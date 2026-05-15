Na ploše o velikosti fotbalového hřiště postavili pořadatelé stanové městečko představující 150 modelů od českých i zahraničních výrobců. Výstava, která se letos koná už po devětadvacáté, přitom už dávno není jen o stanech. „Ty sice vizuálně dominují, v prodejích i zájmu návštěvníků je však stále častěji zastiňují outdoorové vychytávky – od vybavení na vaření a jídla přes batohy a boty až po kempingový nábytek,“ říká Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel e-shopu 4camping, který výstavu organizuje.
V letňanské hale číslo 5 bude až do srpna k vidění i 350 různých spacáků a karimatek, pět stovek batohů nebo tři stovky modelů kempingového nábytku. A nejenom k vidění, většinu věcí si lidí mohou přímo na místě vyzkoušet.
„Boty si každý může otestovat na speciálních nášlapných plošinách, batohy si nechat zatěžkat pro reálný pocit na zádech a karimatky se spacáky vyzkoušet přímo na různých površích. Je to zkrátka největší outdoorový showroom v zemi a také místo, kde lze sledovat poslední trendy v oboru,“ dodává Pochylý. Jaké to jsou?
Ani gram navíc
Jedním z nejvýraznějších trendů je rostoucí zájem o ultralehké outdoorové vybavení. Na Výstavě stanů proto letos přibyla samostatná ultralight sekce. Zjistíte tu, že na tento trend reagují i výrobci, kteří byli tradičně spojováni spíše s robustními a vysoce odolnými produkty.
Není stan jako stan
Souboj o co nejlehčí model lze pozorovat i u stanů, tady je to ale o něco složitější. Segment stanů se dnes dělí na dva nekompromisní směry. Na výstavě uvidíte oba. Vedle expedičních kousků lehkých jako pírko stojí modely pro rodinné kempování, kde lidé vyžadují prostor a pohodlí srovnatelné s obývacím pokojem. Stany s několika místnostmi a integrovaným osvětlením jsou vše jen ne nouzové přístřešky, spíš přenosné tiny houses.
Soumrak samonafukovaček
Zásadní technologická obměna se odehrává i uvnitř stanů. Tradiční samonafukovací karimatky jsou postupně vytlačovány moderními nafukovacími modely, které při mnohem nižší váze nabízejí vyšší tepelný odpor. Důraz na kvalitní izolaci v kombinaci s minimálním objemem v batohu je dnes podle odborníků z 4camping hlavním kritériem, podle kterého si lidé vybavení vybírají.
Van Life pro náročné
Na výstavě si přijdou na své i karavanisté. Fenomén Van Life v roce 2026 dospěl. Cestovatelé už nechtějí být limitováni prostorem své dodávky, hledají variabilitu. Aktuálním hitem jsou proto modulární „předstany“, které fungují jako stavebnice. Díky propojovacím systémům můžete k autu připojit nejen spací moduly, ale klidně i další rodinný stan nebo přístřešek.
Jídlo i bez ohně
Zapomeňte na konzervy s lančmítem. I pod stanem už si dnes můžete připravit jídlo jako od babičky. A to i když si nemůžete rozdělat oheň nebo vám došel plyn ve vařiči. Stačí těžší konzervované nebo ultralehké vakuovaně sušené jídlo vložit se samoohřevnou kapslí a vodou do takzvaného zipper-bagu a již po pár minutách máte jídlo horké i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Výstava stanů