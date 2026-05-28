Konec jedné velké éry. Známou českou kapelu opouštějí dva klíčoví členové

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  19:24
Sledovat Metro na Googlu
Každá kapela jednou dojde do bodu, kdy se musí nadechnout a rozhodnout, co dál. V případě Portless tento moment nastal právě teď. Po letech společného hraní přicházejí personální změny, které uzavírají jednu etapu, ale zároveň otevírají novou.

Frontman Portless Kryštof | foto: Archiv kapely

Nejviditelnější změna v Portless se odehrává za bicí soupravou. Po čtrnácti letech kapelu opouští bubeník Zbyněk Raušer, který nově zamíří ke skupině O5 a Radeček. Portless ale nesahají do neznáma. Na scénu se naopak vrací Tomáš Novák, tedy bubeník, který byl součástí nejslavnější éry Support Lesbiens (více v boxu) a podepsal se pod nyní již kultovní alba Regeneration nebo Tune Da Radio.

Skandál, ovace i silná témata. Cannes ovládl gay příběh La bola negra a kontroverzní Fjord

Rozloučení s Ryparem

Tím ale změny nekončí. Na konci roku uzavře svou kapitolu v kapele také kytarista René Rypar. Fanoušci se s ním ale rozloučí až po celé letošní koncertní sezoně. Symbolickým vrcholem bude koncert 17. prosince v pražském klubu Futurum, který kapela chápe jako velké poděkování odcházejícím členům i jako vstup do nové etapy.

Léčebné konopí hradí pojišťovny, dostupnost ale komplikuje systém, míní anesteziolog

Kdo doplní novou sestavu?

Ve skupině dál pokračují zpěvák Kryštof Michal a baskytarista Honza Daliba, ke kterým se připojuje právě Tomáš Novák. Otázkou zůstává, kdo doplní sestavu na postu kytaristy. Odpověď by měla padnout právě během prosincového koncertu, kde Portless plánují nového člena představit.

Nová reality show míří na obrazovky. O co půjde v novince s názvem Are You The One?

Slova frontmana

„Zbyňkovi i Renému patří naše obrovské poděkování a přejeme jim, aby se jim dařilo. Rozcházíme se v dobrém, čehož si moc vážím. Zažili jsme toho společně v Portless hodně a na alba New Ride, Back a Recharged jsem opravdu hrdý. I díky nim mě hudba a živé hraní zase začaly bavit,“ říká frontman Kryštof Michal.

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Portless

  • Formace vznikla v roce 2012 rozpadem Support Lesbiens. Sestavu tvořili do roku 2026 čtyři z pěti tehdejších členů – René Rypar, Jan Daliba, Zbyněk Raušer a zpěvák a frontman Kryštof Michal.
  • Své debutové album New Ride kapela vydala v roce 2013, o čtyři roky později přidala druhé – Back, v roce 2024 vydala svou třetí desku Recharged.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Policie přivezla k vazebnímu jednání obviněného z útoku na pardubickou zbrojovku

Policie pĹ™ivezla k vazebnĂ­mu jednĂˇnĂ­ obvinÄ›nĂ©ho z Ăştoku na pardubickou zbrojovku

K okresnímu soudu v Pardubicích policejní eskorta přivezla vpodvečer dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP...

28. května 2026  18:07,  aktualizováno  18:07

Čtvrtfinále Česko – Finsko: Národní tým zápas nezvládl a na turnaji končí

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko – Kanada, 26. května 2026,...

Mistrovství světa v hokeji 2026 vstoupilo do vyřazovací fáze a česká reprezentace nastoupila v Curychu ke klíčovému souboji s Finskem. Národní tým chtěl po dvou letech opět přejít přes čtvrtfinále....

28. května 2026  19:26

13. den na MS v hokeji 2026: Češi ve čtvrtfinále končí, Kanada jde dál

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Ve hře už je přímý postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje a fanoušci se mohou těšit na atraktivní...

28. května 2026  19:24

Konec jedné velké éry. Známou českou kapelu opouštějí dva klíčoví členové

Frontman Portless Kryštof

Každá kapela jednou dojde do bodu, kdy se musí nadechnout a rozhodnout, co dál. V případě Portless tento moment nastal právě teď. Po letech společného hraní přicházejí personální změny, které...

28. května 2026  19:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program čtvrtfinále, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát se již překlenul do vyřazovacích bojů, v nichž se představila i česká reprezentace. Do semifinále se však nedostala a na...

28. května 2026  19:20

Kandidátem ANO do Senátu na Rychnovsku bude poslanec Petr Sadovský

ilustrační snímek

Kandidátem hnutí ANO pro říjnové volby do Senátu v obvodu Rychnov nad Kněžnou bude poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky Petr Sadovský. ČTK to dnes...

28. května 2026  17:40,  aktualizováno  17:40

FN Brno a škola při nemocnici připravují otevření psychiatrického stacionáře

FN Brno a Ĺˇkola pĹ™i nemocnici pĹ™ipravujĂ­ otevĹ™enĂ­ psychiatrickĂ©ho stacionĂˇĹ™e

Fakultní nemocnice Brno (FN) připravuje ve spolupráci s Mateřskou a základní školou při FN Brno otevření psychiatrického stacionáře pro děti základní školy....

28. května 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty však po prohře ve čtvrtfinále s Finskem letos nenaplní. Rozloučil se trenér Radim Rulík, který tým...

28. května 2026  19:15

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi do semifinále nepostoupili

Trofej vítězů na MS v hokeji.

Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce a na řadě jsou čtvrtfinálové souboje. Do nich se dostali i čeští hokejisté, kteří ve skupině B obsadili třetí příčku. V důležitém souboji...

28. května 2026  19:05

Policie prověřuje domov seniorů na Kladensku. Klienti prý byli bez jídla a péče

Policisté a záchranáři zasahovali v penzionu s pečovatelskou službou na...

Policisté ve středu zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou v obci Lhota na Kladensku, kde žije asi 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Pracovnice kladenské...

28. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Uherském Brodě vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky

ilustrační snímek

V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky, takzvaný Living Lab zaměřený na výuku, testování a vývoj nových...

28. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Krajský úřad rozhodl zrušit územní plán Jetřichovic na Děčínsku

ilustrační snímek

Krajský úřad dnes rozhodl o zrušení územního plánu Jetřichovic na Děčínsku. Jeho schválení loni v únoru bylo podle rozhodnutí protizákonné, protože při...

28. května 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.