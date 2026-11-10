Na vánoční nákupy letos můžete do Tesca jako obvykle. Řetězec ve svých odpovědích zákazníkům potvrdil, že až do dokončení prodeje zůstanou obchody pod značkou Tesco. Dál budou fungovat i slevy s Clubcard, sbírání bodů a uplatňování kupónů a poukázek podle dosavadních pravidel.
Kdy Tesco změní majitele?
Nizozemská skupina Ahold Delhaize počítá s dokončením převzetí mezi říjnem a prosincem 2027. Obchod ale ještě potřebuje souhlas regulačních úřadů. Český antimonopolní úřad 2. listopadu uvedl, že spojení zatím neposuzuje a že případ může spadat do pravomoci Evropské komise.
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Jestli a kdy se na jednotlivých prodejnách objeví logo Albertu, firmy zatím neupřesnily. Až do dokončení prodeje mohou zákazníci Tesca dál sbírat body na Clubcard a využívat slevy i poukázky jako dosud. Zda se nasbírané body po převzetí převedou do programu Můj Albert, zatím firmy neupřesnily. Tesco webu Novinky.cz sdělilo, že o případné změně bude zákazníky informovat přímo.
Albert už podobnou změnu zažil
Když Ahold Delhaize v roce 2014 převzal české prodejny Spar a Interspar, rozšířil do nich jednu ze sběratelských akcí Albertu ještě před výměnou názvů. První Interspar se proměnil v Albert v pražské Jahodnici, další prodejny následovaly postupně.
V zahraničí měla Clubcard po prodeji Tesca různý osud. V Polsku převzala prodejny v roce 2021 dánská skupina Salling Group a postupně je měnila na Netto. Věrnostní program Tesco ukončilo a zbývající body mohli zákazníci využít do konce června 2021. V Malajsii se bývalé prodejny Tesca postupně přejmenovaly na Lotus’s a nasbírané body přešly do aplikace nového řetězce. Co bude s body českých zákazníků po převzetí, firmy zatím neupřesnily.
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Majitele změní i Žabka a Tesco Mobile
Součástí prodeje jsou vedle supermarketů a hypermarketů také síť Žabka, Tesco Mobile a čerpací stanice, které Tesco vlastní. Pod Ahold Delhaize přejdou i online nákupy včetně služby Tesco Hned. Do dokončení prodeje mají tyto služby fungovat jako dosud.
Tesco zároveň uvádí, že se v souvislosti s prodejem v tuto chvíli neplánuje zavírání žádné prodejny. Dohoda zahrnuje všechny jeho obchody v Česku a na Slovensku. Kdo má doma dárkovou kartu Tesco, může ji podle řetězce využít do konce její platnosti. Pokud by se podmínky změnily, Tesco slibuje zákazníky informovat přímo.