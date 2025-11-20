Kraj plný vůní, chutí a zážitků se vám otevře přímo v centru Prahy. Startovat můžete v Husovce

Každý kout Česka je unikát. Pro obyvatele naší metropole se takový poklad nachází jen pár minut od centra města.
Prodejna Středočeské centrály cestovního ruchu v Husově ulici 21 | foto: ZDENĚK ROTTA, ANNA MACÁKOVÁ

Střední Čechy patří mezi nejzajímavější regiony v Česku. Z Prahy vede několik cest, kam se tam vydat za zážitky. Každý směr ven z města totiž skrývá zajímavé zážitky.

Kde dýchne dávná historie

Hodně se mluví o Kutnohorsku a Kolínsku. Tyto oblasti rozprostírající se mezi řekami Labe a Sázava totiž oceňují příznivci tajuplných příběhů, památek a architektonických i přírodních skvostů. Nachází se zde také největší koncentrace středočeských královských měst, mezi nimiž vyniká Kutná Hora, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.

Právě v Kutné Hoře stačí pár kroků po dlážděných uličkách a dýchne na vás atmosféra dávných časů, kdy se tu psaly dějiny českého království. Stříbro tehdy přinášelo bohatství, v současnosti přináší Kutná Hora jiný poklad – zážitek z místa. Je to samozřejmě ikonický chrám svaté Barbory, gotický klenot zapsaný na seznamu UNESCO, i působivá kostnice.

Tipy, kam vyrazit. Výběr deníku Metro z prosincových akcí ve středních Čechách.

  • Hrad Karlštejn (28. 11. – 4. 1.). Vánoční atmosféru a tradice připomene adventní výzdoba Císařského paláce a 7. prosince se na hradě bude konat tradiční Česká mše Vánoční J. J. Ryby.
  • Skanzen Kouřim (do 31. 12.). Tradice adventu na českém venkově. Ve vyzdobené světnici domku z Krchleb si prohlédnete prostřený štědrovečerní stůl, stromek, betlém a svatoštěpánskou výslužku pro služebnou čeleď.
  • Hornický skanzen ve Vinařicích (5. 12.). Otevře se samotné peklo. Kdo projde přes čerty, dostane se k Mikulášovi a andělům a za básničku dostane nadílku. Kdo se pekla bojí, užije si vánoční jarmark nebo mikulášskou dílnu.
  • Důl Vojtěch (5. 12. – 4. 1.). Výstava historických i současných betlémů z hornického Příbramska.

České muzeum stříbra zase nabízí prohlídku středověkých dolů i výstavy věnované těžbě stříbra. Milovníci umění nesmí vynechat návštěvu instituce GASK – Galerie Středočeského kraje, která je zaměřená na moderní a současné umění. O Kutné Hoře a okolí by se dalo mluvit hodiny. Nejlepší možností je tam přímo vyrazit.

Jeruzalém na Labi

Neméně zajímavým městem je Kolín. Díky své atmosféře i bohaté historii je perlou zdobící břehy řeky Labe. První z dominant je Bartolomějské návrší s gotickým chrámem sv. Bartoloměje. V areálu stojí za návštěvu kostnice s bohatou ornamentální výzdobou i bývalá farní škola s interaktivní expozicí. Zahrady zase poskytnou příjemný relaxační prostor.

Nesmazatelnou stopu otiskli v tomto královském městě Židé, kteří se podíleli na rozvoji města od středověku. Svědčí o tom bývalá židovská čtvrť, jedna z nejcennějších památek svého druhu na území Čech. Oblasti se přezdívá Jeruzalém na Labi.

Pro dárky do centra Prahy

Je docela možné, že turisté nestihnou ze svých cest přivézt suvenýry. Ty z celého Středočeského kraje nabízí prodejna regionálních produktů v pražské Husově ulici. „Upřednostňujeme výrobce, kteří jsou držiteli certifikace Regionální produkt nebo jiných značek kvality. Chceme nabízet to nejlepší, co v našem kraji vzniká,“ říká šéf Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek.

Prodejna je oblíbeným místem nejen pro turisty, ale i pro Pražany, kteří chtějí podpořit poctivou práci středočeských výrobců a obdařit jimi o Vánocích své blízké.

Dotkněte se poctivé práce Středočechů

  • Prodejna regionálních výrobků v Husově ulici nabízí stovky produktů.
  • Nechybí oblíbené stálice jako vína, medy, čaje, džemy či ručně vyráběné čokolády, ale i pečlivě vybrané designové kousky. Návštěvníci si mohou nově odnést také porcelánové hrnečky a plecháčky, skleněné vánoční ozdoby, dřevěné a skleněné šperky nebo stylový merch ke hře KingdomCome: Deliverance – trička, plakáty, ponožky nebo tematické hrnky.
  • Nechybí tady sklářské výrobky ze sklárny Rückl v Nižboru nebo vánoční ozdoby od firmy Koulier. Pálenky, likéry nebo mošty dodává areál Agnes Zelená Bohdaneč.
  • Prodejna funguje i jako živé infocentrum, které inspiruje k výletům a objevování méně známých koutů kraje.

