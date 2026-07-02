Krakonošovo tajemství patří k úspěšnějším vánočním pohádkám České televize poslední dekády, takže není překvapivé, že se k němu televize hodlá vrátit prostřednictvím pokračování. Pohádka Krakonoš a básník se pokusí dobýt letošní Vánoce.
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Jiný pohled na legendárního vládce hor
Mytický Krakonoš se už dávno stal oblíbenou pohádkovou postavou, na což před čtyřmi lety navázala vánoční pohádka Krakonošovo tajemství, která se na oblíbeného strážce Krkonoš podívala z trochu jiné strany než milovaný večerníčkovský seriál Krkonošské pohádky. V nich je Krakonoš trochu neprůhlednou morální autoritou, která jedná čistě podle morálních zásad a každé její rozhodnutí potrestat Trautenberka či jinak ovlivnit události je automaticky správné. Ne tak v Krakonošově tajemství.
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Polidštěný Krakonoš se vrací
Filmový Krakonoš (David Švehlík) je více morálně ambivalentní figurou, která jedná impulzivně, trpí výčitkami a smutkem, a i když je ve výsledku pozitivní postavou, je zároveň lidsky chybující osobností. Právě toto pojetí si u diváků vydobylo oblibu, a tak se polidštěnější Krakonoš po čtyřech letech vrací na obrazovky skrze pokračování Krakonoš a básník.
Tvůrci slibují dobrodružství i tradiční hodnoty
„Krakonošovo tajemství si získalo mimořádnou diváckou oblibu a stalo se jednou z novodobých pohádkových stálic České televize. Jsem proto rád, že můžeme navázat novým příběhem, který spojuje silné herecké obsazení, kvalitní tvůrčí tým a hodnoty, jež k vánočním pohádkám neodmyslitelně patří. Věřím, že Krakonoš a básník nabídne divákům napříč generacemi nejen dobrodružství a humor, ale také příběh o odvaze, přátelství a respektu k tradicím,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
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Vrací se osvědčený tvůrčí tým
K filmu se vrací osvědčení tvůrci prvního dílu, například režisér Peter Bebjak či scenáristka a kreativní producentka Barbara Johnsonová. „V pohádce nám zůstávají dvě původní postavy – Krakonoš a Jiráček (Ondřej Sokol). Právě s Jiráčkem jsem se nedokázala rozloučit, a tak se vrací i v novém příběhu. Společně s novými hrdiny bude tentokrát čelit zvlášť nebezpečnému protivníkovi. Pohádku inspirovala i některá méně známá fakta krkonošské historie a samozřejmě sám Krakonoš a jeho nezaměnitelný charakter,“ naznačuje Johnsonová.
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Natáčení zavítalo do několika krajů
Tvůrci nedávno zakončili natáčení zimních záběrů i filmování v ateliérech na Kavčích horách. Během června a července navštíví i další kraje. Kromě Krkonoš se tak v pohádce objeví například Nové Město nad Metují, středočeská Dobříš nebo Vysoký Chlumec. Ve filmu si pak mají také zahrát Lucie Ducháčková, Vojtěch Franců, Kryštof Hádek, Martin Finger, Vladimír Javorský, Jan Jankovský, Michal Isteník nebo Leoš Noha.