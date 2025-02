Konec rizikových bonusů aneb jak novela zákona změnila podobu casino bonusů

Casino bonusy jako takové nekončí

Na úvod hráče casino her uklidníme. Casino promo akce a promo kódy rozhodně nekončí. Ty můžete i nadále po legislativní změně čerpat. Pro provozovatele casino her mají tyto bonusy zásadní význam, protože slouží jako motivátor pro to, aby ke casino hrám přilákaly větší množství hráčů, případně aby u stávajících hráčů probudili vyšší aktivitu. Lednová úprava 2024 ale přiměla online casina, aby přehodnotila povahu bonusů.

Už žádné bonusy na dočasné herní konto

Od 1. ledna 2024 končí bonusy na dočasné herní konto. Tyto bonusy rozdávalo jen omezené množství sázkových kanceláří, a šlo o bonusy pro hráče, kteří se sice registrovali, nicméně ještě nebyli trvalého herního konta. Dočasné herní konto je takové, které mají hráči, kteří sice správně uvedli všechny údaje v registračním formuláři, ale ještě nesplnili veškeré sounáležitosti dané zákonem - především ověření identity. Jako hráč s dočasným herním kontem můžete hrát za reálné peníze a získat i bonus, jen nemáte šanci si bonusové prostředky a výhry získané v tomto režimu vybrat na svůj bankovní účet. Po novele zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách už s jakýmkoli bonusem tohoto typu nemůžete jako hráč operovat.

Končí takzvané rizikové bonusy

Zákon se dále snaží znemožnit casinům motivovat klienty takzvanými rizikovými bonusy. V praxi byl nejčastějším případem nabídky rizikových bonusů takzvané casino turnaje, kde byl bonus nabízen těm hráčům, kteří během konání akce uzavřeli nejvíce sázek, nebo kteří získali nejvíce výher. Tyto casino turnaje už nejsou svým pojetím v souladu s novelou. Zde se můžete seznámit jaké další bonusy jsou hodnoceny jako rizikové.

1) pokud podmínky pro získání nebo použití bonusu podněcují k soutěži založené na srovnání četnosti účasti, výše vkladů nebo výher účastníků hazardních her, jedná se o rizikový bonus

2) pokud musí hráč pro získání bonusu uzavřít za jeden kalendářní den sázky ve výši nad 1000 Kč, jedná se o rizikový bonus

3) pokud není hráči v zájmu získání bonusu dovoleno v průběhu konání akce vybírat peníze na osobní účet, jedná se o rizikový bonus

4) pokud hráč může bonus získat i po podání žádosti o zrušení konta, jedná se o rizikový bonus

Jak je to s casino promo kódy

Casino promo kódy platí dlouhodobě i krátkodobě dle speciální promo nabídky. Jedná se o kód který lze použít v rámci konkrétní promo akce. Jakmile tato akce skončí, kód z pravidla přestává fungovat. Pokud vezmeme například Betano casino u kterého najdete aktuálně platný Betano promo kód zde v článku, tak legislativní změna tento typ bonusu nemění.

Bonusových kódů můžete použít kolik chcete pokud jej online casino nabízí. Betano bonusové kódy můžete použít vždy jen jednou při registraci. U jiných hazardních společností pak máte možnost sledovat pravidelné promo akce a zapojit se dle platných podmínek. Pouze pamatujte, že je s novou legislativou nutné dokončit plnohodnotné hráčské konto ověřením identity a nastavením herních limitů. Ty vás mají chránit před negativními vlivy hazardu.

Další změny kolem bonusové nabídky

Novela přinesla i další změny. Nejvyšší jednorázová sázka na online technických hrách se snížila z 1 000 Kč na 500 Kč (u kamenných casin ke změně nedošlo, v jednom sázkovém kole nadále lze vsadit až 1 000 Kč). Online casina také povinně zavedla tzv. panic button, neboli tlačítko, na které mohou hráči kliknout, zablokovat svoji účast ve hře na 48 hodin a dobrovolně se nechat zapsat do rejstříku vyloučených osob. Navíc došlo na již zmíněnou úpravu daně z výher. Výhry od 50 000 Kč se nově daní sazbou 15 %.

Zákon není jen restriktivní, online casina obohatil o jednu zajímavou novinku

Novela zákona z roku 2024 rovněž přinesla legalizaci takzvaných live dealer games. Casina disponující českou licencí mohou nově nabídnout svým hráčům online hry s živými krupiéry. Online stream zachycuje krupiéra moderujícího hru v ruletu, blackjack, případně poker a hráči mohou živě uzavírat sázky. Jedná se o spojení moderních technologií s pravou atmosférou živého casina. Většina předních českých společností podnikajících v hazardním odvětví využila této příležitosti a live casino hry záhy zařadila do své nabídky služeb online casina.

Letošní rok nepřinese žádné výraznější změny

Tolik k úpravám za loňský rok, které všechny znamenají velmi zásadní změny pro provozování online casina v České republice. Pro rok 2025 se dalších výrazných změn obávat nemusíte - zákonodárci neplánují žádnou další úpravu. Situace kolem hazardních her se tedy stabilizuje a online casina i samotní hráči mají možnost zvyknout si na výše popsané změny z poslední novely. Svůj podíl na lepší prostředí hazardu nese i Institut pro regulaci hazardních her ten se stará zejména o chytrou regulaci hazardních her skrz dialog s orgány veřejné správy v oblasti hazardních her. Neméně důležitou rolí je ale také snaha dlouhodobě přispívat ke zvyšování společenské odpovědnosti a snižování rizik spojených s hazardem.

18+ | Hrajte zodpovědně. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.