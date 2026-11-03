Je tomu několik dní, co oblíbená satelitní a internetová televize Skylink přešla v tuzemsku pod značku CANAL+. Dosavadní předplatitelé ale o své programy nepřicházejí a zatím nemusejí nic měnit, nebo dokonce panikařit.
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Měli by si však v kalendářích zaškrnout důležitý termín. Do 30. listopadu mohou upravovat své původní balíčky. Potom už bude nabídka omezená. Přechod na nové tarify navíc může znamenat vyšší měsíční výdaje.
Pozor na datum 30. listopadu
Právě již zmiňovaný konec listopadu je pro dosavadní předplatitele nejdůležitější. Do té doby mohou svůj původní balíček změnit na jakýkoli jiný z dosavadní nabídky. Od 1. prosince už budou mít dvě možnosti, buďto prodlužovat stávající balíček, nebo přejít na některý z nových tarifů CANAL+. Kdo tedy plánoval změnit nabídku dle starých podmínek, neměl by to odkládat. Samotné předplatné ale pokračuje dál.
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Jen noví zákazníci mají slevu
CANAL+ nabízí novým zákazníkům slevu 25 procent na všechny balíčky po dobu prvních šesti měsíců. Výhoda se však nevztahuje na dosavadní zákazníky, kteří se rozhodnou přejít z původní nabídky. Ti zaplatí plnou cenu hned od začátku. Nové balíčky jsou s výjimkou nejlevnější varianty CANAL+ Start dražší než původní nabídky. Zákazníci za vyšší cenu získají více programů a u některých tarifů také přístup k dalším streamovacím službám.
Premier League od 179 korun
Zajímavou novinkou je samostatný sportovní balíček CANAL+, který zahrnuje stanice CANAL+ Sport a programy FilmBox. Fanoušci anglické Premier League mohou sledovat všechna utkání soutěže. Noví zákazníci za něj prvních šest měsíců zaplatí akčních 179 korun měsíčně, poté 239 korun. Stejnou standardní cenu zaplatí i dosavadní zákazníci při přechodu na tento tarif.
Přechod na nové balíčky CANAL+ nevyžaduje výměnu satelitního vybavení. Zákazníci mohou dál používat dosavadní přijímače i dekódovací karty, a to i v případě, že na nich zůstane původní logo.
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Při přechodu na nový tarif se nevyčerpaná část předplatného převede do nového balíčku. U internetové televize je možné nové služby sledovat prostřednictvím aplikace CANAL+ nebo webu play.canalplus.cz. Přihlášení probíhá pomocí e-mailu a hesla používaných v zákaznické zóně.
Jednou přejdete a zpátky už cesta nevede
Na jednu věc by si měli zákazníci dát pozor. Přechod na nový balíček CANAL+ je nevratný. Jakmile si jej aktivují, nemohou se vrátit k původní nabídce. Vyplatí se proto nejprve porovnat ceny a programovou nabídku.
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Změna se zatím netýká satelitní služby FreeSat. Její případné přejmenování se podle vedení CANAL+ připravuje až na rok 2027.