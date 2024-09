Kontroverze kolem psího plemene v Irsku roste. Zákaz chovu těchto zvířat se blíží

Od začátku letošního roku je psí plemeno americký bully XL ve Spojeném království na seznamu zakázaných plemen, podobně jako třeba známý pitbull nebo brazilská fila. Tato nevšední legislativa byla přijata poté, co psi tohoto plemene napadli několik lidí včetně malých dětí. Osm obětí útok nepřežilo. Majitelé, kteří už rasu americký bully XL vlastní, ji museli utratit nebo získat pro její chov takzvaný certifikát o výjimce. Tento dokument je vydán pouze těm, kteří mohou prokázat, že je jejich pes licencovaný, čipovaný a kastrovaný.

Plemeno se stává kontroverzním zejména proto, že rozděluje názory společnosti. Někteří argumentují tím, že nelze vinit celé plemeno psů za incidenty, ke kterým došlo. Tvrdí, že chovatelé XL bully mají odpovědnost za výchovu a sociální začlenění svých psů a že několik incidentů nemůže posloužit jako základ pro tak rozsáhlé opatření. Podle Pavly Dorničové z Nadace na ochranu zvířat zákaz chovu není smysluplná cesta. „Výběr plemen je záležitost velice subjektivní, kromě toho nejde nijak ošetřit psy bez průkazu původu,“ vysvětluje Dorničová.

Zastánci zákazu argumentují tím, že statistiky ukazují zvýšený výskyt násilných incidentů spojených s plemenem bully XL. Tvrdí, že bezpečnost veřejnosti musí být prioritou a že zakázání tohoto plemene může snížit riziko útoků a neštěstí. Další obava spočívá v tom, že majitelé bully XL mohou plemeno zneužívat nebo chovat neodpovědně, což vede k negativním následkům pro okolí. To potvrzuje psí trenér a expert na toto plemeno Aleš Jarotek, podle kterého je problémem například fakt, že je chov amerického bully XL oproti plemenům, jež spadají pod FCI (Mezinárodní kynologická federace), dost volný. „Není u nich tolik podmínek k uchovnění, jako jsou například zdravotní testy, povaha a podobně. Když si uvědomíme, že chovatelskou stanici může mít téměř kdokoli, měli bychom vybírat tyto psy opravdu opatrně a svědomitě. Může se totiž stát, že si pořídíte štěně spíš od množitele, kterému jde jen o zisk, než od chovatele. Mnoho lidí vidí mohutné krásné psy, ale neuvědomuje si, že povaha je mnohem důležitější a že fungování se psem, kterého člověk sotva udrží, může být dost náročné,“ vysvětluje Jarotek.

Podobně jako Spojené království se k této kontroverzní situaci postavilo také Irsko. Tamní ministryně pro rozvoj venkova a komunity Heather Humphreysová loni v červnu nastínila, že má zákaz chovu také v plánu. Reagovala tak podle deníku The Irish Times na útok ve městě Limerick, kde americký bully XL napadl ženu, která zraněním podlehla. Širší obavy ale odstartoval zřejmě útok před dvěma lety, kdy pes zaútočil na chlapce, který utrpěl vážná zranění obličeje. „Vím, že mnoho lidí s tímto rozhodnutím nebude souhlasit. Sama jsem majitelkou psů a vím, jak moc lidé své psy milují. Musíme si však uvědomit, že žádný psí život nemá větší cenu než ten lidský,“ řekla loni ministryně Humphreysová pro deník The Irish Times. V Irsku má tento zákon vstoupit v platnost už 1. října. Majitelé psů, kteří zákaz chovu plemene poruší, budou čelit pokutě až 2500 eur, vězení nebo obojímu.

