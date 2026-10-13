Konec světa 13. listopadu 2026? Co všechno bychom nestihli a proč se o něm mluví

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  13:11
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Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI | foto: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto: Vice City - Definitive Edition
Grand Theft Auto VI
Dvoumístné provedení létajícího auta AirCar Štefana Kleina.
15 fotografií
Pátek 13. listopadu 2026 získal pověst dne, kdy má skončit svět. Odkud se tohle datum vzalo? A kdyby skutečně bylo posledním dnem lidstva, co všechno bychom už nestihli? Některé dlouho očekávané novinky by nám unikly jen o vlásek. Jiné slibují budoucnost, kterou zatím známe hlavně ze sci-fi.

Představme si na chvíli, že má lidstvo v kalendáři poslední políčko. Pátek 13. listopadu 2026. Žádné další pondělí, žádné vánoční nákupy a konečně ani upozornění, že je vaše e-mailová schránka plná. Jenže spolu se všemi povinnostmi by zmizelo i docela dost věcí, na které se těšíme. Od návratu zeleného zlobra až po možnost jednou zjistit, co si o nás skutečně myslí domácí kočka. Berme to ale prosím jako nadsázku. Starý výpočet, který tomuto datu přisoudil pověst soudného dne, totiž není důkazem blížící se apokalypsy.

Šest dní by snad vesmír počkat mohl

Pro hráče by šlo samozřejmě o mimořádně krutý závěr. Grand Theft Auto VI má podle aktuálně oznámeného termínu vyjít 19. listopadu. Konec světa by tedy přišel pouhých šest dní před návratem do legendárního Vice City. Po letech čekání bychom se dostali až do cílové rovinky, a pak najednou konec.

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Jak by dopadli Shrek a Elsa?

Ani filmoví fanoušci by se nedočkali několika velkých návratů. Shrek 5 má podle DreamWorks vstoupit do kin 30. června 2027. Frozen 3, tedy třetí Ledové království, má od Disneyho oznámenou premiéru na 24. listopadu 2027. Nutno podotknout, že české uvedení se může lišit a přijít do tuzemských kin později.

Ještě letos má do kin přijít Lajna – konečně film! s Jiřím Langmajerem a Hanou Vagnerovou. Příští rok se taky máme dočkat na Vyšehrad Třy s Jakubem Štáfkem. A zkraje roku, v únoru, by do kin měla přijít Doba Ledová – Bod varu.

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Točili bychom konec světa na nový mobil?

Jedna technologická novinka má v tomto hypotetickém scénáři výjimku. Apple oznámil zahájení prodeje svého prvního skládacího telefonu iPhone Duo na 23. října. Před listopadovým koncem světa by tedy zbývaly tři týdny na jeho pořízení. Telefon bychom ještě stihli rozevřít. A jen si představte ty záběry z apokalypsy... To by i na instagramu bylo k ničemu.

Létající auta už nejsou jen filmová rekvizita

Mnohem větší škoda by byla přijít o možnost jednou sledovat ranní dopravní zácpu shora. Létající auta totiž mají skutečné technické základy. Slovenský AirCar společnosti Klein Vision absolvoval v roce 2021 let mezi Nitrou a Bratislavou a v roce 2022 získal od slovenského Dopravního úřadu osvědčení letové způsobilosti. Podle výrobce tomu předcházelo 70 hodin letových zkoušek a více než 200 vzletů a přistání.

Dvoumístné provedení létajícího auta AirCar Štefana Kleina.

Funkční létající prototyp ovšem ještě neznamená, že si příští rok přikoupíme k dálniční známce povolení létat nad D1. Mezi úspěšným letem a běžným rodinným vozidlem stojí pravidla, infrastruktura i cena. O to zajímavější by bylo zjistit, kam se tenhle vynález dostane. A zda se jednou navigace opravdu zeptá: „chcete se koloně vyhnout přeletem?“

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Co kdyby nám kočka konečně odpověděla?

„Proč shazuješ skleničky ze stolu?“ To je otázka, na kterou by část lidstva ráda získala odpověď ještě před řešením záhad vesmíru. Výzkum zvířecí komunikace skutečně postupuje, mimo jiné díky umělé inteligenci. Vědci zapojení do projektu CETI například ve studii publikované v roce 2024 v časopise Nature Communications popsali složitou strukturu zvukové komunikace vorvaňů. Jejich série kliknutí se liší rytmem, tempem a dalšími prvky, které se mohou kombinovat.

