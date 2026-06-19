V této jihokorejské taškařici totiž do škol nastupují svérázní inspektoři, jejichž úkolem je obnovit pořádek a autoritu pedagogů. A činí tak velmi nekompromisními metodami. Minimálně v prvních epizodách nejčastěji pomocí facek, kopanců a psychologického nátlaku. Je to drsné, přehnané a občas i naprosto mimo realitu. Právě proto se mi na to ale tak dobře kouká. A nejen mně. Seroš si získal zástupy diváků nejen v Česku, ale také ve Francii, Hongkongu, Indii, Japonsku nebo v několika zemích Jižní Ameriky, kde se drží na předních příčkách sledovanosti.
My vás naučíme proto nemohlo chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Tohle je válka
Představte si jihokorejské školství, v němž se všechno rozpadlo. Učitelé jsou bezmocní, šikanu organizují studentské gangy a bohatí rodiče svým dětem kupují beztrestnost. Ministr školství, který truchlí po dceři-učitelce zabité psychicky narušeným studentem, se rozhodne jednat. Zakládá tajnou jednotku na ochranu učitelů. Žádné komise, žádné nekonečné porady ani e-mailové přestřelky. Jakmile se situace v některé škole vymkne kontrole, nastupují speciální inspektoři.
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V jejich čele stojí Na Hwa-džin, muž, který nevěří na motivační citáty, ale na to, že každý tyran jednou narazí na někoho tvrdšího. Společně s bláznivou kolegyní Han Rim zasahuje tam, kde všechny běžné prostředky selhaly.
Tihle lidé nehrají podle standardních pravidel. Shromažďují kompromitující materiály, rozkládají postavení viníků, využívají psychologický tlak a v krajním případě sáhnou i k fyzické konfrontaci. Nechtějí být sympatičtí. Chtějí obnovit pořádek a ukázat agresorům, jak chutná vlastní medicína. A také vtlouct lidem do hlavy jedno ze svých mott: Pokud chcete pomoct, musíte o ni umět požádat!
Podle kontroverzního komiksu
Když se učitelé začnou bát dětí, blíží se konec světa.. Pokud rádi sledujete příběhy, v nichž školní tyrani dostávají jednu lekci za druhou, bude pro vás My vás naučíme (zejména ve své první polovině) velmi vděčnou podívanou.
Toto akční K-drama aktuálně sbírá úspěchy nejen na Netflixu, ale i na hodnoticích portálech csfd.cz a Rotten Tomatoes. Není bez zajímavosti, že seriál vychází z populárního jihokorejského webového komiksu, takzvaného webtoonu, který svého času vyvolal značné kontroverze. Předloha čelila kritice kvůli extrémnímu násilí, problematickému zobrazování některých menšin i údajnému obhajování tělesných trestů. V řadě zemí se kolem ní vedly velmi ostré debaty.
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Režisér Hong Jong-čan se proto při adaptaci rozhodl převzít základní myšlenku, ale odstranit nejproblematičtější prvky. Společně s tvůrčím týmem se snažil vytvořit seriál, který nebude působit jako oslava násilí a zároveň bude fungovat jako samostatné televizní dílo.
Jestli se mu to podařilo, musí posoudit každý divák sám. Za mě v seriálu zůstalo zvláštních momentů stále dost. Na druhou stranu nechybí ani silné emoce a několik skutečně působivých scén. V jedné scéně se budete smát a rozdávat rány s hlavním hrdinou, v druhé si klidně popláčete. Korejci tohle holt umějí.
Případy, které nejsou černobílé
Právě v práci s jednotlivými případy si mě My vás naučíme získalo nejvíc. Každý z příběhů, které se během deseti zhruba hodinových epizod odehrají, nabízí jiný pohled na vztahy mezi studenty, učiteli, rodiči i samotným vzdělávacím systémem. Seriál ukazuje, že problémy ve školách bývají složité a málokdy mají jediného viníka. Inspektoři zasahují proti brutální šikaně, zkorumpovanému vedení škol, přehnaně ambiciózním rodičům, kteří ženou své děti (kteří ani nemusejí být teenageři) až na pokraj zhroucení, i proti falešným obviněním mířeným na učitele. Celým seriálem se rovněž táhne jako pomyslná červená nit truchlící nadlinka nad zmiňovanou zesnulou kantorkou/dcerou/snoubenkou.
V závěrečných epizodách navíc seriál připomíná, že ani ti nejsilnější nemohou vyhrát každou bitvu podle svých představ. Některé účty jsou srovnány, jiné zůstávají otevřené a několik rozhodnutí má větší následky, než se zpočátku zdálo.
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Finále proto působí současně uzavřeně i otevřeně. Jako tečka za jednou kapitolou a zároveň pozvánka k té další.
Dejte šanci i Slávě
O tom, že asijská pomsta chutná nejlépe za studena, jsme se mohli na Netflixu i jinde přesvědčit už mnohokrát. Pokud po dokoukání My vás naučíme nebudete mít korejských dramat dost, zkuste seriál Sláva (The Glory). Tato více než čtrnáctihodinová cesta za pomstou sice není tak akční jako její novější kolega, ale téma školní šikany, jejích následků a odplaty zpracovává ve velkém stylu a s mimořádnou intenzitou.
My vás naučíme