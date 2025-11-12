Inscenace s názvem Armagedon: Poslední derniéra v Divadle Bravo! totiž podle Horníčka přináší díky novým akrobatickým kouskům až transcendentální zážitky. „Není lepší způsob, jak oslavit sté výročí založení divadla než novou inscenací, která navíc polemizuje o konci světa. Když skončit, tak stylově. Moc si vážíme toho, že jste se rozhodli poslední hodinu života strávit na místě, které je vám, stejně jako nám, nejmilejší – v divadle. Teď si uvědomuju, že jsme možná nemuseli vybírat vstupné. Ale jste koneckonců diváci, my jsme profesionálové a pořádek dělá přátele,“ směje se principál Horníček, který si společně s tvůrčím týmem představení klade zásadní otázku – co by člověk udělal, kdyby věděl, že svět kvůli asteroidu končí.
O dramaturgii se postarala Hana Strejčková z Národního divadla a samotnou hru vytvořil scenárista Matěj Randár, známý například díky seriálu Sex O’clock nebo pořadu StarDance. „Diváci se mohou těšit na směs nového cirkusu, tance, hudby a stand-upu,“ láká váhavce Randár.
Těžký a velký Žáček
Role sebestředného kabaretiéra, nebo spíše takového dle vlastních slov „hlupáka“ se ujme udatný Jakub Žáček v alternaci s Janem Hofmanem, takže o zábavu v posledních chvílích na tomto světě nebude nouze.
„Jak bych strávil poslední hodinu svého života? Asi bych si šel ještě na chvíli lehnout,“ směje se Jakub Žáček s tím, že i když je to v kontextu představení plného tanečníků a akrobatů zvláštní, on je stále příliš těžký a velký a hýbe se méně, než by bylo záhodno.
„Musím říct, že objevuji svoje limity. Především fyzické a fyzikální,“ vypráví herec a dodává, že ho čeká jedna opravdová choreografie, velmi jednoduchá, ale prý i zdejší pes tančí lépe než on.
„Já jsem rád, že se po první zkoušce nikomu nic nestalo, máme skvěle našlápnuto k premiéře,“ směje se Hofman s tím, že jeho hlavním cílem je diváka upřímně rozplakat. Hofman má oproti Žáčkovi jinou představu o tom, jak by strávil poslední hodinu před koncem světa. „Bylo by to v pohybu. Našel bych nějaký kopec a z něj bych jel dolů na kole bez brzd, strašnou rychlostí, takže bych vlastně letěl. Muselo by to být vypočítané tak, že někde v tom letu by to skončilo,“ přemýšlí herec.
Na premiéru představení Armagedon: Poslední derniéra se můžete těšit už 14. listopadu.