Roku 1926 se podíleli na revolučních systémech synchronizujících zvukovou stopu s filmovým materiálem, o sto let později Warner Bros. končí jako samostatné hollywoodské studio. Akvizice společností Paramount za 110 miliard dolarů je úředně hotová a Warneři se loučí zřejmě svým nejhorším ročníkem v celé historii. Série kritických i finančních lapsů se uzavírá aktuální premiérou Digger s Tomem Cruisem, která dle odhadů v kinech prodělá minimálně 150 milionů dolarů. Satirické frašce nepomůže ani obrana ze strany slavných mexických tvůrců, kteří postují o nepochopených mistrovských dílech kinematografie.
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Digger s Tomem Cruisem může být film roku. První reakce jsou ale rozpolcené
Cruisův nejhorší start za poslední dvě dekády
Cruise, díky Top Gunu na prahu šedesátky jeden ze zachránců Hollywoodu během hluboké covidové krize návštěvnosti, hraje v Diggerovi sebestředného ropného magnáta Diggera Rockwella, jehož mocná společnost zaviní ekologickou katastrofu a nenamíchne Rusko, nýbrž samotnou matku přírodu. Nový snímek držitele dvou Oscarů Alejandra Gonzáleze Iňárritua (Birdman, Revenant) zapojuje nekonvenční narativní mechanismy a ostře komickou satiru s přehrávajícími herci včetně Johna Goodmana, Rize Ahmeda a Sandry Hüller napojuje na artové prvky, což je na blockbuster za nejméně sto padesát milionů dolarů celkem odvážné.
A soudě dle úvodních tržeb se to vůbec nevyplatilo. Ve filmové komunitě bezesporu diskutovaný snímek utržil za první víkend celosvětově celkem 20 milionů dolarů, což je jeden z nejhorších startů Cruisovy kariéry. Především v zámoří, kde hvězda Mission: Impossible většinou jasně září, to byla velká bída za osm milionů – to je nejhorší hercův výsledek za dvě dekády, konkrétně od méně nákladného thrilleru Hrdinové a zbabělci, kde Cruise ztvárnil vedlejší roli.
Je tedy nade vši pochybnost jasné, že Digger v kinech bohatství nevykope – pro Warnery je to naopak agonické ukončení jejich samostatné éry a také aktuálního ročníku, kdy distribuovali prodělečné tituly jako Nevěsta!, Mortal Kombat II, Supergirl nebo Konec Oak Street.
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První místo si v Severní Americe pojistil erotikou protkaný mysteriózní thriller Pravda, nebo lež s Anne Hathaway, která s Cruisem bude hrát v pokračování sportovní klasiky Bouřlivé dny. S nimi se čtyřiašedesátiletý herec vrátí na bezpečnější blockbusterovou půdu a bude zažehnávat Diggera, jenž mu měl konečně zajistit regulérního Oscara. Zatím se ale setkal s polarizovaným přijetím, které v případě renomovaných zahraničních kritiků tíhne spíše k záporu.
Nepochopené mistrovské dílo? Hollywood
se zastává
Warneři tomu dokonce přizpůsobili závěr údajně stomilionové propagace, kterou orientovali nikoli podél kritických sloganů, nýbrž agresivně proti nim. V posledních dnech tuto strategii „nepochopeného mistrovského díla“ přiživovali i Iňárrituovi krajané Alfonso Cuarón (Gravitace) a Guillermo del Toro (Frankenstein), kteří na síti X vedli Diggerův fanklub a postovali například o různých filmových klasikách, jež dobová kritika „nepochopila“.
Rozpaky se každopádně promítly do tragických tržeb, na nichž ani největší zastánci filmu z účetního hlediska nenajdou nic pozitivního. Políček je to ale přece jenom víc pro Cruise než pro Warnery, jejichž vedení v čele s Davidem Zaslavem si na akvizici Paramountem sakra namastilo kapsu.
Domovina Harryho Pottera před dvěma lety uzavřela dlouhodobý kontrakt s Tomem Cruisem a Digger, jakkoli předražený, mohl být primárně prostředkem, jak hvězdu na soumraku jejích nemožných kaskadérských misí zaměstnat.
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Herec se pro „satiru za dobrou věc“ a také pro svou nejžoviálnější postavu od Lese Grossmana očividně nadchnul a Paramount Skydance, dlouhodobě distribuující Mission: Impossible a před čtyřmi lety také Top Gun, film víceméně sám zaplatil.
Studio v současnosti utrácí peníze jiných
Sledujeme tak opravdu hlavně svérázné loučení slavného studia, které před sto lety vertikálně integrovalo – ovládalo různé články filmového řetězce najednou a pohlcovalo konkurenci. Nyní však, tak trochu, rozhazuje peníze jiných.