Kreml jásá a Rusko se chlubí smutným prvenstvím. Jsme světovou velmocí ve výrobě protéz.

Pavel Hrabica
  21:00
Vlajková loď světové zdravotnické ekonomiky i ruského hospodářství. Produkce náhradních končetin zmrzačených vojáků dosáhla na samotný vrchol.
Rusové se chlubí, že jejich protézy jsou díky válce nejlepší na světě. | foto: MT

Vývojáři v ruských firmách na protetické pomůcky se bijí v prsa. Co do počtu a také funkčnosti jsou podle vlastních slov nejlepší na světě.

95 procent zraněných vojáků vracejí na frontu

Oznámil to první místopředseda ruské vlády Denis Manturov na setkání o inovativním rozvoji vojenské medicíny. „Nejdůležitějším úkolem, který prezident stanovil, je zajistit co nejširší šíření protetických technologií ve prospěch veteránů Centrálního vojenského okruhu,“ uvedl Manturov. Zdůraznil také, že ministerstvo obrany vrací na frontu přibližně 95 procent zraněných vojáků.

Polovina těžce zraněných ruských vojáků ve válce přijde o nějakou končetinu.

Už v září 2025 prohlásila Ana Civileva, neteř ruského prezidenta Vladimira Putina, která zastává funkci náměstkyně ministra obrany, že Rusko se díky válce na Ukrajině stalo světovým lídrem v oblasti protetických končetin.

Podle ní se účastníci SVO stali hybnou silou v tomto oboru včetně školení, montáže protetických nástrojů a výcviku v protetické technice. Civileva prohlásila, že úroveň protéz v Rusku „je poprvé na úrovni Číny“ a zdůraznila, že to vyžaduje a zahrnuje „obrovské investice“.

Na protetiku třikrát víc rublů

Vzhledem k prudkému nárůstu počtu osob se zdravotním postižením v Rusku úřady ztrojnásobily výdaje na umělé končetiny. Jak poznamenal Janis Kluge, výzkumný pracovník Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia, rozpočet na rok 2026 vyčleňuje 98,16 miliardy rublů na rehabilitačního vybavení osobám se zdravotním postižením. Pro srovnání, v letech 2020–2021 bylo na tyto účely ročně vyčleněno přibližně 33 miliard rublů.

Podle Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) bylo do konce roku 2024 na frontě vážně zraněno 376 000 Rusů, přičemž každý druhý z těchto vážně zraněných vyžadoval amputaci končetiny, uvedl The New York Times s odvoláním na vysoce postaveného ruského úředníka.

Podle Sociálního fondu začal počet osob se zdravotním postižením v Rusku v letech 2023–2024 po několikaletém poklesu opět růst a na začátku roku 2025 překročil 11,1 milionu.

10. února 2026  20:56

10. února 2026  21:12

10. února 2026

10. února 2026  20:26

10. února 2026  20:03

