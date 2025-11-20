Střední Čechy patří mezi nejzajímavější regiony v Česku. Z Prahy vede několik cest, kam se tam vydat za zážitky. Každý směr ven z města totiž skrývá zajímavé zážitky.
Kde dýchne dávná historie
Hodně se mluví o Kutnohorsku a Kolínsku. Tyto oblasti rozprostírající se mezi řekami Labe a Sázava totiž oceňují příznivci tajuplných příběhů, památek a architektonických i přírodních skvostů. Nachází se zde také největší koncentrace středočeských královských měst, mezi nimiž vyniká Kutná Hora, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.
Právě v Kutné Hoře stačí pár kroků po dlážděných uličkách a dýchne na vás atmosféra dávných časů, kdy se tu psaly dějiny českého království. Stříbro tehdy přinášelo bohatství, v současnosti přináší Kutná Hora jiný poklad – zážitek z místa. Je to samozřejmě ikonický chrám svaté Barbory, gotický klenot zapsaný na seznamu UNESCO, i působivá kostnice.
Tipy, kam vyrazit. Výběr deníku Metro z prosincových akcí ve středních Čechách.
České muzeum stříbra zase nabízí prohlídku středověkých dolů i výstavy věnované těžbě stříbra. Milovníci umění nesmí vynechat návštěvu instituce GASK – Galerie Středočeského kraje, která je zaměřená na moderní a současné umění. O Kutné Hoře a okolí by se dalo mluvit hodiny. Nejlepší možností je tam přímo vyrazit.
Jeruzalém na Labi
Neméně zajímavým městem je Kolín. Díky své atmosféře i bohaté historii je perlou zdobící břehy řeky Labe. První z dominant je Bartolomějské návrší s gotickým chrámem sv. Bartoloměje. V areálu stojí za návštěvu kostnice s bohatou ornamentální výzdobou i bývalá farní škola s interaktivní expozicí. Zahrady zase poskytnou příjemný relaxační prostor.
Nesmazatelnou stopu otiskli v tomto královském městě Židé, kteří se podíleli na rozvoji města od středověku. Svědčí o tom bývalá židovská čtvrť, jedna z nejcennějších památek svého druhu na území Čech. Oblasti se přezdívá Jeruzalém na Labi.
Pro dárky do centra Prahy
Je docela možné, že turisté nestihnou ze svých cest přivézt suvenýry. Ty z celého Středočeského kraje nabízí prodejna regionálních produktů v pražské Husově ulici. „Upřednostňujeme výrobce, kteří jsou držiteli certifikace Regionální produkt nebo jiných značek kvality. Chceme nabízet to nejlepší, co v našem kraji vzniká,“ říká šéf Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek.
Prodejna je oblíbeným místem nejen pro turisty, ale i pro Pražany, kteří chtějí podpořit poctivou práci středočeských výrobců a obdařit jimi o Vánocích své blízké.
Dotkněte se poctivé práce Středočechů