Sparťané se v předposledním 5. kole ligové fáze Konferenční ligy představí na hřišti Universitatey Craiova. Týmy mají po sedmi bodech a podle matematických propočtů si téměř jistě zahrají vyřazovací fázi. Pomýšlet můžou i na přímý start v osmifinále.
Kde sledovat zápas U. Craiova – Sparta živě?
Utkání 5. kola ligové fáze Konferenční ligy Universitatea Craiova – Sparta vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 11. prosince od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Universitatea Craiova – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta mírným favoritem. Na její výhru nabízí kurz 2,48.
|U. Craiova – Sparta
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,09
|3,28
|2,51
Zajímavosti před zápasem U. Craiova – Sparta: