Listopad je posledním měsícem, kdy mohou rybáři vyrazit na pstruhové revíry s vláčecím prutem. Neplatí to ale všude. Některé vody mají přísnější pravidla a přívlač je na nich už zakázána.
Podle celostátních pravidel je na pstruhových revírech povolena přívlač až do 30. listopadu. Od začátku září však musí být umělá nástraha opatřena pouze jedním jednoháčkem. Hájený je také pstruh obecný, kterého musí rybář šetrně vrátit do vody.
Záleží na revíru
Rozhodující jsou ovšem podmínky konkrétního revíru. Jednotlivé územní svazy mohou přívlač omezit nebo úplně zakázat. Někde se smí lovit pouze na mušku, jinde je podzimní přívlač možná například na stojatých vodách s vysazovanými duháky a siveny.
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Před výpravou se proto vyplatí otevřít kartu revíru v systému RIS Českého rybářského svazu a zkontrolovat aktuální omezení. Při lovu ve studené vodě používejte podběrák, ideálně s pogumovanou síťkou, a minimalizujte manipulaci s rybou.
Čas se krátí. Od 1. prosince totiž na pstruhových revírech začíná zákaz lovu všech ryb, který potrvá až do 15. dubna.