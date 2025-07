Podle odhadů ministerstva zahraničních věcí totiž žije mimo Česko až 600 tisíc Čechů a Češek. Pravidelně ale volil jen zlomeček z nich, přibližně tři procenta

Jednou z „věrných“ vždy byla Blanka Weichselbaum, rodačka z Prahy, která dlouhodobě žije v rakouské metropoli. „Jsem poměrně aktivní v Krajanském sdružení ve Vídni a vím, jak moc je možnost korespondenční volby vítána,“ uvádí Weichselbaum. „Velký ohlas má novinka zvlášť pro starší a méně pohyblivé Čechy v Rakousku a pak ty, kteří žijí mimo Vídeň,“ doplňuje. Až do zavedení korespondenční volby si krajané mnohdy museli vyhradit i den dovolené – volba byla komplikovaná náročnou byrokracií. Velmi nevstřícné a náročné papírování a obíhání úřadů otrávilo i Josefínu Alha žijící osm let ve finském Tampere. „K lidem, vlastencům, kteří chtěli volit, byl ten systém vyloženě nepřátelský,“ konstatuje.

Pravidla a návody

Volím domů. Tak je nazvána on-line informační kampaň, jejímž cílem je zvýšit účast v říjnových volbách ze zahraničí a pomoci lidem rychle zorientovat se v nových pravidlech korespondenční volby. Češi a Češky žijící v zahraničí se už nyní mohou registrovat do zvláštního seznamu voličů (nejpozději do 24. srpna) a podat žádost o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování (nejpozději do 29. srpna). Podrobné informace a návod, jak na to, jsou jim k dispozici v průvodci na volimdomu.cz.

„Díky korespondenční volbě už není nutné cestovat na tisíce kilometrů vzdálený generální konzulát nebo ambasádu. Poprvé můžeme svůj hlas odevzdat pohodlně a bezpečně odkudkoli na světě. Chceme, aby nikdo nepřišel o možnost se vyjádřit k budoucnosti Česka. Na naší zemi nám záleží, i když žijeme na druhé straně světa,“ říká Hana Štindl Vitnerová z iniciativy Volím domů a dodává: „Uvědomujeme si, že lidé jsou zaneprázdnění a mají spoustu starostí, proto je naším cílem celý proces co nejvíce zjednodušit a snížit zátěž spojenou s registrací k volbám.“

Interaktivní a efektivní

V průvodci Odkaz je k dispozici interaktivní návod, který každému automaticky nabídne nejefektivnější způsob registrace na míru – podle země pobytu a dalších kritérií, zejména dostupnosti možnosti použít datovou schránku nebo Portál občana. Nemusí si tak dohledávat potřebné informace. Podle relevantnosti se v návodu lidé dozvědí svůj spádový zastupitelský úřad, honorární konzulát, nebo třeba zda jejich zastupitelský úřad má Czech Point. Výstup lze uložit i se všemi odkazy. Na stránkách je možné si také nastavit připomínky termínů do kalendáře.