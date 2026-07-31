„Lidé mají pocit, že když pes umí plavat, nemůže se mu ve vodě nic stát. Ve skutečnosti ale každé léto řešíme případy přehřátí, poranění, požití kontaminované vody nebo komplikace po vdechnutí vody. Dobrou zprávou je, že většině z nich lze správnou prevencí předejít,“ říká veterinářka Dominika Tomášová.
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Sinice nejsou jediný problém
Stojaté rybníky mohou obsahovat sinice nebo bakterie, které mohou po požití vody způsobit zvracení, průjem, neurologické obtíže nebo poškození jater. Rizikové jsou ale i zdánlivě čisté vodní plochy.
- Pes při aportování často spolyká velké množství vody, což může vést k takzvané vodní intoxikaci.
- Ta způsobuje narušení rovnováhy minerálů v organismu a v krajních případech může být život ohrožující.
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„Pokud je pes po koupání malátný, zvrací, má problémy s koordinací nebo se chová nezvykle, rozhodně není vhodné čekat, jestli se jeho stav zlepší. Čas hraje v těchto případech zásadní roli,“ doplňuje veterinářka z projektu Sonda.cz.
Záludný bazén
Vlastní bazén na zahradě může být pro psa příjemným ochlazením, zároveň ale přináší specifická rizika. Někteří psi se do vody bez problémů dostanou, mnohem hůř už ale hledají cestu ven. Kluzké stěny bazénu mohou způsobit, že zvíře ve vodě zbytečně panikaří a rychle se vyčerpá.
- Veterináři zároveň upozorňují, že není vhodné, aby pes během koupání polykal větší množství chlorované vody.
- Ta může podráždit zažívací trakt a ve větším množství způsobit zvracení nebo průjem.
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„Pokud se pes koupe v bazénu, měl by mít vždy možnost bezpečně vylézt ven, ideálně pomocí schůdků nebo speciální rampy. A stejně jako u lidí platí, že ani tady není dobré trávit ve vodě příliš dlouhou dobu bez přestávek,“ doporučuje Tomášová.
Nebezpečí po návratu domů
Vodní rizika se nemusejí projevit hned. Pokud se pes při skoku nebo plavání nadechne vody, může dojít k podráždění plic nebo jejich následnému zánětu.
- Varovnými příznaky jsou především kašel, obtížné dýchání, výrazná únava nebo neochota k pohybu v následujících hodinách po koupání.
- Stejně tak není dobré podceňovat poranění tlapek o střepy, mušle nebo ostré kameny ukryté pod hladinou.
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Když rozhoduje každá minuta
V některých situacích není bezpečné převážet zvíře vlastními silami. Pokud má pes potíže s dýcháním, zkolabuje, přehřívá se nebo je po úrazu, je vhodné co nejrychleji kontaktovat veterináře.
- Právě pro podobné případy funguje také veterinární sanitka Sonda.cz, která dokáže zajistit bezpečný transport zvířete do ordinace a během převozu minimalizovat další stres i riziko zhoršení zdravotního stavu.
- Sanitka Sonda.cz je navíc plně vybavena takovými přístroji, jako je sono – ultrazvuk, přenosné RTG, mikroskop a mnoho dalšího.
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„Řada majitelů ve stresu neví, jak psa bezpečně převézt. U větších plemen nebo zvířat, která se nemohou hýbat, bývá transport často největším problémem. Právě tehdy může veterinární sanitka výrazně pomoci,“ poznamenává veterinářka.
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