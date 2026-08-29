Kreatin v ranní kávě, elektrolyty v lahvi na pracovním stole. Doplňky, které byly ještě donedávna spojované především s posilovnami a sportovní výživou, si nacházejí cestu k mnohem širší skupině lidí. Uživatelé od nich očekávají více energie, lepší soustředění, rychlejší regeneraci nebo podporu zdravého stárnutí.
Jejich rostoucí popularitu sledují také výrobci. „Když jsme v loňském roce uvedli první elektrolytové nápoje, zájem o tuto kategorii už existoval. Letošní sezona je ale nesrovnatelná. Elektrolyty nyní patří mezi nejprodávanější doplňky stravy v našem portfoliu,“ říká Tomáš Novotný, Head of Product: Special Nutrition ve společnosti Vilgain.
Podle něj stojí za zájmem rostoucí dostupnost podobných produktů. Lidé na ně běžně narazí také v supermarketech nebo drogeriích. Znamená to ale, že je skutečně potřebují?
Podpora růstu svalů
Kreatin je látka, kterou si lidské tělo samo vytváří a kterou přijímáme také z některých potravin, zejména masa a ryb. Ve svalech pomáhá při rychlé obnově energie, proto se jeho doplňování osvědčilo především při krátkých a intenzivních výkonech, například silovém tréninku nebo sprintech.
„Kreatin monohydrát patří mezi nejlépe vědecky prozkoumané doplňky stravy, které dnes máme k dispozici. Jeho účinky na podporu výkonnosti při krátkodobé intenzivní zátěži, rozvoj síly nebo podporu růstu svalové hmoty potvrzují stovky klinických studií,“ uvádí Novotný.
Pokud se člověk rozhodne kreatin užívat, Novotný doporučuje právě monohydrát. Jde o nejlépe prozkoumanou formu s největším množstvím údajů o účinnosti a bezpečnosti. Pro dlouhodobé užívání podle něj obvykle postačuje pět gramů denně.
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Na sociálních sítích se kreatin stále častěji objevuje také v souvislosti s takzvanou longevity, tedy snahou prodloužit život ve zdraví. Podle fyziologa a spoluzakladatele longevity technologického startupu Elonga Radima Šlachty může mít v této oblasti význam především kvůli udržování svalové hmoty a síly. „Přínos kreatinu vidím hlavně v tom, že může pomoci s udržením svalové hmoty. Čím jsme starší, tím důležitější to je. Svaly a síla výrazně ovlivňují, jak se hýbeme, jak jsme samostatní a jak dobře zvládáme běžný život,“ vysvětluje Šlachta a upozorňuje, že samotný doplněk práci za člověka neudělá.
Zázračná voda?
Vedle kreatinu zažívají výrazný vzestup také elektrolytové nápoje. Pod tímto označením se ve sportovní výživě skrývají minerální látky v iontové formě, především sodík, draslík, vápník, hořčík a chloridy. Tělo je přirozeně ztrácí potem.
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„Elektrolytové nápoje nevnímáme jako náhradu kvalitního jídelníčku, ale jako řešení ve chvílích, kdy jsou ztráty tekutin a minerálních látek výrazně vyšší než obvykle,“ upozorňuje Novotný.
Po elektrolytech má podle něj smysl sáhnout především při delší nebo intenzivní sportovní zátěži, v horkých dnech, po saunování či při fyzicky náročné práci. Při dlouhodobém pobytu v teplotách nad 30 stupňů je vhodné tekutiny a minerální látky doplňovat průběžně, nikoli až po skončení zátěže. U náročných tréninků nebo vytrvalostních závodů mohou být potřeba i sacharidy. Samotná bezcukerná směs elektrolytů totiž energii pro pokračování ve výkonu nedodá. V takové situaci může být vhodnější iontový nápoj obsahující také zdroj rychle dostupných cukrů.