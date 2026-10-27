Kopáč Cruise, mamka Chastain i Minotaur. Říjnová kina skrývají nejedno překvapení

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  19:00
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Tom Cruise trávil kvůli roli v Diggerovi hodiny v maskérně. Postupně se ale...

Tom Cruise trávil kvůli roli v Diggerovi hodiny v maskérně. Postupně se ale podařilo dobu nutnou k jeho přeměně zkrátit na minimum. | foto: VERTICAL ENT.

Film sleduje nejmocnějšího muže světa.
Z plakátu filmu Milovník, ne bojovník
Tvůrci filmu Milovník, ne bojovník na karlovarském festivalu
Z filmu Milovník, ne bojovník
23 fotografií
Přinášíme přehled říjnových filmových novinek, které mohou oslovit diváky hledající něco jiného než další pokračování známých sérií. Čekají nás osobité romantické příběhy, dramata o složitých rodinných vztazích i ambiciózní snímky reflektující současné dění. Na své si přijdou také milovníci napětí, hororů a fantastických světů. Které filmy stojí za pozornost a co nabídnou vedle velkých hollywoodských titulů?

Letošní podzim patří nejen velkým hollywoodským hitům. Vedle trvalek v podobě snímků Spider-Man: Zbrusu nový den, Odyssea Christophera Nolana či hororu Resident Evil však bodují i takové snímky jako pohádka Pat a Mat: Zpátky na venkově či akčňák V srdci divočiny s Bradem Pittem v hlavní roli.

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Pro ty, kteří chtějí objevit něco ještě překvapivějšího, jsme vybrali několik říjnových novinek. Ty stojí za pozornost nejen čtenářů deníku Metro.

Když ani Tom Cruise nestačí

Jedním z titulů, který stojí za pozornost, je Digger s Tomem Cruisem. Film, jenž si odbyl premiéru 1. října, připomíná, že ani hvězdné obsazení a výrazná propagace automaticky nezaručují divácký úspěch. Pro publikum, které hledá něco jiného než další díl zavedené série, může být zajímavou alternativou.

Řada tuzemských kritiků vidí Diggera jako hodně ambiciózní a odvážnou divočinu, ale zároveň jako film, který může být pro část diváků příliš rozháraný.

Pravda, nebo lež

Máte rádi příběhy, ve kterých si nemůžete být jistí, komu věřit? Thriller Pravda, nebo lež, jenž si odbyl premiéru 1. října, láká na spletité vztahy, skrytá tajemství a situace, v nichž nemusí být nic takové, jak se na první pohled zdá.

Režisér Michael Showalter převedl na plátno knižní předlohu spisovatelky Colleen Hoover a přidal atmosféru, která postupně odkrývá další vrstvy příběhu.

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Romance mimo koleje

Slovenský film Milovník, ne bojovník režisérky Martiny Buchelové zamířil do kin 8. října. Celovečerní debut, který zaujal už na festivalu v Karlových Varech, sází na romantický příběh mimo hlavní proud komerční produkce. Pro diváky, kteří dávají přednost osobitějším filmům před předvídatelnými vztahovými zápletkami, je to jeden z tipů, které stojí za prověření.

Z plakátu filmu Milovník, ne bojovník

Rodinné vztahy bez příkras

Na 15. října připadá česká premiéra dramatu Fjord, které se představilo také v Cannes. V hlavních rolích se objevují Renate Reinsve a Sebastian Stan. Film míří do oblasti komplikovaných rodinných vztahů a emocí, které se nedají jednoduše vyřešit jedním rozhovorem. Ideální volba pro publikum, které od návštěvy kina očekává víc než pouhou oddechovou zábavu.

Osobní krize ve stínu války

Také Minotaur patří k ambicióznějším říjnovým novinkám. Režisér Andrej Zvjagincev, známý snímky Leviatan a Nemilovaní, se znovu obrací k ruské společnosti. Tentokrát se příběh dotýká mobilizace v souvislosti s válkou na Ukrajině a člověka, který se snaží zvládnout tlak ve veřejném i soukromém životě. Pro diváky, kteří vyhledávají společensky angažovanou kinematografii, jde o jeden z nejzajímavějších titulů měsíce.

Premiéra snímku proběhla v polovině tohoto měsíce.

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Klaustrofobie na maximum

Co se stane, když se člověk ocitne v situaci, která působí téměř bezvýchodně? Thriller Velrybí pád staví na mimořádně znepokojivém námětu. Jeho hrdina skončí uvnitř obrovského vorvaně. Austin Abrams tak dostává příležitost čelit hrozbě, proti níž běžné filmové únikové plány příliš nepomáhají.

Pokud máte rádi napětí a příběhy s omezeným prostorem pro únik, tenhle titul by vám neměl uniknout z radaru.

Film sleduje nejmocnějšího muže světa.
Z plakátu filmu Milovník, ne bojovník
Tvůrci filmu Milovník, ne bojovník na karlovarském festivalu
Z filmu Milovník, ne bojovník
23 fotografií

Když rodina přijde o všechno

Od 22. října lze v kinech zhlédnout drama Napořád, které sleduje rodinu poznamenanou smrtí šestnáctileté dívky. Matka, její mladší dcera a dívčin přítel se s tragédií vyrovnávají rozdílně. Film režisérky Sandry Wollner se zaměřuje na to, jak ztráta proměňuje vztahy a zda lidé dokážou znovu najít společnou řeč, když každý truchlí po svém.

Horor, který útočí na rodinné jistoty

Konec měsíce patří i strachu. Horor Neskutečná máma, jenž si odbude premiéru ve čtvrtek, pracuje s představou, že se osmileté dívce do života dostane démonická kopie její vlastní matky. V hlavní roli se objevuje Jessica Chastain. Právě znepokojivý střet domácího prostředí s něčím, co do něj vůbec nepatří, může být pro fanoušky žánru hlavním lákadlem.

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Fantasy a hlava v oblacích

Americké animované studio Laika, které stojí mimo jiné za snímkem Koralína a svět za tajnými dveřmi (2009), se vrací s filmem Wildwood: Tajemství zakázaného lesa. Příběh se rozbíhá únosem mladšího bratra hlavní hrdinky a zavádí diváky do fantastického světa, kde nebude nouze o nebezpečí ani neobvyklá setkání.

Klasický příběh v novém kabátě

Na konci října dorazí do kin také Fantom opery, nová francouzská variace na slavný příběh tajemného muže, který ovládá zákulisí pařížské opery. Tentokrát se klasická předloha potkává se současností a vedle romantiky slibuje i pořádnou dávku tajemna.

Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery

Nový film není adaptací slavného muzikálu Andrewa Lloyda Webbera. Vrací se k původnímu románu Gastona Lerouxe.

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