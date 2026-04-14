Konec poplatků za veřejná média? Návrh vlády kritizuje opozice i vedení rozhlasu a ČT

Lukáš Karbulka
  15:38aktualizováno  18:00
Velká změna ve financování veřejnoprávních médií je na stole. Vláda chce zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je penězi ze státního rozpočtu. Proti jsou veřejnoprávní média i opozice.

Měsíční koncesionářské poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas nejspíš skončí. V úterý to oznámil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Obě média by pak byla financována ze státního rozpočtu.

Česká televize (ČT) dostane příští rok místo poplatků ze státního rozpočtu 5,74 miliard korun. Přitom letos jí mají poplatky vynést 6,73 miliard. Český rozhlas (ČRo) pak obdrží v příštím roce ze státního rozpočtu podle ministra Klempíře 2,07 miliard korun. Letos má získat z poplatků 2,48 miliard korun. Místo výnosu z poplatků tedy dostanou ze státního rozpočtu na příští rok dohromady 7,8 miliardy korun.

Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent. Dalšími zdroji financování veřejnoprávních médií mají být výnosy z reklamy nebo prodeje práv. Na hospodaření bude dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad.

Proti změně financování se vymezil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Převod financování na státní rozpočet neznamená, že veřejnost přestane tuto službu platit. Znamená to jen, že ji nebude platit přímo, ale nepřímo ze státního rozpočtu, tedy z jiné kapsy. Ve výsledku ji zaplatí všichni, včetně těch, kteří jsou dnes nebo v budoucnu od poplatku osvobozeni,“ uvedl.

Ještě závažnější ale podle něj je, že takový model přímo napojuje Český rozhlas na politiky a státní moc, což je pro médium veřejné služby nepřijatelné. „Jedním z výdobytků listopadu 1989 byla média veřejné služby, která jsou co nejvíce nezávislá na státu. A tuto nezávislost významně chrání i financování přímou platbou od občanů, tedy poplatky. Návrh financovat Český rozhlas přímo ze státního rozpočtu je v tomto krokem zpět,“ dodal Zavoral.

Ještě letos by mělo dojít k prvním změnám poplatníků

Přijetí zákona má ještě letos předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků. Jeho parametry chtějí koaliční poslanci představit na samostatné tiskové konferenci. Dříve se hovořilo například o zbavení povinnosti platit pro seniory nad 75 let, nezaopatřené do 26 let nebo firmy.

Vládní návrh podle Klempíře definuje veřejnoprávní poslání České televize a Českého rozhlasu, které má být zaměřené na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a plnění vzdělávací funkce. Až na třetím místě má být tvorba zábavních pořadů, řekl.

ČT se nemá slučovat s ČRo, na jejich fungování mají dohlížet rady, stejně jako dosud. Nemění se ani nic na nominaci radních různými organizacemi a spolky a jejich následné volbě poslanci a senátory. To má podle Klempíře zajistit veřejnou kontrolu. Zákon zároveň stanovuje, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu.

Metro.cz vyletělo do nové dimenze. Návštěvnost vzrostla o více než 100 procent

Kritika opozice

První reakce opozice na návrh zákona týkající se zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas jsou velmi ostré. Kritici mluví o ohrožení až likvidaci veřejnoprávních médií.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana jde o cestu k postupnému zestátnění médií. Novinářům řekl, že nevidí důvody ke změně jejich financování. „Ani jeden z těchto návrhů neprojde bez obstrukcí, ty budou masivní. Nechci, abychom šli do orbánovského Maďarska,“ uvedl s odkazem na fungování médií v Maďarsku za premiéra Viktora Orbána, který po nedělních volbách končí ve vládě po 16 letech.

„Jedná se o frontální útok na ČT a ČRo. Veřejnoprávní média budeme nadále bránit všemi prostředky. Představený zákon není zákon o médiích veřejné služby, ale zákon o likvidaci veřejnoprávních médií,“ napsal poslanec František Talíř (KDU-ČSL). Expremiér Petr Fiala upozornil na síti X s poznámkou o nekonzistentních postojích na starší vyjádření ministra kultury Oty Klempíře, že Motoristé jsou za zachování poplatků.

Pirátská poslankyně Andrea Hoffmanová upozornila, že vedení obou institucí už dříve varovalo, že s navrhovanými prostředky nedokážou pokrýt ani současné závazky. „Ředitelé ČRo i ČT již dříve avizovali, že s těmito penězi nepokryjí ani současné závazky. Podívejte se pořádně na likvidátory českých veřejnoprávních médií,“ uvedla s tím, že takto budou media financována z kapes daňových poplatníků. „A zaplatíme to svobodou médií a nezávislostí informací,“ dodala.

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Dlouhodobý plán Babišovy vlády

Vláda Andreje Babiše má zrušení poplatků ve svém programovém prohlášení. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) již dříve uvedl, že si veřejnoprávní média platí formou poplatků pouze lidé v deseti zemích EU, z nichž některé od tohoto systému hodlají také ustoupit. Proti zrušení poplatků, které se loni zvýšily na 150 korun měsíčně pro televizi a 55 korun měsíčně pro rozhlas, jsou obě média veřejné služby a opozice. Podle ní chce vláda dostat ČT a ČRo pod svou kontrolu.

Česká televize a Český rozhlas proti zrušení poplatků argumentovaly mimo jiné smluvními závazky nebo nutností dodržování memorand o veřejné službě, která veřejnoprávním médiím ukládají povinnosti udržovat rozsah tvorby a investic v dalších pěti letech.

Česká televize

RokCelkové výnosy (mld. Kč)Výnosy z poplatků (mld. Kč)Výše poplatku (měsíčně v Kč)
20206,465,64135
20216,785,71135
20227,175,72135
20237,215,72135
20247,545,74135
2025*7,966,15135, od května 150
2026*8,546,73150

Zdroj: výroční zprávy ČT, * rozpočet ČT (v roce 2025 po navýšení poplatků)

Český rozhlas

RokCelkové výnosy (mld. Kč)Výnosy z poplatků (mld. Kč)Výše poplatku (měsíčně v Kč)
20202,302,0845
20212,322,0845
20222,262,0745
20232,292,0645
20242,402,0745
2025*2,562,2745, od května 55
2026*2,742,4855

Zdroj: výroční zprávy ČRo, * rozpočet ČRo (v roce 2025 po navýšení poplatků)

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

