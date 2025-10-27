Sklo, světlo a ticho. Tři prvky se spojují v projektu, který se jmenuje Glass Soul – Dušičkový pop-up: Křehká věčnost, do jemné rovnováhy mezi uměním, duchovností a pietou. Výstava, kterou pořádá Nadační fond Arte Bohemien, otevírá prostor pro zamyšlení nad tím, jak se mění náš vztah k paměti, smrti i kráse věcí, které přetrvávají.
Letošní čtvrtý ročník se koná 2. listopadu a poprvé překračuje hranice České republiky – symbolicky propojuje Prahu, Hradec Králové a Madrid. V kostelech, kaplích a obřadních síních ožívají skleněné urny, sochy a světelné objekty, které ukazují, že i téma konce života může být vyjádřeno s jemností, respektem a estetikou.
Kurátorkou projektu je Martina Sikorová, která výstavu připravila ve spolupráci s Nadačním fondem Arte Bohemien.
Sklo jako symbol křehkosti i věčnosti
Návštěvníci se mohou těšit na skleněné sochy a urny, úložiště pietních artefaktů či pozůstalostí, ale také na další funerální objekty. K vidění bude například japonské funerální kimono od návrhářky Naniche, obrazy a skici autorů uren či nové dílo The Cross od Jiřího Šuhájka, dlouholeté osobnosti spojené se značkou Moser. Novinkou letošního ročníku je prezentace světově uznávané sklářky Jitky Křemencové Skuhravé, jejíž tvorba je spjata se značkou Lasvit. Pro kolekci Glass Soul vytvořila třídílné dílo Nobody – svícen, miniurnu ve tvaru parfému a hlavní broušenou urnu.
Součástí výstavy jsou rovněž práce Alžběty Jungrové, Vladimira 518, Zdeňka Fránka, Petra Písaříka, Antonína Střížka, Jana Gemrota, Federica Díaze, Vladimíry Klumpar Pavlik, Martina Janeckého, Zdeňka Lhotského, dua Belda & Beldová, Marka Číhala, Jakuba Janeckého, Michala Škapy a dalších autorů.
Na čtyřech místech