Král s královnou, co mají před rozvodem? Zakletí od Netflixu je rutinní animák se špetkou originality

STRÁŽCE STREAMU - Náctiletá princezna vyrazí do divočiny hledat způsob, jak zvrátit mocnou kletbu, kvůli které se její rodiče proměnili v obří monstra. Tak zní základní námět animované pohádky Zakletí, která, a nedivil bych se tomu, ušla vaší divácké pozornosti. Měli byste to napravit a zhlédnout příběh o odvážné mladé princezně, jež se musí v útlém věku chtě nechtě ujmout nejen vlády, ale i starání se o dvojici všežravých nenechavých rodičů? Odpověď zní ano. Ale jen tehdy, pokud budete koukat s někým pod deset let.