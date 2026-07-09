Digitální návštěvnická karta, která propojuje turistické cíle, restaurace i ubytování na Berounsku, v Brdech a Podbrdsku, bude letos ještě lepší. Ve druhé sezoně rozšířila nabídku partnerů a přidala nové zážitky i výhodné slevy.
Objevujte Berounsko jinak
Projekt, který propojuje turistické cíle, gastronomii, ubytování i volnočasové aktivity, navazuje na úspěšný loňský start. Do návštěvnické karty se letos zapojily další atraktivní místa a služby, díky nimž mohou turisté i místní objevovat region novým způsobem a zároveň ušetřit.
„V letošním roce jsme pro návštěvníky rozšířili nabídku slev a získali nové subjekty ke spolupráci. Vyberou si jak rodiny s dětmi, tak aktivní páry či senioři. Těšit se mohou na nové atraktivní zážitky, jako je půjčení šlapadel v Autokempu Beroun, ubytování v Glampingu Nad Meandry nebo slevu na konzumaci v restauraci Jelito Kopyto v Bubovicích. Mají také možnost navštívit oblíbené Koněpruské jeskyně s desetiprocentní slevou na vstup. Pokud už si aplikaci aktivovali v loňském roce, automaticky mají nárok slevy využívat i letos. S digitální návštěvnickou kartou mohou návštěvníci za víkend ušetřit až několik set korun za rodinu,“ říká Hana Hájková, ředitelka destinační organizace Berounsko.
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Praktický průvodce
Rozšiřuje se také nabídka v Brdech a Podbrdsku. Nově se zapojil E-bikerent, který nabízí zapůjčení kola na jeden den zdarma nebo zvýhodnění při týdenním pronájmu elektrokola. Součástí digitální karty jsou nově také Apartmány na Svaté Hoře, Kavárna U bylinkové zahrádky a Cukrárna Zlatý časy.
„I letos je cílem digitální karty rozvíjet cestovní ruch v regionu a propojovat kvalitní místní služby. V letošním roce se zaměřujeme na rozšíření nabídky a větší povědomí o kartě. Přibývají noví partneři i zajímavá místa, která stojí za objevování. Karta tak zůstává praktickým průvodcem regionem a zároveň motivací poznávat Berounsko, Brdy a Podbrdsko naplno a z nové perspektivy. Věříme, že si i letos najde své místo jak u turistů, tak u místních obyvatel,“ doplňuje ředitelka oblasti Brdy a Podbrdsko Petra Šnajdrová.