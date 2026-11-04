Konec koncesionářských poplatků v Česku? Evropa ukazuje, že nejde jen o peníze

David Halatka
David Halatka
  16:00
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Na budově České televize se objevil černý transparent s nápisem STÁVKA. (3....

Na budově České televize se objevil černý transparent s nápisem STÁVKA. (3. listopadu 2026) | foto: ČTK

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Ve většině evropských zemí se veřejnoprávní média financují jinak než prostřednictvím klasických koncesionářských poplatků. Jenže házet všechny státy do jednoho pytle může být zavádějící. Rozhodující totiž není jen to, odkud peníze přicházejí, ale také kdo o nich rozhoduje a jak jsou média chráněna před politickým tlakem.

Debata o koncesionářských poplatcích už dávno není jen účetní záležitostí. Plán vlády převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vyvolal demonstrace, ostré politické přestřelky i obavy o nezávislost veřejnoprávních médií. V úterý 3. listopadu se kvůli němu dokonce uskutečnila celodenní stávka zaměstnanců obou institucí, která výrazně omezila jejich vysílání.

Zastánci vládního návrhu přitom argumentují zahraničními zkušenostmi. V řadě evropských zemí totiž lidé skutečně neplatí klasické televizní a rozhlasové poplatky. Na sociálních sítích se objevil dokonce seznam sedmnácti evropských států, jejichž veřejnoprávní média dostávají peníze převážně z veřejných rozpočtů. Doplnilo ho logo České televize a vzkaz, který má vzbuzovat dojem, že české protesty jsou zbytečné.

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Samotné srovnání způsobů financování však nezohledňuje další důležitý aspekt. Jednotlivé evropské země se totiž liší také pravidly, která mají zajistit nezávislost veřejnoprávních médií na politické moci.

Sídlo České televize na Kavčích horách (25. července 2024)

Evropa má hned několik modelů

Evropská praxe je mnohem pestřejší, než by se mohlo z podobných internetových přehledů zdát. V zásadě existují čtyři základní způsoby financování veřejnoprávního vysílání.

Prvním je poplatek za domácnost, který nezávisí na tom, kolik televizorů nebo rádií lidé vlastní. Takto funguje například Německo, Rakousko nebo Švýcarsko. Německá domácnost platí měsíčně 18,36 eura, tedy přibližně 450 korun. V Rakousku činí základní měsíční sazba 15,30 eura.

Druhým modelem je poplatek navázaný na vlastnictví přijímače. Ten známe také z Česka, kde domácnosti aktuálně odvádějí 150 korun měsíčně České televizi a 55 korun Českému rozhlasu. Podobně funguje systém ve Spojeném království nebo Polsku.

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Další možností je účelová daň. Tu uplatňují například Finsko a Švédsko, kde se příspěvek vybírá prostřednictvím daňového systému a jeho výše se odvíjí od příjmů jednotlivce.

Na Václavském náměstí vyvrcholil protest v symbolickém čase 16:36. Za nezávislá veřejnoprávní média demonstrovalo tisíce lidí. (3. listopadu 2026)

A pak jsou tu země, které přešly na přímé financování ze státního rozpočtu. Patří mezi ně Norsko, Dánsko nebo Slovensko. Francie zase využívá speciálně vyčleněnou část výnosů z daně z přidané hodnoty.

Samotný fakt, že někde veřejnoprávní televizi financuje stát, tedy ještě neznamená, že všechny země používají stejný systém. Liší se nejen způsobem výběru peněz, ale především pravidly, která mají zabránit politickému ovlivňování médií.

Na tisíc lidí v úterý v podvečer demonstrovalo na českobudějovickém Piaristickém náměstí za nezávislá veřejná média. Připojili se i studenti Jihočeské univerzity. (3. listopadu 2026)

Nejde jen o to, odkud peníze přicházejí

Podle Evropské vysílací unie (EBU) může financování ze státního rozpočtu fungovat, musí ho však doprovázet dostatečně silné pojistky. Patří mezi ně dlouhodobě předvídatelné finanční rámce, jasná pravidla pro výši příspěvků a ochrana před tím, aby jedna politická většina mohla média finančně ovládat.

V některých zemích tak stát sice peníze poskytuje, ale jejich výše se řídí předem stanovenými pravidly a politici nemohou jednoduše rozhodovat podle momentální nálady či výsledků posledních voleb.

Kritici českého návrhu varují, že právě takové pojistky nejsou dostatečně zajištěné. Obávají se především toho, že se veřejnoprávní média dostanou do větší finanční závislosti na vládě a Poslanecké sněmovně.

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Jedním z rizik, na která kritici upozorňují, je také možná autocenzura. Podle jejich argumentace by finanční závislost na státním rozpočtu mohla ovlivňovat rozhodování vedení veřejnoprávních médií i bez přímých politických zásahů do redakční práce. Obavy se týkají například situací, kdy by vedení instituce mohlo při rozhodování o citlivých tématech zohledňovat možné dopady na její budoucí financování.

Miliardový rozdíl a inflační otazník

Český vládní návrh počítá pro rok 2027 s příspěvkem 5,74 miliardy korun pro Českou televizi a 2,065 miliardy pro Český rozhlas. Dohromady tedy přibližně 7,8 miliardy korun.

Stávka a demonstrace na podporu České televize a Českého rozhlasu v Ostravě na Jiráskově náměstí. (3. listopadu 2026)

Podle srovnání současných příjmů by to znamenalo zhruba o 1,4 miliardy korun, tedy přibližně 15 procent, méně než dosavadní financování z poplatků. Nejde tedy pouze o změnu způsobu, jakým peníze do institucí přicházejí. Mění se také jejich celkový objem.

Zajímavý je i argument, že částka bude stanovena přímo zákonem jako pevný státní příspěvek. Ministr financí ji tedy nemůže jen tak vyškrtnout při sestavování rozpočtu. K její změně by byla nutná novela zákona schválená Parlamentem. To je důležitá korekce některých zjednodušujících tvrzení v debatě.

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Jenže ani taková ochrana podle kritiků nemusí být dostatečná. Upozorňují například na to, že jakmile jsou peníze součástí státního rozpočtu, vzniká vládě přímější rozpočtová motivace k jejich případnému omezování. Současný systém poplatků totiž drží příjmy obou médií mimo státní kasu.

Další otázkou je inflace. Podle návrhu se má příspěvek automaticky navyšovat až poté, co kumulovaná inflace překročí deset procent. Do té doby by rostoucí ceny postupně snižovaly reálnou hodnotu peněz, které mají televize a rozhlas k dispozici.

Vláda: Nezávislost zůstane zachována

Vláda obavy odmítá. Premiér Andrej Babiš opakovaně prohlásil, že změna způsobu financování neznamená zásah do redakční nezávislosti. Uvedl také, že vláda nebude zasahovat do redakční práce ani personálních záležitostí České televize a Českého rozhlasu.

Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)

Zastánci změny zdůrazňují, že zrušení poplatků bylo součástí jejich politických slibů a že podobný systém už v Evropě funguje. Ministr kultury Oto Klempíř zase argumentuje větší předvídatelností financování.

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Evropská vysílací unie však v říjnu upozornila, že při změně systému musí Česko dodržet evropské požadavky na transparentní, předem stanovené a udržitelné financování, které zaručí redakční nezávislost.

Návrh zatím není definitivně schválený. Po prvním čtení ve Sněmovně zamířil do další fáze legislativního procesu. Koncesionářské poplatky se proto stále platí a o konečné podobě změn budou poslanci ještě jednat.

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