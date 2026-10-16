Slavný kulervoucí román Johna Steinbecka, který před desítkami let zfilmoval Elia Kazan a obsadil tehdy neznámého Jamese Deana, vzala nyní pevně do rukou Kazanova vnučka jménem Zoe. Výsledkem je opulentní seriál s Florence Pugh v hlavní roli sociopatky Cathy/Kate. Proč byste u něj měli strávit necelých sedm hodin svého drahocenného času i vy?
Na východ od ráje nesmělo chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
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Hezký seriál o ošklivých lidech
Adaptovat Steinbeckovu klasiku, jejíž děj se rozprostírá zhruba přes šedesát let, je bezpochyby výzva. Už předem tak vyvstávala otázka, zda seriál nabídne víc než výpravné dobové melodrama a zda dokáže přesvědčivě vykreslit spletité rodinné vztahy. Děj se odehrává v Kalifornii na přelomu 19. a 20. století a sleduje osudy rodiny Traskových. V centru příběhu stojí bratři Adam a Charles, jejichž vzájemný vztah poznamenává soupeření o otcovu přízeň.
Do jejich životů vstupuje Cathy, zprvu tajemná, později manipulativní žena, která zásadně ovlivní osudy celé rodiny. Cathy se postupně stává hlavní hybatelkou rodinné tragédie. Její vztah s Adamem a události, které následují, zasáhnou také další generaci, zejména Adamovy syny Caleba (Cala) a Arona. Jejich příběh odkazuje k biblickému příběhu Kaina a Ábela, tedy k rivalitě mezi bratry, žárlivosti a otázce, zda člověk dokáže uniknout genům a rodinnému dědictví.
Proč je to dobré?
Na východ od ráje sází na osvědčenou kombinaci rodinných křivd, temných tajemství a postav, které si s vlastní morálkou příliš hlavu nelámou. Největší pozornost na sebe nepřekvapivě strhává „na prostitutku až příliš hezká“ Florence Pugh. Jako Kate, respektive Cathy, ztvárňuje ženu, která dokáže své okolí stejně snadno fascinovat jako ničit. Z toho, co Pugh předvádí na obrazovce, vám nebude skoro nikdy moc dobře. Cathy (samozvaná Alenka v říši divů) totiž vykazuje výrazné rysy antisociální poruchy osobnosti, což se promítá do jejího chování i vztahů s ostatními. Tvůrci si uvědomují, jak výraznou postavou je, a věnují jí proto značný prostor.
Seriál ale nestaví jen na intrikách a vypjatých emocích. Otevírá také otázku, zda se člověk může vymanit z vlastní minulosti, nebo je odsouzen k tomu, aby v nekonečném krysím závodu opakoval chyby svých rodičů. V tomto ohledu má Christopher Abbott coby Adam Trask štěstí, že má po boku Leeho, který se stará o chod domácnosti. Jeho představitele Hoona Leeho si pamatuji například ze seriálu Banshee (2013), v němž rovněž exceloval. I tak byste ale Adama v některých scénách nejraději nakopali do koulí. Ani rána pěstí do břicha ho není v jedné ze scén schopná vytáhnout z letargie...
Na jedničku funguje i výpravná dobová atmosféra, ať už jde o lokace, kulisy, nebo kostýmy.
Co je na tom špatně?
Na východ od ráje není úplně bez much. Vyloženě špatného tu ale podle mě není zhola nic. Snad jen neustále se opakující filozofické úvahy o lidské duši místy působí trochu násilně. Pořád tu ale máme předlohu, kterou je třeba ctít, takže to seriálu snadno odpustíte.
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Sedmidílný Na východ od ráje má zkrátka velké ambice, které se mu daří naplnit s obdivuhodnou jistotou. Jako výpravné rodinné drama funguje na jedničku, na skutečně podmanivou psychologickou pitvu mu ale přece jen chybí o něco hlubší zářez. Nevadí, i tak mi ukápla slza.
Zároveň ale dává smysl, že se tvůrci rozhodli pro seriálovou podobu. Pořád jde o silně nadprůměrnou záležitost, která mezi letošními netflixovkami působí jako zjevení. Velice příjemné a příjemně podvratné.
Na východ od ráje