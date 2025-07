Parádní fóry jsem v Kouzlu derby napočítal tři – na ten nejlepší si počkejte na samý konec děje, kde se blýskne zadek rozhodčího po infarktu (Jiří Langmajer). Docela fajn je i dějová linka, které vládne komentátor (Michal Dlouhý), jenž si v průběhu snímku vyřeší svůj svízelný vztah s otcem. Obstojí taky bezdomovec (Jiří Lábus), který mile filozofuje s holítkem OneBlade v ruce.

Pak tu ale máme příběh intošské bohemistky (Petra Nesvačilová), která se tak dlouho snaží o miminko, až jej zplodí s vietnamským hráčem Sparty, o dvacet let mladším. Tahle zápletka nedává smysl ani za střízliva, ani se sparťanskou šálou na krku.

Prsatá radní (Jitka Čvančarová) ňuňá nejistého zpěváka (Ondřej Sokol).

Dobří herci, špatné dialogy

Kouzlo derby 40 % Premiéra: 17. července 2025

Vůbec nejšílenější je postava Ference Mrouskala (Ondřej Sokol), která do děje vstupuje jako přecitlivělý homosexuál, kterého doslova zachrání superobří prsa pražské radní (Jitka Čvančarová). Že poté Mrouskal skočí z mostu do Vltavy a nakonec se zjeví jako Ikarus během derby? Na to se, prosím zeptejte scenáristy a režiséra v jedné osobě Petra Kolečka. Bytostný sparťan a v civilu fakt vtipný chlap nese známky vyčpělosti a únavy. Prostě toho má moc a cucat si fóry z prstu donekonečna nejde. Na impotenci a „šustivost“ scénáře bohužel doplácí i tak mistrní herci jako Martin Finger a Petr Uhlík. Ti toho herecky předvádějí víc snad i v seriálu Ulice.

Fotbalový komentátor (Michal Dlouhý) a expert ve studiu (Michal Isteník).

Kouzlo derby je narychlo spíchnutý prázdninový film, o žádný průšvih ale nejde. A jestli navíc fandíte fotbalové Spartě, klidně si k hodnocení přidejte jednu hvězdu.

Nejlepší hlášky Na papíře mnohé hlášky z Kouzla derby vypadají vážně dobře. V samotném snímku však často dojedou na nedoladěný timing a střih. Větší hovado bych vedle svý dcery nesnes, stačí, že já jsem její táta.

Fotbal je kultura, paní doktorko.

V p*deli jsi ve chvíli, když se život začne s*át.

Kde byl VAR, kdyžs začal pískat? Ty seš víc než VAR!

Ty vole, tohle není žádná škola pro tebe.

Chceš místo Letný postavit pí*u?

Buď opravdovej.