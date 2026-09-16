Komunální volby 2026: Z Instagramu rovnou na radnici. O hlasy bojují houbař, šalinář i Playmate

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:44
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Natáčejí tramvaje, hledají houby, hodnotí hodinky nebo doporučují nejlepší kavárny. Teď chtějí kromě sledujících získat také voliče. V komunálních volbách se objevilo dvanáct kandidatur lidí, kteří se označují za influencery či youtubery. Ne všichni jsou ale hvězdami internetu, jak si možná představujete.

Influencer už dávno není jen člověk, který se fotí s kosmetikou, ukazuje ranní rutinu a sledujícím nabízí slevový kód. Pod tímto označením v současnosti vystupují popularizátoři vědy, dopravní nadšenci, houbaři nebo lidé, kteří doporučují kavárny. A nově také kandidáti do obecních zastupitelstev.

Volby 2026

V registru pro komunální volby se k influencerství či tvorbě na YouTube hlásí dvanáct kandidatur. Ve skutečnosti jde o jedenáct lidí, protože brněnský influencer Radek Hudec usiluje o mandát hned ve dvou zastupitelstvech.

Údaj o povolání navíc vyplňují sami kandidáti jako volný text. Vedle skutečných internetových tvůrců s desetitisíci sledujících tak lze narazit i na lidi, jejichž veřejnou tvorbu je obtížné dohledat. Influencerství zkrátka nemá přesně stanovený minimální počet fanoušků. Ale očekávají se vyšší čísla.

Od vědy a kultury do pražské politiky

K nejznámějším jménům patří Martin Rota. Osmatřicetiletý popularizátor vědy, internetový edukátor a komentátor společenského dění kandiduje do zastupitelstva hlavního města za Českou pirátskou stranu. Na Instagramu ho pod přezdívkou Rota152 sleduje přes šedesát tisíc lidí. Politika pro něj navíc není úplně novým světem. Už v minulosti veřejně komentoval politické dění a kandidoval také do Poslanecké sněmovny.

Další známou pražskou tváří je producentka dokumentárních filmů a současná místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková. Na kandidátce Praha sobě se představuje také jako kulturní influencerka. Na sociálních sítích sdílí kulturní doporučení, osobní život i zkušenosti s mateřstvím. Zatímco ostatní kandidáti se teprve pokoušejí dostat z internetu na radnici, Třeštíková už obě prostředí propojuje několik let.

Vše důležité o volbách 2026 na jedno místě

Kdo letos kandiduje, kde sledovat výsledky i nejnovější volební zpravodajství najdete na idnes.cz/volby.

O místo v zastupitelstvu Prahy 10 usiluje také devětatřicetiletý kreativec a youtuber Matouš Fridrich. Kandiduje za uskupení Starostové, Vlasta a Lidovci a na internetu se věnuje především hodinkám. Provozuje projekt Ruce a ručičky, v němž představuje nové modely, probírá hodinářské značky a radí lidem s výběrem. Na volebních lístcích tak zastupuje skupinu, která moc dobře ví, že při kampani záleží na správném načasování.

Dobrovolný šalinář chce do zastupitelstva

Spojení internetu a komunální politiky dává možná největší smysl u tvůrců, kteří se už nyní věnují místním tématům. Jedním z nich je Dominik Doubek, programátor a víkendový řidič brněnské MHD známý jako Dobrovolný šalinář.

Na Instagramu ho sledují tisíce lidí, kterým ukazuje provoz z kabiny řidiče, dopravní zvláštnosti i každodenní život brněnských tramvají. Nyní kandiduje za Piráty a Fakt Brno TU! do zastupitelstva Brna-Žabovřesk. Zatímco jiní kandidáti slibují, že budou naslouchat problémům městské dopravy, Doubek je pravidelně sleduje přímo přes čelní sklo šaliny.