Od příštího úterý tak v Irsku nově bude platit zákaz chovu, rehomingu, přeprodeje a dovozu psů amerického bully XL. Psi, kteří po 1. říjnu nebudou v žádné přímé péči majitelů, budou utraceni. Všem těm jedincům v útulcích tak ubývá čas a marně se čeká, zda si je někdo převezme do legální péče podle nastíněných pravidel. Od 1. února příštího roku pak bude platit zákaz plemeno dokonce vlastnit, pokud si majitel nezajistí výše zmíněný certifikát o výjimce. Podobná nařízení již platí v Anglii, Walesu, Skotsku a také v Severním Irsku. Podle některých irských organizací na ochranu zvířat je třeba se zaměřit na nezodpovědné majitele, nikoli na konkrétní psy. „Tato „populistická“ opatření podle nich nezvýší bezpečnost veřejnosti, ale povedou k tomu, že stovky psů budou utraceny kvůli tomu, jak vypadají, a ne jak se chovají,“ píše deník The Irish Times.

Deník Metro oslovil jeden z irských útulků, zda by se k situaci mohl vyjádřit. Podle Pavly Chůrové z Dogs Angels se organizace snaží aktivně komunikovat s českými útulky. „Chceme najít místa pro naše psy právě tam. Zatím ale bez výsledků,“ vysvětluje Chůrová. „Byli bychom moc vděční, kdyby některé organizace v Česku projevily zájem a mohl se zorganizovat převoz. Už moc času přece jen nezbývá,“ dodává Chůrová. Podle ní spolupracují s dalšími evropskými státy také jiné irské organizace. Domlouvají transport plemene například do Švédska či Polska. Ani Česko není výjimkou.

Námi oslovené organizace převoz psů z Irska do Česka neplánují. Většinou to odůvodnily právě kvůli nedávným povodním a potřebné pomoci opuštěným psům. „My jako nadační fond jsme byli založeni primárně pro pomoc útulkům v České republice a nejsme klasický útulek, nesmíme mít pejsky v péči. Tedy neplánujeme dovoz pejsků z Irska a ani nás žádný útulek neoslovil s pomocí,“ řekla pro deník Metro Eva Šteklová z Nadačního fondu Pes v nouzi. Psí domov Řepnice Litoměřice je podle své zástupkyně Miluše Maskulanisové přeplněný. „Dovoz psů z Irska neplánujeme z důvodu velké přeplněnosti útulku. Jsme v záplavové oblasti a spousta lidí k nám své psy dala,“ vysvětlila pro Metro Maskulanisová.

Situaci se na vlastní pěst rozhodla převzít před několika měsíci slečna Teila. Natočila na sociální sítě video o tom, že se bude snažit psům z Irska co nejvíce pomoci. „Psi, kteří jsou momentálně v irských útulcích, budou utraceni. Potřebuji, aby se tohle video dostalo mezi co nejvíce lidí v České republice, popřípadě i na Slovensku. Pokud by někdo z vás měl zájem o psy k adopci, můžete mi napsat, a já vám ty psy dovezu. Proto jsem vytvořila sbírku a můžete s převozem finančně pomoci. Budou z toho pokryty veškeré vakcíny, které psi musí mít, doprava a přeprava psů a podobně. Pokud můžete pomoci jakýmkoli způsobem, budu ráda,“ řekla ve videu Teila. Kontaktovala několik irských útulků s tím, že by měla zájem psům pomoci. Mezi nimi byl i Dogs Angels. Po několika týdnech však z naplánované akce sešlo. Ve výsledku totiž takový převoz není vůbec jednoduchý. Kromě základní výbavy, jako je očkování, odčervení a označení mikročipem, podle nařízení EU musí mít pes platný pas zvířete v zájmovém chovu pro cesty z unijní země. Navíc je možné cestovat pouze s pěti mazlíčky – je-li jich je více, musí majitel mimo jiné předložit potvrzení, že „důvodem je účast v soutěži, na výstavě nebo sportovní akci“. Pod záštitou konkrétní organizace, nikoli fyzické osoby, by se celá situace zřejmě řešila snadněji.