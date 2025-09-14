„Vesničko má středisková je tak pěknej film, že si zaslouží fotek vícero. Já ani nevim, co by si českej film bez toho Svěráka počal. On umí tak pěkně vykreslit charaktery tak zpěvným a lidovým jazykem, že to nejni možný. Kolikrát se do filmu ani nevejde klenot, který Svěrák do scénáře připsal,“ píše na svém facebooku Filmové políčko Marek Mičke. Ten se několik let vydává do míst, kde vznikaly slavné i méně známé české filmy.
A právě legendární komedie Vesničko má středisková režiséra Jiřího Menzela a scénáristy Zdeňka Svěráka v sobotu oslavila 40 let od své premiéry.
Objevuje místa
Práce Marka Mičkeho, který stojí za projektem Filmové políčko, je taková, že vytiskne fotku z jednoho záběru a pak se s foťákem vrací na místo činu a přesně ji do svého záběru zapasuje. Lidé pak mohou vidět, jak filmová lokace vypadala před lety a jak vypadá nyní. A dokonce díky němu objeví místa, o nichž netuší, že se tam něco natáčelo. To je třeba případ slavné pohádky S čerty nejsou žerty.
„Vždy mě bavilo hledat filmová místa. Když jsem nějaké našel, představoval jsem si, jak se tam herci pohybovali, a bůhvíproč mě tahle ujetá zábava bavila. No a spojení té reality a obrazu z filmu se mi hrozně zalíbilo poté, co jsem na podobný koncept narazil u zahraničního účtu Stepping through films. Přišlo mi jako skvělý nápad tohle udělat pro Česko, protože tady máme tolik krásných míst, kde se točily nádherné filmy,“ řekl v minulosti deníku Metro autor projektu Filmové políčko.
Musíte mít i dost štěstí
Marek tenkrát prozradil, jak je těžké srovnat všechno tak, aby sedělo každé okno, okap nebo schody. Marek dodržuje denní dobu, roční období a počasí. „Musíte mít štěstí. Zatím jsem potkal velmi milé lidi. Teď jsem byl fotit v Kersku Slavnosti sněženek a dlouho jsem strávil povídáním s pánem, který bydlí v domě, kde se točily scény z obchůdku. Dozvěděl jsem se o filmu strašně zajímavých věcí,“ uzavřel v minulosti pro deník Metro Marek.