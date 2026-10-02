Koncerty v Praze zdarma: Dracula, Vivaldi i West Side Story rozezní známé památky

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Festival Tóny nad městy zahájil svou 25. sezonu. Milovníkům klasické hudby i muzikálových melodií nabídne pestrý program v podání špičkových muzikantů v zajímavých lokalitách v Praze a na zámku v Děčíně. Na šesti koncertech zazní během podzimních měsíců skladby od Händela, Vivaldiho či Dvořáka, z muzikálových melodií pak například Dracula, Jesus Christ Superstar, Cats, Les Misérables nebo West Side Story.
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Kdy bude festival Tóny nad městy
Letošní ročník festivalu Tóny nad městy zahájil 29. září koncert ve Vysočanské radnici, kde vystoupila harfenistka Stania Ramešová společně s mladými laureáty hudebních soutěží.
- Festival bude během podzimu pokračovat s dalšími pěti koncerty v Praze a jedním vystoupením v Děčíně.
- Pražské koncerty jsou naplánované až do 1. prosince 2026, vystoupení na Zámku Děčín proběhne 13. října 2026.
- Akce nabídne program sahající od baroka a české romantické hudby až k muzikálu.
Program koncertů vážné hudby v Praze
Festival Tóny nad městy po čtvrtstoletí propojuje známé interprety, mladé hudební talenty, klasický repertoár i hudbu přístupnou širšímu publiku.
- 14. října vystoupí na Nuselské radnici v Praze mezzosopranistka Edita Randová a akordeonista Ladislav Horák.
- 17. října rozezní Baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě italský varhaník Donato Giupponi.
- 5. listopadu v kostele sv. Tomáše v Praze 1 vystoupí Edita Randová společně s Duo Beautiful Strings, které tvoří houslistka Monika Růžková a harfenistka Hedvika Mousa Bacha.
- 12. listopadu se festival přesune do kostela sv. Antonína Paduánského v Praze 7. Edita Randová zde vystoupí s harfenistkou Staniou Ramešovou.
- 1. prosince uzavře festival koncert Edity Randové a klavíristy Luboše Přibyla v Obřadní síni MČ Praha 5.
|Datum
|Čas
|Místo a adresa
|Program
|Vstupné
|13. října 2026
|18:00–19:15
|Zámek Děčín
Dlouhá Jízda 1254/11, 405 02, Děčín
|Pachelbel, Caldara, Scarlatti, Dvořák, Smetana
|Dobrovolné
|14. října 2026
|17:00–18:15
|Nuselská radnice
Táborská 500/30, 140 00, Praha 4
|Scarlatti, Händel, Vivaldi, Dvořák, Ástor Piazzolla či španělské melodie.
|Dobrovolné
|17. října 2026
|17:00–18:15
|Bazilika sv. Petra a Pavla
Štulcova, 128 00, Praha 2
|Händel, Bellini, Mendelssohn a César Franck
|Dobrovolné
|5. listopadu 2026
|17:00–18:15
|Kostel svatého Tomáše
Josefská 28, 118 00 Malá Strana, Praha
|Händel, Vivaldi, Mozart, Dvořák, Fibich, Debussy či Paganini
|Dobrovolné
|12. listopadu 2026
|19:30–20:45
|Kostel sv. Antonína Paduánského
Strossmayerovo nám., 170 00 Praha 7
|Händel, Smetana, Dvořáka. Zazní také Amazing Grace či píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar.
|Dobrovolné
|1. prosince 2026
|18:00–19:00
|Obřadní síň MČ Praha 5
Stroupežnického 493, 150 00, Praha 5
|Známé muzikálové a italské melodie z titulů Dracula, Evita, Cats, Les Misérables nebo West Side Story
|Dobrovolné
Koncert na zámku v Děčíně
Kromě pražských vystoupení se bude 13. října konat koncert také na zámku Děčín.
- Mezzosopranistka Edita Randová a harfenistka Stania Ramešová vystoupí s programem, který propojí barokní hudbu s českou romantickou tvorbou a oblíbenými italskými a neapolskými melodiemi.
- Zazní skladby Johanna Pachelbela, Antonia Caldary a Alessandra Scarlattiho, výběr z Dvořákových Cigánských melodií a cyklu V národním tónu i Smetanova Vltava. Instrumentální část programu doplní také Largo z Dvořákovy Symfonie č. 9 „Z Nového světa“.
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Vstupenky na festival
Všechny koncerty v rámci festivalu jsou přístupné s dobrovolným vstupným, takže si skvělý hudební zážitek může užít opravdu každý. Výše příspěvku záleží zcela na vašem uvážení a možnostech, čímž můžete přímo podpořit účinkující umělce i budoucí ročníky akce.