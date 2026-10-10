Královnou českých pálenek je hruškovice z dubového sudu. Kdo za ní stojí?

Autor: Vilém Janouš
  19:58
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Vítězné vzorky soutěže Pálenka roku se po vyhlášení rozlévaly návštěvníkům...

Vítězné vzorky soutěže Pálenka roku se po vyhlášení rozlévaly návštěvníkům přímo pod pódiem. Ti tak mohli oceněné destiláty rovnou ochutnat a přesvědčit se, čím si získaly přízeň odborné poroty. | foto: Metro.cz

Bar uprostřed Radlické kulturní sportovny lákal návštěvníky soutěže Pálenka...
Zámecký lihovar Blatná ovládl kategorii New Make & Young Spirits v soutěži...
Pořadatel soutěže Jakub Gottwald (vlevo u mikrofonu) s týmem Palírny Radlík,...
Spolumajitel Palírny Radlík Zdeněk Musil (vlevo) a Kamil Kutina slaví úspěch v...
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Rekordních 408 vzorků od 65 českých značek se letos utkalo v soutěži Pálenka roku. Absolutním šampionem se stala Hruškovice z dubového sudu z Palírny Radlík, která získala také titul Palírna roku. Soutěž, která se vyhlašovala dnes 10. října 2026, zároveň ukázala, jak se česká destilatérská scéna rozrůstá o nové výrobce i kategorie. Vedle tradičních ovocných pálenek se letos hodnotily také whisky, giny, absinty, likérová vína či medoviny.

Hned u vstupu do Radlické kulturní sportovny dostává návštěvník degustační skleničku. Uprostřed rozlehlé haly stojí bar obklopený lidmi, kteří chtějí ochutnat některou z pálenek a dalších destilátů přihlášených do soutěže Pálenka roku. Barový pult se prohýbá pod lahvemi. Letos jich čeští výrobci poslali rekordních 408 a některé z nich se ještě ani nedostaly na pulty obchodů.

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Zatímco návštěvníci hledají své favority, odborná porota už má rozhodnuto. Absolutním šampionem letošního ročníku se stala Hruškovice z dubového sudu z Palírny Radlík, která získala 95,7 bodu. Podnik z Jílového u Prahy si odnesl také titul Palírna roku. Ten se přitom neuděluje za jedinou povedenou lahev, ale podle průměrného bodového hodnocení pěti nejlepších ovocných pálenek daného výrobce.

„Čtyři roky jsme si říkali, jestli už letos někdo Radlík sesadí. A letos jsme si to říkali znovu,“ říká pořadatel soutěže Jakub Gottwald.

Pořadatel soutěže Jakub Gottwald (vlevo u mikrofonu) s týmem Palírny Radlík, který slaví dvojí úspěch. Její Hruškovice z dubového sudu se stala absolutním šampionem Pálenky roku 2026 a palírna získala také titul Palírna roku.

Kvalitní ovoce a ochota investovat

Dlouhodobou úspěšnost podniku potvrzují i další výsledky. Zlato získal za slivovici, Hruškovici Williams a jeřabinovici. Podle Kamila Kutiny, který v Radlíku pracuje už 24 let, za tím stojí zkušenosti, kvalitní ovoce i ochota investovat do technologií.

Pálenka roku v číslech

  • 408 vzorků přihlásili čeští výrobci do letošního ročníku soutěže.
  • Čtyřicet osm porotců hodnotilo produkci 65 značek ve 30 kategoriích.
  • Absolutním šampionem se stala Hruškovice z dubového sudu z Palírny Radlík, která získala také titul Palírna roku.

Palírna si vyvinula vlastní destilační systém, experimentuje s různými typy sudů a věnuje se také blendování, tedy spojování různých destilátů. Právě v něm vidí Kutina jednu z cest, jak posouvat tradiční řemeslo dál.

„Baví nás blendování, zkoušíme různé typy sudů. Hrajeme si s tím,“ popisuje. A dodává, že výroba musí být také koníčkem, nejen prací.