Je to důkaz, že zvířecí komunikace může být podstatně složitější, než se zdá. Není to ale hotový překladač ani důkaz, že si jednou se všemi zvířaty popovídáme jako s kolegou u kávy. Rozpoznat strukturu zvuků a spolehlivě pochopit jejich význam jsou dvě různé věci. O možnost dozvědět se víc bychom však přišli. Kočka by si své hodnocení našeho servisu bezkompromisně odnesla do věčnosti.

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Premiéra bez pevného data

Do seznamu nenaplněných budoucností patří také případné placení eurem v Česku. Tady ovšem žádný odpočet jako u GTA neběží. Česko se při vstupu do Evropské unie zavázalo společnou měnu přijmout, tento závazek však nemá pevně určený termín. Přijetí navíc závisí na splnění příslušných podmínek.

Pokud by svět skončil letos v listopadu, nedozvěděli bychom se, kdy a za jakých okolností korunu skutečně vystřídá euro. A také bychom nestihli tu zvláštní etapu, kdy člověk platí novými penězi, ale každou kávu si v hlavě pořád přepočítává na staré.

Ani olympiáda, ani další velká otázka z vesmíru

Sportovní fanoušci by přišli o letní olympijské hry v Los Angeles, plánované na 14. až 30. července 2028. Žádné další medailové příběhy, překvapení ani odborné rozbory z gauče, proč měl závodník v rozhodující chvíli udělat přesně to, co jsme mu radili přes televizi.

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A nestihli bychom ani výsledky jedné z nejzajímavějších vesmírných výprav. Sonda NASA Europa Clipper má dorazit k Jupiteru v dubnu 2030 a zkoumat jeho měsíc Europa. Cílem je zjistit, zda tam existují podmínky vhodné pro život. Nejde o slíbené setkání s mimozemšťany, ale o šanci posunout se v otázce, zda může být někde za hranicemi Země další obyvatelný svět.

Proč právě 13. listopadu 2026?

Datum konce světa má původ ve studii, kterou 4. listopadu 1960 publikovali v časopise Science Heinz von Foerster, Patricia Mora a Lawrence Amiot. Z historických údajů o počtu obyvatel odvodili matematický model: pokud by dosavadní zrychlující se růst pokračoval beze změny, počet lidí by podle rovnice směřoval k nekonečnu právě v pátek 13. listopadu 2026.

Odtud provokativní označení „soudný den“. Výsledek ukazoval, kam vede prodlužování určitého růstového trendu a proč nemůže pokračovat navždy. Prognóza OSN z roku 2024 ostatně očekává vrchol světové populace kolem 10,3 miliardy lidí v polovině 80. let tohoto století, následovaný mírným poklesem.

Co bychom nestihli, kdyby svět skončil 13. listopadu 2026?
Událost nebo novinkaKdy se jí máme dočkat?O co bychom přišli?
Grand Theft Auto VI (GTA 6)19. listopadu 2026Návrat do Vice City. Chybělo by pouhých šest dní.
Lajna – konečně film!2026Filmové pokračování populárního seriálu s Jiřím Langmajerem.
Doba ledová – Bod varuÚnor 2027Další dobrodružství oblíbených animovaných hrdinů.
Shrek 530. června 2027Návrat zeleného zlobra na filmová plátna.
Vyšehrad Třy2027Další pokračování příběhu fotbalisty Laviho.
Ledové království 3 (Frozen 3)24. listopadu 2027Nové dobrodružství Elsy a Anny.
Olympijské hry v Los Angeles14.–30. července 2028Další olympijské medaile a sportovní příběhy.
Sonda Europa ClipperDuben 2030Přílet k Jupiteru a následný průzkum měsíce Europa.
Překladač zvířecí řečiTermín neznámýTřeba odpověď na otázku, co si o nás myslí naše kočka.
Přijetí eura v ČeskuTermín nestanovenZjištění, kdy a zda korunu skutečně vystřídá euro.
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