8:00

Máte už plány na začátek příštího týdne? V pondělí večer totiž v pražském baru s galerií Champagneria, který se nachází v Průchodní ulici v Praze 1, startuje výstava abstraktně perlivých obrazů umělkyně Petry Kubík Nandrážiové. Co to vůbec znamená? Podle malířky zkrátka to, že vám vlezou, podobně jako šumivé víno, velice rychle do hlavy.