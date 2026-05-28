Nejviditelnější změna v Portless se odehrává za bicí soupravou. Po čtrnácti letech kapelu opouští bubeník Zbyněk Raušer, který nově zamíří ke skupině O5 a Radeček. Portless ale nesahají do neznáma. Na scénu se naopak vrací Tomáš Novák, tedy bubeník, který byl součástí nejslavnější éry Support Lesbiens (více v boxu) a podepsal se pod nyní již kultovní alba Regeneration nebo Tune Da Radio.
Rozloučení s Ryparem
Tím ale změny nekončí. Na konci roku uzavře svou kapitolu v kapele také kytarista René Rypar. Fanoušci se s ním ale rozloučí až po celé letošní koncertní sezoně. Symbolickým vrcholem bude koncert 17. prosince v pražském klubu Futurum, který kapela chápe jako velké poděkování odcházejícím členům i jako vstup do nové etapy.
Kdo doplní novou sestavu?
Ve skupině dál pokračují zpěvák Kryštof Michal a baskytarista Honza Daliba, ke kterým se připojuje právě Tomáš Novák. Otázkou zůstává, kdo doplní sestavu na postu kytaristy. Odpověď by měla padnout právě během prosincového koncertu, kde Portless plánují nového člena představit.
Slova frontmana
„Zbyňkovi i Renému patří naše obrovské poděkování a přejeme jim, aby se jim dařilo. Rozcházíme se v dobrém, čehož si moc vážím. Zažili jsme toho společně v Portless hodně a na alba New Ride, Back a Recharged jsem opravdu hrdý. I díky nim mě hudba a živé hraní zase začaly bavit,“ říká frontman Kryštof Michal.
Portless
- Formace vznikla v roce 2012 rozpadem Support Lesbiens. Sestavu tvořili do roku 2026 čtyři z pěti tehdejších členů – René Rypar, Jan Daliba, Zbyněk Raušer a zpěvák a frontman Kryštof Michal.
- Své debutové album New Ride kapela vydala v roce 2013, o čtyři roky později přidala druhé – Back, v roce 2024 vydala svou třetí desku Recharged.