Dopravu má profesně blízko také Radek Hudec. Jedenačtyřicetiletý autodopravce, taxikář a influencer kandiduje za Motoristy sobě do zastupitelstva celého Brna i městské části Brno-sever. Právě proto je v přehledu dvanáct kandidatur, přestože jednotlivých osobností je pouze jedenáct. Na sociálních sítích vystupuje jako Houdini, brněnský taxikář, a komentuje především dopravu, provoz ve městě a dění za volantem.

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Houby, jurty a historický šerm

Hned několik zájmů dokázal do jediné kolonky povolání vměstnat Jakub Pátra. Jednatřicetiletý kandidát v Mělníku vyrábí jurty, věnuje se historickému šermu a na YouTube i Instagramu vystupuje jako Houbař Jakub.

Sledujícím radí, jak poznat méně známé druhy hub, co právě roste a čemu je lepší se v lese vyhnout. Do mělnického zastupitelstva kandiduje za uskupení Naše město s podporou hnutí Naše Česko a nezávislých kandidátů. V kampani tak může sázet na zkušenost člověka, který ví, že ne všechno, co vypadá na první pohled lákavě, je také dobré sebrat...

Z titulní strany Playboye na kandidátku ODS

Nejmladší z internetových kandidátů je devatenáctiletá Kristýna Anna Škodová. Studentka, modelka a vítězka castingu Playmate 2026 kandiduje v České Třebové za ODS.

Na Instagramu vystupuje pod přezdívkou Tyna_609 a vedle modelingu se věnuje sportu. Její kandidatura ukazuje, jak široký význam v současnosti může slovo influencer mít. Na jedné straně stojí odborní popularizátoři, na druhé lifestyle tvůrci, jejichž hlavní platformou jsou fotografie, osobní obsah a modeling.

Gastronomickou část českého Instagramu zastupuje osmatřicetiletá Martina Vidová. PR manažerka a gastroinfluencerka kandiduje do zastupitelstva Brna za koalici Zelené Brno. Na profilu Tipy jak Brno doporučuje kavárny, restaurace, výlety a nejrůznější dobroty. Pokud by ve volbách uspěla, nebude pro ni problém najít místo pro povolební kávu.

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Virální fotbal jako vstupenka do politiky

Poněkud jiný druh internetové slávy reprezentuje Adam Rada z Nového Knína. Sedmadvacetiletý číšník a fotbalista kandiduje za místní uskupení Pro Nový Knín. V registru se označuje také za influencera, přestože jeho tvorba není postavená především na osobním profilu.

Rada stojí za virálními videi fotbalového klubu SK Nový Knín. Vtipné zpívané pozvánky na zápasy, kostýmy a nadsázka přinesly malému klubu statisíce zhlédnutí. Tento případ ukazuje, že lokální influencer nemusí propagovat hlavně sebe. Někdy stačí dostat na internet vesnický fotbal způsobem, který baví celou republiku.

Influencerka v důchodu i záhadný tvůrce

Nejstarší kandidátkou v této kategorii je čtyřiasedmdesátiletá Dagmar Koníčková. Do zastupitelstva Prahy 1 kandiduje za uskupení Modrá pro jedničku a své povolání uvedla jako „důchodkyně – influencerka“.

Její osobní instagramový profil se však nepodařilo veřejně dohledat. Objevuje se především na účtu kandidujícího uskupení, které ji představuje jako celoživotní obyvatelku centra Prahy. I její kandidatura připomíná, že slovo influencer si každý může vykládat trochu jinak, třeba jako člověka, který ovlivňuje své okolí osobně, nikoliv prostřednictvím statisíců zhlédnutí.

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Podobně nenápadnou digitální stopu zanechává sedmatřicetiletý Jiří Zapletal. Elektromechanik a influencer kandiduje ve Vrbátkách za uskupení Živá obec. Přestože se k influencerství hlásí přímo v registru, jednoznačně přiřaditelný veřejný instagramový účet ani známější tvůrčí projekt se dohledat nepodařilo.

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Témata: Influencer, Instagram

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