Konkurence ovšem nespí. Kvalita ostatních výrobců podle Kutiny rok od roku roste a o výsledném pořadí často rozhodují nepatrné rozdíly. „Teď ty rozdíly mezi námi jsou fakt kolikrát setiny bodu,“ říká. Ostatní palírny přitom nevnímá jako soupeře, s nimiž by vedl válku. Výrobci se podle něj potkávají, vyměňují si zkušenosti a navzájem si radí.

Soutěž roste

Letošní soutěž byla největší v historii. Čtyřicet osm porotců posuzovalo 408 vzorků od 65 českých značek ve 30 kategoriích. Vedle tradičních ovocných pálenek se prosazují také whisky, giny, likéry nebo absinty. Mezi přírodními medovinami obsadila všechna tři první místa Kubešova medová manufaktura. V kategorii New Make & Young Spirit zase patřily všechny medailové příčky Zámeckému ovocnému lihovaru Blatná. Novinkami letošního ročníku byly mimo jiné absinty a likérová vína.

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Slavnostní vyhlášení se potřetí za sebou konalo v Radlické kulturní sportovně. Samotný odborný košt proběhl na půdě Vysoké školy chemicko-technologické, odkud se výsledky přesunuly mezi výrobce, odborníky i milovníky destilátů. Vyhlášením vítězů ale večer neskončil. Následná afterparty se v Radlické kulturní sportovně protáhla až do pozdních večerních hodin.

Vítězové soutěže Pálenka roku 2026

Čtyřicet osm porotců hodnotilo 408 vzorků od 65 českých značek ve 30 kategoriích. Přinášíme přehled vítězných produktů.

  • Krémové likéry: Vaječný likér s pravou Vanilkou – Destilérka Svach
  • Stařené destiláty: Hruškovice dubový sud – Palírna Radlík
  • Slivovice: Slivovice – Palírna Radlík
  • Meruňkovice: Meruňkovice – Pálenice Bučkovi
  • Ovocné likéry: Meruňkový likér (premium) – Destilérka Svach
  • Třešňovice: Třešnovice – Zámecký ovocný lihovar Blatná
  • Višňovice: Zlatá Višňovice – Destilérka Svach
  • Ostatní likéry: Ms. Cherry Poppy´s Liqeuer – Destilérka Košátky
  • Ostatní destiláty: Jeřabinovice – Palírna Radlík
  • Višňové likéry: Mandlová višeň – Hustopečská mandlárna
  • Likérová vína: Sedmero rosé vermut – J. Stávek
  • Kávové likéry: Spirit Coffee – Jenčík a dcery
  • Gin – klasický: Okurkový London Dry Gin – Little Urban Distillery
  • Gin – moderní: Aquavit vol. 3 – Lihovar Poněšice
  • Dezertní likéry: Kokosový Velvet – Raspenava Distillery
  • Bylinné likéry: Mátový likér – Karfíkův Dvůr Koštice
  • Průtahové destiláty: Kmínka JAN – Šafránka Distillery
  • Vínovice: Vínovice Dornfelder – Raspenava Distillery
  • New Make & Young Spirit: New make PX – Zámecký ovocný lihovar Blatná
  • Whisky: GOLDCOCK 10YO – Rudolf Jelínek
  • Pivní destiláty: Beer Spirit No. 01 Pure Essence – Pivovar Elektrárna
  • Ostatní slivoně: Mirabelkovice – Palírna U větrného mlýna
  • Kdoulovice: Kdoulovice – Karl LIQ Distillery
  • Ořechovky: Ořechovka – Ullersdorf
  • Jablkovice: Jablkovice z dubového sudu – GALLI DISTILLERY
  • Medoviny – ochucené: Medovina malinová – Včelařství Smolík
  • Medoviny – přírodní: Medovina archivní 2021 – Kubešova medová manufaktura
  • Absinthe: Eau de Mere – Prince d’Absinthe
  • Hruškovice: Hruškovice dubový sud – Palírna Radlík
  • Hruškovice Williams: Hruškovice Williams – Palírna Radlík
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