Česko-vietnamský nadšenec do módy a K-popu David Pham v aréně na Colours of Ostrava | foto: OGILVY

Proč je podle vás korejská kultura v posledních letech po celém světě takovým fenoménem? Do jakých oblastí života se tento fakt propisuje?

Já osobně si myslím, že korejská kultura byla populární už dřív, hlavně díky K-popu a K-dramatům, ale obrovský zlom nastal podle mě po Hře na oliheň. To byl moment, kdy se o Koreji začalo mluvit úplně všude, i mezi lidmi, co do té doby neměli s asijskou kulturou moc zkušeností. Od té doby se korejský styl začal víc promítat i do módy, kosmetiky nebo jídla. Najednou mají korejské restaurace víc zákazníků, lidi zkouší skincare podle Korejek a sledují, co se nosí v Soulu.

A jak na to reagují internetové televize v rámci svých nabídek?

Streamovací platformy na to samozřejmě reagují a investují do korejských projektů mnohem víc než dřív, mají celé kategorie věnované jen K-dramatu nebo reality show. A dá se to i měřit – stačí se podívat na žebříčky sledovanosti, kde se korejské tituly pravidelně objevují mezi top deset po celém světě.

Podle nedávno zveřejněných dat firmy Netflix osmdesát procent uživatelů platformy sleduje korejský obsah. O jaké tituly kromě zmiňované Hry na oliheň se jedná?

Ano, spousta lidí objevila, jak silné příběhy, vizuál i emoce korejská produkce nabízí. Mezi hodně známé a oblíbené tituly bych rozhodně zařadil filmy jako Parazit nebo akčnější Bloodhounds, ale i K-dramata typu True Beauty, My Demon nebo třeba novější Mr. Plankton.

A o čem je řekněme typický korejský příběh? Jaké prvky nesmějí chybět?

Pokud jde o typický korejský příběh, často se opakují prvky jako milostný trojúhelník, rozdíly mezi bohatými a chudými a nechybí ani silné emoce, násilí nebo napětí. Často v nich divák najde kombinaci romantiky, společenské kritiky a drsné reality, ale podané tak, že tě to fakt vtáhne. A co se mi na tom líbí nejvíc – skoro z každého K-dramatu nebo filmu si něco odnesu, ať už nějakou myšlenku, nebo jen pocit, že jsem právě viděl něco jiného než klasickou západní tvorbu.

Jak je to v Koreji s vojenskou službou a jak to ovlivňuje místní produkce? Ptám se proto, že se prý nezřídka stává, že kvůli plnění povinností „stojí“ velká natáčení seriálů i velmi mnoho měsíců, ne-li let. Je tomu tak?

V Jižní Koreji je vojenská služba povinná pro všechny muže, obvykle nastupují mezi osmnáctým a osmadvacátým rokem života. U herců, zpěváků a dalších veřejně známých osobností ale bývá běžné, že odklad využijí až do poslední možné chvíle, aby si před nástupem do armády stihli co nejvíce odpracovat. Kvůli tomu se skutečně často upravují nebo odkládají i velké projekty, třeba jako v případě populárního seriálu Sláva (The Glory) na Netflixu, kde se čekalo na dostupnost některých herců.

Zároveň z výše zmíněných důvodů hrají „mlaďochy“ i starší herci, kteří už mají takzvaně odkrouceno, že?

Ano, je úplně běžné, že středoškolské role hrají i třicetiletí herci. Mají už vojenskou službu za sebou, tudíž jsou plně k dispozici, a navíc díky péči o vzhled působí mladistvě. Celý tenhle systém tak dost výrazně ovlivňuje, jak v Koreji funguje natáčení i kdo se kde objeví.

Vraťme se ještě ke Hře na oliheň, která je v tuzemsku asi nejznámějším jihokorejským seriálem vůbec. Zdejší postavy se snaží odrážet i aktuální trendy a s nadsázkou nastavit zrcadlo korejské sociodemografii. Mezi postavami najdeme třeba matku a syna, syn se zadlužil, chce ve hře vyhrát peníze, aby je splatil, i matka se do hry přihlásí, aby vyhrála peníze pro syna, aby jej oddlužila. Jak je na tom Jižní Korea a běžných občanů, co se týče dluhů?

Nejsem sice odborník na ekonomiku, ale co vím a co se často objevuje i v médiích, Jižní Korea skutečně patří mezi země s nejvyšší mírou zadlužení domácností na světě. Mnoho běžných lidí si bere půjčky nejen na bydlení, ale třeba i na vzdělání, podnikání nebo běžné životní výdaje. Téma dluhů je tam opravdu hodně citlivé a promítá se i do filmů a seriálů. Ve Hře na oliheň je to skutečně jeden z hlavních motivů. Lidé tam často žijí pod velkým tlakem uspět a splácet, což se pak přenáší i do příběhů, kde se postavy dostávají do extrémních situací kvůli finančním problémům.

Po úspěchu první série Hry na oliheň vznikla také reality show. Nyní bude druhá řada. Jak je tenhle spin-off populární v asijských zemích?

Myslím si, že se Hra na oliheň stala skoro synonymem pro Koreu. Hlavně pro lidi, kteří předtím o korejské kultuře vůbec nic nevěděli. I proto je i tenhle spin-off, Hra na oliheň: Výzva, v Asii hodně populární. Lidi to sledují nejen kvůli napětí a soutěži, ale i proto, že to navazuje na něco, co má obrovský kulturní dopad. V asijských zemích obecně hodně letí jakékoliv formáty, kde je vidět soutěž, strategie a silné emoce – a tahle reality show to všechno má. A tím, že navazuje na původní příběh, přitáhla i úplně nové publikum, které třeba běžně reality show vůbec nesleduje.