterých je v Česku dvacet sedm (včetně Prahy). Voliči tu během voleb rozhodují nejen o složení zastupitelstva své domovské městské části, ale rovněž o zastupitelstvu celého města.

Během hlasování tedy použijí dva odlišné hlasovací lístky – jeden pro svou radnici a druhý pro magistrát. Samotná volba pak probíhá zcela stejně, pamatovat je však třeba na to, že počty zastupitelů (a tedy i křížků) jsou zpravidla odlišné.

Kdy je hlas neplatný?

Komplikovanost hlasování během komunálních voleb je častou příčinou chyby a zneplatnění celého lístku (ačkoli se o tom volič nikdy nedozví). Důvodů, proč může hlas propadnout, je několik:

Kdy budou výsledky?

Jak vyplývá z komplikovaného systému možností, které voliči při výběru mají, sčítání hlasů komunálních voleb patří k těm nejsložitějším. Trvá i o několik hodin déle, než například u sněmovních voleb. Výsledky budou známy v sobotních večerních hodinách.

  • špatně viditelné či žádné zakřížkování;
  • zakřížkování více kandidátů, než je počet zastupitelů;
  • zakřížkování více stran;
  • poškozený nebo přetržený hlasovací lístek.

Stejný efekt mají během komunálních voleb také kroužky, na které jsou voliči zvyklí od jiných voleb. Z hlasovacího lístku udělají bezcenný cár papíru – volební komise na něj nebude brát ohled.

Navíc lístek musí do urny putovat v orazítkované úřední obálce. Vhozený samostatně nebo v jiné obálce (například v té, ve které lístky přišly) je také neplatný.

Komunální a senátní volby v Liberci (23. září 2022)

Kdy dostanu hlasovací lístky?

Obce distribuují hlasovací lístky na trvalé adresy voličů v předstihu před termínem voleb. Dle zákona je musí do domácností doručit nejpozději tři dny před jejich konáním.

Hlasovací lístky budou k dispozici také ve volební místnosti, kde voliči od komise rovněž obdrží orazítkovanou úřední obálku, ve které lístek vhodí do urny.

Kdo kandiduje v komunálních volbách?

Strany, hnutí i uskupení pro letošní komunální volby se již registrovaly a jejich seznam je uzavřený. Kdo kandiduje v konkrétní obci, snadno zjistíte po kliknutí na stránku volby.idnes.cz. Na tomto odkazu jednoduše zadáte svou obec a rozbalí se seznam všech kandidátů podle jednotlivých stran či hnutí.

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