Mezi zhruba 4200 obyvateli žije i můj kamarád Miro, se kterým jsme na začátku 90. let minulého století těsně před rozdělením Československa „bránili vlast“. Spolu s dvěma dalšími „spolubojovníky“ jsme se spontánně rozhodli pro repete a vydali se vlakem na cestu dlouhou zhruba 600 km. A tam po letech ve městě mincí a hornictví strávili několik dnů s „federální“ partou přátel.
Zážitků byla spousta, nejen ve městě, ale i pod a nad ním je toho zajímavého až až. Začali jsme velmi zvolna – procházkou centrem, kde se vedle zdejší mincovny, v níž se mince a teď i kolky vyrábějí nepřetržitě od 17. listopadu 1328, tyčí 22 metrů vysoký Sloup sv. Trojice. Postaven byl na památku morové epidemie a jde o nejvýznamnější památku svého druhu na Slovensku.
Nejstarší dál vyrábí proud
To nejzajímavější, a pro mě jako čistokrevného Pražáka velmi netradiční, přišlo následující den. Kremnický „pan domácí“ zavelel a šlo se fárat. Nejprve jsme si mysleli, že půjde o nějakou místní taškařici, ale když jsem na sebe navlékal ochranný plášť, na hlavu narazil přilbu se světýlkem a na krk zavěsil krabičku s dýchacím přístrojem první pomoci, veškerá sranda šla stranou. Šup do výtahu ve 4. šachtě, kam jsme se jen tak tak čtyři pořádní chlapi vešli, a hurá dolů do dolu.
Za tři a půl minuty jsme najednou byli 245 metrů pod zemí. „Zdař bůh“ (samozřejmě slovensky), ozvalo se hned po otevření klecových dveří výtahu, a před námi čtyři opravdoví horníci. Už tedy moderní, ale i tak špinaví a umounění, jak horníci být mají.
Ještě větší překvapení nás čekalo po pár metrech přesunu úzkou chodbičkou – v jedné z místností najednou funční elektrárna! A ne ledajaká. Nejstarší činná podzemní vodní elektrárna v Evropě, z níž elektrická energie proudí už více než 100 let. Podzemní hydroelektrárna je posledním stupněm kaskády malých vodních elektráren, jejichž výstavba na Turčekovském vodovodu se datuje od konce 19. století. Kremnické vodní elektrárny – další, kterou jsme posléze také navštívili, se nachází poblíž centra města – patří mezi významné technické památky, o které se pečlivě stará nynější vlastník – Kremnická banská spoločnosť.
Tři, dva, jedna, odstřel
A aby toho pod zemí nebylo málo, čekala nás ještě pravá, nefalšovaná a velmi profesionální prohlídka štoly Andrej, která se nachází v areálu Banského múzea v Kremnici. A co že se tu vlastně těžilo? Bylo to především zlato. V autentických podzemních prostorách jsme díky našemu průvodci, kterým nebyl nikdo „menší“ než šéf Kremnického baníckeho spolku Dušan Roob, měli možnost poznat namáhavou práci horníků v různých historických obdobích, obdivovat důlní stroje i zařízení, vybavení hornických pracovišť nebo způsoby zabezpečení důlních děl.
V rámci jedinečného výkladu jsme se dozvěděli, i jakým způsobem se těží v současnosti, jaká se používá trhavina a jak ji do navrtaných otvorů ve skále poskládat, aby odstřel byl co nejefektivnější. Byl to další vskutku unikátní zážitek umocněný také následným vyražením si pamětní mince. Ale že to kladivo bylo sakra těžké!
Cestou na rozhlednu nás doprovázely ovečky
Poslední den jsme zavítali do okolní přírody. Kremnické vrchy nabízejí zajímavé výlety, v zimě pak jsou centrem pro milovníky lyžování. Nás čekal výšlap do lyžařského střediska Krahule. Odtud nás na nedalekou rozhlednu na Krahulském vrchu, z níž máte Kremnicu jako na dlani, doprovázelo stádo ovcí za bedlivého dohledu místního bači.
Při cestě dolů zpět na základnu v privátu Adriana, kde jsme měli díky vstřícným a pohostinným majitelům veškerý komfort včetně vlastnoručně čepovaného řemeslného pivka Hluškár, už nám bylo líto, že naše expedice Kremnica 2025 končí. Zároveň nám bylo jasné, že nebyla poslední. Město mého přítele má pořád co nabídnout.