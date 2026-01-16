Král Tulsy Sylvester Stallone se vrátí ve 4. řadě. Proč nebyla Oklahoma nikdy tak zábavná?

Kdo by ještě před pár lety řekl, že se král akčňáků Sylvester Stallone na stará kolena tak úspěšně usalaší v seriálových vodách. Jsou to již víc než tři roky, co spojil síly s hitmakerem Taylorem Sheridanem, a dal s jeho pomocí vzniknout Královi Tulsy - old school gangsterovi propuštěném z vězení po pětadvaceti letech, který vyráží do oklahomského zapadákova budovat nové zločinecké impérium.
Obleky Sylvestera Stalloneho v seriálu Tulsa King jsou klíčovým prvkem jeho...

Obleky Sylvestera Stalloneho v seriálu Tulsa King jsou klíčovým prvkem jeho postavy Dwighta „Generála“ Manfrediho. Styl kombinuje klasickou estetiku newyorské mafie 90. let s moderními prvky. | foto: Paramount+

Tyson, Dwight a bodyguard Bigfoot
Margaret je majitelka místního ranče, se kterou Dwight naváže romantický vztah.
Margaret je majitelka místního ranče, se kterou Dwight naváže romantický vztah.
Margaret je majitelka místního ranče, se kterou Dwight naváže romantický vztah.
Seriál i po třech odvysílaných řadách slaví úspěchy, a není proto divu, že se před několika dny v tichosti odklepla čtvrtá. Proč jsou ale trampoty newyorského magiána Dwighta Manfrediho tak zábavné?

Seriál Král Tulsy (v originále Tulsa King) od Paramount+, který lze v tuzemsku sledovat na platformě SkyShowtime, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Tyson, Dwight a bodyguard Bigfoot

Seroš ze staré školy

Od roku 2015, kdy měl premiéru snímek Sicario: Nájemný vrah, patří Taylor Sheridan mezi nejtalentovanější scenáristy, režiséry, výkonné producenty a showrunnery současného filmového, a především seriálového světa. Jeho serošový vesmír Yellowstone se rozrůstá do všech stran prostřednictvím několika spin-offů, a to takovým tempem, že je takřka nejde usledovat. Starosta Kingstownu si také vede dobře. A o dramatu z prostředí ropného byznysu s názvem Landman nemluvě. Král Tulsy je však, možná i pro svou starosvětskost, odlehčenost a poklidné tempo tím kouskem, který mám z Sheridanovské knihovny zdaleka nejraději. Zejména první dvě řady. Ty teprve vyjíždějí koleje, po kterých, tak trochu samospádem, drandí o něco slabší třetí sezóna.

Karikatury jako hnací motor

Tulsa King není primárně akční seroš a ani si na něj nehraje. Podobně jako u předchozích Sheridanových projektů i zde hraje hlavní roli dobře napsaný protagonista, kterému nechybí pořádné koule, kriminální podsvětí za zadkem, nějaké ty rodinné potíže, a také neokoukané prostředí mimo obyčejnou společnost.

Margaret je majitelka místního ranče, se kterou Dwight naváže romantický vztah.

Na nějaké to střílení, bitky i poměrně otevřenou brutalitu tu samozřejmě také pravidelně dochází. Hnacím motorem jsou ale postavy, někdy i dost karikaturní, kterými se představitel Rockyho či Ramba na obrazovce obklopuje. Jeho charisma je totiž velice nakažlivé. A Stallonův Dwight se ho nebojí využít k namotávání lidí okolo sebe, tedy postav, ale i diváků.

Nový začátek a budování impéria

A o čem seriál konkrétně pojednává? Po pětadvaceti letech ve vězení je mafián Dwight „Generál“ Manfredi propuštěn na svobodu. Jeho rodina jej ale za jeho mlčení v chládku patřičně neodmění. Právě naopak. Posílá ho do Tulsy, městečka daleko od New Yorku, aby zde zprostředkoval nějaké ty obchodní příležitosti. Dwight si je ovšem sakra dobře vědom toho, že jeho bývalí kolegové vůbec nechtějí, aby se mu dařilo. Vykašle se proto na ně a začne si postupně budovat vlastní gang z místních outsiderů: například řidiče Tysona, majitele konopné prodejny Bodhiho a podobně. Zprvu je jeho počínání spíš k smíchu a vypadá to, že to tenhle dinosaurus daleko nedotáhne. To ale ještě divák Dwighta pořádně nezná.

Hlavní témata první řady jsou tedy přizpůsobení se novému prostředí, budování aliancí i nepřátel, a také Dwightův osobní konflikt mezi starými mafiánskými pravidly a realitou moderního světa. Když řada končí, několik jeho byznysů, včetně toho konopného, více než vzkvétá.

Podruhé a stále kvalitně

Ve druhé sezóně se Dwightovo impérium v Tulse začíná rozrůstat. S úspěchem však přichází i větší pozornost konkurence. Další kriminální skupiny si všimnou, že týpek se zálibou v extravagantních italských botách a oblecích není jen zapadákovský boss z New Yorku, ale vážný hráč. Chtějí si proto ukousnout svůj díl koláče.

Margaret je majitelka místního ranče, se kterou Dwight naváže romantický vztah.

Konflikt s mocným podnikatelem Calem Thresherem i rivalita s mafií z Kansas City, které šéfuje můj další herecký oblíbenec – charismatický Frank Grillo, se ale nakonec vyřeší jednoduše. Všichni se musejí spojit proti většímu nepříteli z východu. Během druhé řady se také dořešuje soud proti hlavnímu hrdinovi, který je obviněn z úplatkářství. I zde ale Dwightovi pomůže jeho pověstné charisma. Hájí se totiž sám. A nebojí se vytáhnout nějakou tu postelovou historku.

Expanze, nové rodiny a nevyhnutelné konflikty

Ač to tak podle nových účesů většiny postav moc nevypadá, třetí sezóna pokračuje zhruba tam, kde skončila ta druhá. Generál se pouští do výroby a distribuce bourbonu ze sta let starého místního podniku, musí si ovšem poradit s FBI, ale i s jižanskou mafií v čele s „věčně naštvaným tvarohem“ Robertem Patrickem (T-100 z Terminátora). Protagonista je nucen vyrovnat se se s hromadou násilí, zradou i nečekanými spojenectvími. A jeho ambice nemají hranice. Dojde i na politiku.

O čem bude čtyřka?

Třetí řada zanechala mnoho otázek. Od nevyřešených konfliktů s federálními agenty, přes spletité rodinné vztahy, až po dopady posledních aliančních i nepřátelských kroků. Čtvrtá sezóna se s největší pravděpodobností bude zabývat důsledky těchto rozhodnutí. O tom, kdo bude hlavní záporák, se zatím pouze spekuluje. Na oficiální podrobnosti ale stále čekáme. Dáte Dwightovi „Generálovi“ Manfredimu šanci i napočtvrté? Podle všeho by čtyřka mohla dorazit už na podzim letošního roku.

Margaret je majitelka místního ranče, se kterou Dwight naváže romantický vztah.

