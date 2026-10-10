Hned u vstupu do Radlické kulturní sportovny dostává návštěvník degustační skleničku. Uprostřed rozlehlé haly stojí bar obklopený lidmi, kteří chtějí ochutnat některou z pálenek a dalších destilátů přihlášených do soutěže Pálenka roku. Barový pult se prohýbá pod lahvemi. Letos jich čeští výrobci poslali rekordních 408 a některé z nich se ještě ani nedostaly na pulty obchodů.
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Zatímco návštěvníci hledají své favority, odborná porota už má rozhodnuto. Absolutním šampionem letošního ročníku se stala Hruškovice z dubového sudu z Palírny Radlík, která získala 95,7 bodu. Podnik z Jílového u Prahy si odnesl také titul Palírna roku. Ten se přitom neuděluje za jedinou povedenou lahev, ale podle průměrného bodového hodnocení pěti nejlepších ovocných pálenek daného výrobce.
„Čtyři roky jsme si říkali, jestli už letos někdo Radlík sesadí. A letos jsme si to říkali znovu,“ říká pořadatel soutěže Jakub Gottwald.
Kvalitní ovoce a ochota investovat
Dlouhodobou úspěšnost podniku potvrzují i další výsledky. Zlato získal za slivovici, Hruškovici Williams a jeřabinovici. Podle Kamila Kutiny, který v Radlíku pracuje už 24 let, za tím stojí zkušenosti, kvalitní ovoce i ochota investovat do technologií.
Pálenka roku v číslech
Palírna si vyvinula vlastní destilační systém, experimentuje s různými typy sudů a věnuje se také blendování, tedy spojování různých destilátů. Právě v něm vidí Kutina jednu z cest, jak posouvat tradiční řemeslo dál.
„Baví nás blendování, zkoušíme různé typy sudů. Hrajeme si s tím,“ popisuje. A dodává, že výroba musí být také koníčkem, nejen prací.
Konkurence ovšem nespí. Kvalita ostatních výrobců podle Kutiny rok od roku roste a o výsledném pořadí často rozhodují nepatrné rozdíly. „Teď ty rozdíly mezi námi jsou fakt kolikrát setiny bodu,“ říká. Ostatní palírny přitom nevnímá jako soupeře, s nimiž by vedl válku. Výrobci se podle něj potkávají, vyměňují si zkušenosti a navzájem si radí.
Soutěž roste
Letošní soutěž byla největší v historii. Čtyřicet osm porotců posuzovalo 408 vzorků od 65 českých značek ve 30 kategoriích. Vedle tradičních ovocných pálenek se prosazují také whisky, giny, likéry nebo absinty. Mezi přírodními medovinami obsadila všechna tři první místa Kubešova medová manufaktura. V kategorii New Make & Young Spirit zase patřily všechny medailové příčky Zámeckému ovocnému lihovaru Blatná. Novinkami letošního ročníku byly mimo jiné absinty a likérová vína.
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Slavnostní vyhlášení se potřetí za sebou konalo v Radlické kulturní sportovně. Samotný odborný košt proběhl na půdě Vysoké školy chemicko-technologické, odkud se výsledky přesunuly mezi výrobce, odborníky i milovníky destilátů. Vyhlášením vítězů ale večer neskončil. Následná afterparty se v Radlické kulturní sportovně protáhla až do pozdních večerních hodin.
Vítězové soutěže Pálenka roku 2026
Čtyřicet osm porotců hodnotilo 408 vzorků od 65 českých značek ve 30 kategoriích. Přinášíme přehled vítězných produktů.