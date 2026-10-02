Koncerty v Praze zdarma: Dracula, Vivaldi i West Side Story rozezní známé památky

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  19:23
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Festival Tóny nad městy zahájil svou 25. sezónu. Milovníkům klasické hudby i muzikálových melodií nabídne pestrý program. | foto: Tóny nad městy

Jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu nabídne během podzimu sérii koncertů na zajímavých místech Prahy a v Děčíně. Posluchače čeká klasická hudba, varhanní recitál i známé muzikálové melodie. Na všechny pražské koncerty je dobrovolné vstupné.

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Festival Tóny nad městy zahájil svou 25. sezonu. Milovníkům klasické hudby i muzikálových melodií nabídne pestrý program v podání špičkových muzikantů v zajímavých lokalitách v Praze a na zámku v Děčíně. Na šesti koncertech zazní během podzimních měsíců skladby od Händela, Vivaldiho či Dvořáka, z muzikálových melodií pak například Dracula, Jesus Christ Superstar, Cats, Les Misérables nebo West Side Story.

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Kdy bude festival Tóny nad městy

Letošní ročník festivalu Tóny nad městy zahájil 29. září koncert ve Vysočanské radnici, kde vystoupila harfenistka Stania Ramešová společně s mladými laureáty hudebních soutěží.

  • Festival bude během podzimu pokračovat s dalšími pěti koncerty v Praze a jedním vystoupením v Děčíně.
  • Pražské koncerty jsou naplánované až do 1. prosince 2026, vystoupení na Zámku Děčín proběhne 13. října 2026.
  • Akce nabídne program sahající od baroka a české romantické hudby až k muzikálu.
Labe pod děčínským zámkem. Snímek z doby, kdy byla hladina mírně zvednutá.

Program koncertů vážné hudby v Praze

Festival Tóny nad městy po čtvrtstoletí propojuje známé interprety, mladé hudební talenty, klasický repertoár i hudbu přístupnou širšímu publiku.

  • 14. října vystoupí na Nuselské radnici v Praze mezzosopranistka Edita Randová a akordeonista Ladislav Horák.
  • 17. října rozezní Baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě italský varhaník Donato Giupponi.
  • 5. listopadu v kostele sv. Tomáše v Praze 1 vystoupí Edita Randová společně s Duo Beautiful Strings, které tvoří houslistka Monika Růžková a harfenistka Hedvika Mousa Bacha.
  • 12. listopadu se festival přesune do kostela sv. Antonína Paduánského v Praze 7. Edita Randová zde vystoupí s harfenistkou Staniou Ramešovou.
  • 1. prosince uzavře festival koncert Edity Randové a klavíristy Luboše Přibyla v Obřadní síni MČ Praha 5.
Tóny nad městy 2026: Program koncertů
DatumČasMísto a adresaProgramVstupné
13. října 202618:00–19:15Zámek Děčín
Dlouhá Jízda 1254/11, 405 02, Děčín		Pachelbel, Caldara, Scarlatti, Dvořák, SmetanaDobrovolné
14. října 202617:00–18:15Nuselská radnice
Táborská 500/30, 140 00, Praha 4		Scarlatti, Händel, Vivaldi, Dvořák, Ástor Piazzolla či španělské melodie.Dobrovolné
17. října 202617:00–18:15Bazilika sv. Petra a Pavla
Štulcova, 128 00, Praha 2		Händel, Bellini, Mendelssohn a César FranckDobrovolné
5. listopadu 202617:00–18:15Kostel svatého Tomáše
Josefská 28, 118 00 Malá Strana, Praha		Händel, Vivaldi, Mozart, Dvořák, Fibich, Debussy či PaganiniDobrovolné
12. listopadu 202619:30–20:45Kostel sv. Antonína Paduánského
Strossmayerovo nám., 170 00 Praha 7		Händel, Smetana, Dvořáka. Zazní také Amazing Grace či píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar.Dobrovolné
1. prosince 202618:00–19:00Obřadní síň MČ Praha 5
Stroupežnického 493, 150 00, Praha 5		Známé muzikálové a italské melodie z titulů Dracula, Evita, Cats, Les Misérables nebo West Side StoryDobrovolné

Koncert na zámku v Děčíně

Kromě pražských vystoupení se bude 13. října konat koncert také na zámku Děčín.

  • Mezzosopranistka Edita Randová a harfenistka Stania Ramešová vystoupí s programem, který propojí barokní hudbu s českou romantickou tvorbou a oblíbenými italskými a neapolskými melodiemi.
  • Zazní skladby Johanna Pachelbela, Antonia Caldary a Alessandra Scarlattiho, výběr z Dvořákových Cigánských melodií a cyklu V národním tónu i Smetanova Vltava. Instrumentální část programu doplní také Largo z Dvořákovy Symfonie č. 9 „Z Nového světa“.

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Vstupenky na festival

Všechny koncerty v rámci festivalu jsou přístupné s dobrovolným vstupným, takže si skvělý hudební zážitek může užít opravdu každý. Výše příspěvku záleží zcela na vašem uvážení a možnostech, čímž můžete přímo podpořit účinkující umělce i budoucí ročníky akce.

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