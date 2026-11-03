Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:00
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Česká minisérie Moloch na CANAL+ | foto: CANAL+

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Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset měnit přijímače a kolik si za televizi nově připlatí? Přinášíme přehled nejdůležitějších změn, termínů a nových možností, které by předplatitelé neměli přehlédnout.

Je tomu několik dní, co oblíbená satelitní a internetová televize Skylink přešla v tuzemsku pod značku CANAL+. Dosavadní předplatitelé ale o své programy nepřicházejí a zatím nemusejí nic měnit, nebo dokonce panikařit.

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Měli by si však v kalendářích zaškrnout důležitý termín. Do 30. listopadu mohou upravovat své původní balíčky. Potom už bude nabídka omezená. Přechod na nové tarify navíc může znamenat vyšší měsíční výdaje.

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Pozor na datum 30. listopadu

Právě již zmiňovaný konec listopadu je pro dosavadní předplatitele nejdůležitější. Do té doby mohou svůj původní balíček změnit na jakýkoli jiný z dosavadní nabídky. Od 1. prosince už budou mít dvě možnosti, buďto prodlužovat stávající balíček, nebo přejít na některý z nových tarifů CANAL+. Kdo tedy plánoval změnit nabídku dle starých podmínek, neměl by to odkládat. Samotné předplatné ale pokračuje dál.

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Jen noví zákazníci mají slevu

CANAL+ nabízí novým zákazníkům slevu 25 procent na všechny balíčky po dobu prvních šesti měsíců. Výhoda se však nevztahuje na dosavadní zákazníky, kteří se rozhodnou přejít z původní nabídky. Ti zaplatí plnou cenu hned od začátku. Nové balíčky jsou s výjimkou nejlevnější varianty CANAL+ Start dražší než původní nabídky. Zákazníci za vyšší cenu získají více programů a u některých tarifů také přístup k dalším streamovacím službám.

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Premier League od 179 korun

Zajímavou novinkou je samostatný sportovní balíček CANAL+, který zahrnuje stanice CANAL+ Sport a programy FilmBox. Fanoušci anglické Premier League mohou sledovat všechna utkání soutěže. Noví zákazníci za něj prvních šest měsíců zaplatí akčních 179 korun měsíčně, poté 239 korun. Stejnou standardní cenu zaplatí i dosavadní zákazníci při přechodu na tento tarif.

Přechod na nové balíčky CANAL+ nevyžaduje výměnu satelitního vybavení. Zákazníci mohou dál používat dosavadní přijímače i dekódovací karty, a to i v případě, že na nich zůstane původní logo.

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Při přechodu na nový tarif se nevyčerpaná část předplatného převede do nového balíčku. U internetové televize je možné nové služby sledovat prostřednictvím aplikace CANAL+ nebo webu play.canalplus.cz. Přihlášení probíhá pomocí e-mailu a hesla používaných v zákaznické zóně.

Jednou přejdete a zpátky už cesta nevede

Na jednu věc by si měli zákazníci dát pozor. Přechod na nový balíček CANAL+ je nevratný. Jakmile si jej aktivují, nemohou se vrátit k původní nabídce. Vyplatí se proto nejprve porovnat ceny a programovou nabídku.

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Změna se zatím netýká satelitní služby FreeSat. Její případné přejmenování se podle vedení CANAL+ připravuje až na rok 2027.

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