Hlavním důvodem jejich rychlého konce je povinné zavádění jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Bez tohoto moderního bezpečnostního systému lokomotivy v brzké době ztratí možnost vyjet na klíčové koridorové tratě. Dopravci se však nepodařilo najít firmu, která by do nich technologii za rozumných podmínek namontovala, a dodatečná instalace by pro České dráhy znamenala obrovskou, neekonomickou investici. Vedení národního dopravce se proto rozhodlo celou flotilu všech dvaceti strojů vyřadit do prosince 2026.
Arbitráž, která stroje prodražila do extrému
Řada 380 je mezi železničáři i cestujícími proslulá svou pohnutou historií. Dodávky od výrobce Škoda Transportation provázela vleklá zpoždění a následný ostrý právní spor. Po prohrané arbitráži se stroje staly jedněmi z vůbec nejdražších v historii Českých drah – pořizovací cena jediného kusu se vyšplhala na zhruba 170 milionů korun.
|
GALERIE: Metro v Lausanne jezdí bez řidiče a stoupá ve sklonu až 12 procent
Běžná životnost moderních elektrických lokomotiv se přitom standardně pohybuje okolo třiceti až čtyřiceti let. Šestnáctileté „třistaosmdesátky“ jsou tak v železničním měřítku stále v polovině svého aktivního věku.
Z 20 strojů byly kvůli nehodám 2 kusy definitivně vyřazeny. Aktuálně zasahuje do provozu jen 8 strojů, zbytek je odstaven v Jihlavě.
Kupci nejsou, reálnou variantou je autogen
České dráhy se snaží pro své stroje najít nového majitele již delší dobu, poptávka na trhu je však prakticky nulová. Pro zahraniční i soukromé dopravce představuje absence ETCS a specifická technická konstrukce vozidel nepřekonatelnou překážku.
|
Istanbulské metro překvapuje. Pod zemí se jezdilo už za sultána, stanici má i na mostě
Pokud se v dohledné době zázrakem neobjeví zájemce, který by stroje odkoupil například pro provoz na tratích bez výhradního dohledu ETCS, zbude Českým drahám jediné řešení: nechat drahé symboly nedávných ambicí rozřezat a zlikvidovat jako šrot.