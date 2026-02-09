Teprve podruhé v historii má Česko na olympiádě v tancích na ledě hned dvojité zastoupení. Poprvé a naposledy tomu zatím tak bylo v Lillehammeru 1994, kde startovala Kateřina Mrázová s Martinem Šimečkem a Radmila Chroboková s Milanem Brzým.
Taschlerovi sice už mají jednu olympijskou zkušenost za sebou, ovšem hry v Číně v roce 2022 byly ovlivněny tehdejší covidovou situací. „Byli jsme všude rozdělení a neustále testovaní. Nebylo to o tom, že se budeme seznamovat a užívat si pravou olympijskou atmosféru, což nám také zkušenější kolegové říkali, že pravá atmosféra vypadá jinak,“ vzpomínali s tím, že je mrzelo, že ani nemohli podpořit ostatní reprezentační kolegy.
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Olympijská premiéra
To Mrázkovi, juniorští mistři světa z roku 2023, se pod pěti kruhy představí poprvé. Z mistrovství Evropy v Sheffieldu v půlce ledna se museli odhlásit kvůli nachlazení Daniela. Právě kvůli olympiádě nechtěli riskovat zhoršení zdravotního stavu před Milánem. Podle dostupných informací se k tréninku opravdu brzy vrátil.
Až jejich olympijská soutěž skončí, budou mít víc než měsíc na přípravu na poslední vrchol této sezony, pro ně speciální. Bude jím mistrovství světa, které se po 33 letech vrátí do Prahy. Proběhne od 24. do 29. března v O2 areně.
Program krasobruslení na ZOH 2026:
|Datum
|Disciplína
|Čas
|9. února (pondělí)
|Rytmické tance
|19:20
|10. února (úterý)
|Krátké programy mužů
|18:30
|11. února (středa)
|Volné tance
|19:30
|13. února (pátek)
|Volné jízdy mužů
|19:00
|15. února (neděle)
|Krátké programy sportovních dvojic
|19:45
|16. února (pondělí)
|Volné jízdy sportovních dvojic
|20:00
|17. února (úterý)
|Krátké programy žen
|18:45
|19. února (čtvrtek)
|Volné jízdy žen
|19:00