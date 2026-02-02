Ještě donedávna zasedal ruský režisér Alexandr Sokurov v nejrůznějších filmových iniciativách a výborech. Teď se Sokurov ocitl na černé listině. Jak uvádí server The Moscow Times, byl vyloučen z Rady pro rozvoj ruské kinematografie. Vyplývá to z vládního nařízení, které podepsal ruský premiér Michail Mišustin. Nařízení se týká změn ve vládě. Rada je poradním orgánem, jejímž deklarovaným cílem je usnadňovat spolupráci mezi vládou, kulturními osobnostmi a podnikateli při rozvoji ruské kinematografie.
Stále vzácnější
K personálnímu postihu došlo krátce poté, co Sokurov na setkání, kterého se zúčastnil i prezident Vladimir Putin, otevřeně nesouhlasil s poměry, které vládnou nejen ve filmové sféře. Sokurov je totiž i členem Prezidentské rady pro lidská práva. V prosinci během zasedání Rady pro rozvoj ruské kinematografie řekl otevřeně Vladimiru Putinovi, že označování Rusů za „zahraniční agenty“ je ponižováním „lidských bytostí a občanů“ a brání jim v „rozvoji a další existenci“. Režisér hovořil také o cenzuře v ruské kinematografii a literatuře a prohlásil, že svobodná debata je nyní v jeho zemi nemožná. Poznamenal, že státem financovaná místa na ruských univerzitách jsou stále vzácnější, protože je obsazují děti veteránů války proti Ukrajině.
Poroučel se i ředitel Všeruské televize a rozhlasu
Sokurov, který se proslavil svými nekonvenčními filmy Ruská archa, Býk, Moloch nebo Pohádka, z nichž poslední je v Rusku fakticky zakázán, se dříve účastnil akcí psaní dopisů na podporu politických vězňů včetně některých zatčených ruských režisérek a dramatiček.
Spolu se Sokurovem byli z rady vyloučeni režisér Valerij Todorovskij, bývalý prezidentský kulturní poradce Vladimir Tolstoj, generální ředitel Všeruské státní televizní a rozhlasové společnosti Oleg Dobrodějev, producent Eduard Ilojan, filmová vědkyně Natalja Mokritská a další.
V Rusku od začátku války zesílil tlak nejen na filmové tvůrce, ale i na distributory. Nesmějí se promítat filmy ze zemí, které patří mezi nepřátele Ruska. Vláda zakázala i promítání filmů, jež propagují komunitu LGBT nebo bezdětnost.