Konec pornografie v USA? Třetina států je rozhodnutá, lidé začínají používat VPN

Vše začalo už loni, kdy státní zastupitelsví v Texasu prosadilo zákon, které vyžaduje od dospělých webů ověřování věku uživatelů. Při vstupu na stránky se uživatelé musí ověřit vložením osobních informací, jako je pas nebo řidičský průkaz, což podle společnosti Aylo, mateřské společnosti Pornhubu, ale i dalších, představuje risk úniku uživatelských dat. „Aylo podporuje ověřování dat uživatelů už roky, ale věříme, že jakýkoliv zákon musí dodržovat zásady uživatelské bezpečnosti a musí efektivně chránit děti před obsahem určeným pro dospělé,“ uvedla společnost Aylo.

Na to konto se firma nechala slyšet, že raději přístup zablokuje, než aby vyhověla státnímu zákonu, který požaduje zmíněné ověřování věku. Při otevření stránek Pornhubu tak uživatelé najdou pouze vzkaz „403 – Tento stát není na seznamu povolených“. Hovoří se tak o takzvaném Pornhub banu. Do něho se postupně zapojily i další americké státy, jako je například Montana, Severní Karolína, Arkansas, Mississippi, Utah, Louisiana, Virginie a několik dalších. Poslední stát, který se od nového roku přidal k omezení stránek, je Florida. Zmíněná asociace Aylo podala nedávno federální žalobu pro zrušení zákona. Obecně jde dohromady o více než dvě třetiny států Ameriky, které nějakým způsobem regulují obsah pro dospělé.

Nebezpečný malware

Jak se ale zdá, mezi Američany se rýsují nové cestičky, jak se k Pornhubu dostat. Vlivem omezení tohoto obsahu se podle informací webu Independent zvedl nárůst používání nástrojů, jako je virtuální privátní síť (VPN), která uživatelům umožní se na stránky připojit z lokací, kde obsah není zakázaný. Můžete tedy být fyzicky v Utahu, ale virtuálně v České republice, kde je obsah legální. Například na Floridě se po Pornhub banu zvýšilo používání VPN o 1 150 procent. Používání VPN však samo o sobě není neškodné. Bezplatná verze v sobě ukrývá několik rizik. Jedním z nich jsou reklamy. Větším problémem je však malware, tedy kód či software, který může získat, zablokovat nebo poškodit údaje, které máte ve svém počítači či telefonu. Malware může být velmi velkým ohrožením vašich důležitých údajů, a proto je důležité snažit se zabránit tomu, aby se do vašeho zařízení dostal.

Project 2025

To ale není všechno. Radikálnější omezení by mohla přijít pod administrativou příštího prezidenta Států Donalda Trumpa, který by se potenciálně mohl řídit svým kontroverzním Projektem 2025.

Ten kromě potlačení stejnopohlavních párů, zavedení tradiční nukleární rodiny jako středu společnosti, omezení potratů, rozšíření pravomocí prezidenta, zrušení ministerstva školství nebo rozsáhlých deportací navrhuje i kriminalizaci pornografie. Proti tomu bojovaly některé americké pornohvězdy už ve volebním období před několika měsíci. Bály se totiž o svou profesi a případné skončení ve vězení. Měly totiž za to, že Trump kriminalizaci pornoprůmyslu opravdu zavede.

Jde o závislost?

Jak je to ale s pornografickým obsahem jako takovým? Touto a dalšími otázkami se zabývají psychologové řadu let. Například experiment doktorky Valerie Voon na univerzitě v Cambridge ukázal, že lidé s nutkavým sexuálním chováním vykazují při sledování erotických obrázků odlišné vzorce mozkové aktivity než zdravé kontrolní skupiny. Jde o podobné vzorce, jaké lze pozorovat například u uživatelů drog. Nutkavé sexuální chování neboli hypersexualitu Světová zdravotnická organizace teprve před pár lety zařadila na seznam nemocí. „Projevuje se nadměrným vyžadováním sexu od stálého partnera, neustále se opakujícími nevěrami a častým střídáním sexuálních partnerů, posedlostí pornografií nebo třeba využíváním erotických linek. Ani toto však nemocným nepřináší dostatečné uspokojení, zato se dostavuje pocit studu, viny nebo deprese a nutkání se zakrátko objevuje znovu,“ informuje Národní zdravotnický portál.

Sexuálně agresivní?

Zásadní otázkou kolem pornografie je, zda může být násilný čin důsledkem jejího sledování. Tato možnost se zkoumá už desítky let. Například profesor psychologie Neil Malamuth z Kalifornské univerzity v Los Angeles provedl řadu studií, jež zkoumají pornografii a sexuální násilí, včetně jedné, které se zúčastnilo 300 mužů, a dospěl k závěru, že muži, kteří jsou už od narození sexuálně agresivní a konzumují sexuálně agresivní pornografii, mají větší pravděpodobnost, že se dopustí sexuálně agresivního činu. Tvrdí však, že pornografie není příčinou přímo sexuálního násilí.

Co se v pornu nedozvíš

V tuzemsku se žádný takový zákon nechystá. Martin Ondria, psycholog z poradny Mojra, si však myslí, že zákaz pornografie by mohl být z psychologického hlediska správným krokem, ale otázkou zůstává jeho realizovatelnost a účinnost. „Řešením by mohlo být zaměření se na pornografii jako celek, případně adekvátní edukace o této problematice a jejích důsledcích,“ vysvětluje pro deník Metro Ondria. O edukaci se už snaží některé organizace.

Například hnutí Zdravé dospívání jezdí po školách a edukuje také mimo jiné o intimitě a sexualitě.

Nezisková organizace Konsent má zase na sociálních sítích kampaň s názvem Co se v pornu nedozvíš, v které rozebírá nejrůznější témata týkající se sexu a anonymně zde může kdokoliv přispět do diskuze.