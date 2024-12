„Kostel“ s pípou, tradiční bašta a unikátní atmosféra. Nahlédněte do irských pubů

Tullamore, městečko v srdci drsné země, je synonymem pro irský životní styl. Jednou z hlavních součástí tohoto způsobu života jsou místní puby, které nejsou jen místem, kde se podává pivo a whiskey, ale také centrem společenského dění. Zdejší puby zrcadlí bohatou irskou tradici a nabízejí atmosféru, která láká jak místní obyvatele, tak turisty.

Živá hudba, zejména tradiční irské skladby hrané na housle, kytary nebo píšťaly, je neodmyslitelnou součástí charakteru pubů. Každý týden se zde pořádají koncerty a setkání, která podporují komunitního ducha. Přátelské rozhovory u pinty piva nebo sklenky whiskey. „Dříve bylo v Tullamoru více než čtyřicet tradičních pubů, což je na naše malé městečko poměrně hodně. Nyní jich zůstalo okolo pětadvaceti. Je to hlavně kvůli covidové pandemii. Nicméně si myslím, že máme pořád co nabídnout,“ říká Eugene Kelly, majitel a pokračovatel rodu hospodských místního Kelly’s pubu. Pro obyvatele města jsou puby místem, kde se setkávají přátelé, slaví úspěchy, ale také oplakávají ztráty. Představíme vám ty nejzajímavější z nich.

Vydejte se za písničkou

Kelly’s Pub je jedním z nejznámějších pubů v Tullamoru a mezi místními je považován za stálici. Nachází se v samém centru a láká návštěvníky nejen na široký výběr nápojů, ale také na svou příjemnou atmosféru a přátelský personál. Pub si zachovává tradiční irský ráz – dřevěné obložení, pohodlné lavice a rustikální dekorace vytvářejí prostředí, ve kterém se každý cítí jako doma. „Setkávání lidí. To je hlavním cílem a filozofií našeho podniku. Nejde jen o pití alkoholu. V dnešní době potřebují lidé místo, kde se budou dobře cítit a kde spolu mohou sdílet ať už pozitivní, či negativní myšlenky,“ říká majitel podniku.

Ať už hledáte místo k odpočinku po náročném dni, nebo chcete zažít pravý irský večer, Kelly’s Pub by mohl být tou pravou volbou.

Kelly’s Pub je oblíbený nejen mezi místními, ale také mezi turisty, kteří hledají autentický zážitek. Místní kapely zde pravidelně hrají tradiční irskou hudbu, což z pubu dělá ideální místo pro večery plné tance a zábavy. Hosté zde mohou ochutnat nejen prvotřídní piva, jako je Guinness nebo Smithwick’s, ale také místní speciality včetně slavné irské whiskey Tullamore D.E.W., jež je pro místní hrdostí a nápojem, který proslavil město po celém světě. Kelly’s je známý svou neformální a famillární atmosférou, díky níž se návštěvníci často vracejí.

Vychutnejte si stout v „kostele“ z reklamy

Digan’s Pub je dalším klenotem v Tullamoru, který má pevné místo v srdci místních obyvatel. Tento tradiční irský podnik je známý svou přátelskou atmosférou a pečlivě udržovaným interiérem, jenž kombinuje historické prvky s moderními detaily. Digan’s je oblíbený zejména díky svému důrazu na kvalitu nápojů a vynikající služby. Je to místo, kde si hosté mohou vychutnat široký výběr piv od klasických stoutů po lehčí ležáky, a samozřejmě také místní whiskey. Klenba stropu a balkon nad vstupem do podniku svou architekturou připomínají křesťanský kostel. Digan’s Pub se také proslavil v televizní reklamě. Je to totiž ten podnik, kam se zatoulala Isabelle, fena irského vlkodava v populárním spotu Tullamore D.E.W.

Také Digan’s Pub je vyhlášený svými hudebními večery, během nichž místní umělci hrají tradiční irské písně i moderní skladby. Jedním z hlavních lákadel pubu je také jeho venkovní posezení, které je v teplejších měsících ideálním místem pro relaxaci. Ať už jste v Tullamoru na návštěvě, nebo tu žijete, Digan’s Pub je jedním z míst, jež byste neměli minout.

Ochutnejte také tradiční irské pochoutky

Brewery Tap je modernější pub, který si však uchovává kouzlo tradiční irské pohostinnosti. Nachází se v centru Tullamoru a jeho název odkazuje na bohatou historii vaření piva v regionu. Interiér Brewery Tap kombinuje industriální design s tradičními prvky – dřevěné stoly, měděné detaily a otevřený bar vytvářejí příjemné prostředí. Pub je známý svým výjimečným výběrem craftových piv, která pocházejí jak od místních pivovarů, tak z dalších částí Irska.

Brewery Tap se často stává dějištěm společenských akcí, jako jsou degustace piv nebo živá hudební vystoupení. Kromě nápojů je pub oblíbený také díky své kuchyni, která nabízí chutné pokrmy od tradičních irských jídel po moderní speciality.

Král mezi puby

The Old Warehouse je jedním z nejoriginálnějších pubů v Tullamoru, svou atmosférou láká široké spektrum návštěvníků. Jak už název napovídá, jedná se o starý sklad, kde se původně skladovala whiskey předtím, než se sudy naložily na lodě a díky blízkosti umělého vodního kanálu následně plavily do Dublinu, odkud pak putovaly do všech koutů světa.

The Old Warehouse je známý svým širokým výběrem whiskey a skvěle připravenými koktejly. V nabídce nechybí ani tradiční irské pivo a cidery. Podnik často pořádá živé hudební večery, během nichž si návštěvníci mohou užít jak tradiční irské skladby, tak moderní hity. Kromě nápojů pub nabízí také menu, které kombinuje místní ingredience s moderní kuchyní.