„Ach jo,“ řekla jsem si, když v pátek v sále Fóra Karlín skončil letošní Český slavík, a já jsem si uvědomila, že teď budu muset všechny ty svoje smíšené pocity sepsat do následujícího článku.
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Když humor překročí všechny hranice
Asi by bylo hrozně jednoduché pojmout ho tak, že budu někoho urážet, jakkoliv se takových příspěvků objevilo během víkendu spousty, ale já nechci být stejná jako ti, kteří mi na celém večeru vlastně nejvíc vadili.
Pořád přemýšlím, jak se to, už poněkolikáté, mohlo stát, že se Ondřej Sokol a Aleš Háma, i z mých pracovních zkušeností jinak velmi milí a kultivovaní herci a moderátoři, propůjčí k něčemu takovému. Nenapadá mě vlastně nic.
Byla bych asi ochotná pochopit, že komerční televize potřebuje takový večer komponovat víc, řekněme, lidově, a že například ceny budou chodit předávat jejich tváře nebo že si budou dělat reklamu na své jiné pořady.
Rekordní hlasy
Fanoušci letos poslali historicky rekordní počet hlasů, a to více než dva a půl milionu. Přesně to mělo být 2 618 420 "kousků“.
Možná bych se i zasmála docentu Měšťákovi jako jednomu z předávajících. Ale ty zástupy profesí jako adiktolog nebo parazitolog?! Pardon, ale to je za mě fakt mimo mísu. Když to navíc bylo proložené rádoby vtipy, za které by se styděla i děcka na základce.
Co je moc, to je moc, navíc, jak jsem zmínila, ne poprvé.
Moderátor má nechat vyniknout hlavně hvězdy večera
Za mě má být moderátor někdo, kdo je vlastně nenápadným průvodcem jakékoliv události, a jeho velikost ukazuje to, jestli nechá vyniknout ty, kteří jsou v ten daný okamžik důležití. V tento večer tedy hudebníci, jejich tvorba, úspěchy a milníky za uplynulý rok. A rozhodně nevím, proč bych si v tento večer měla vyslechnout něco o rodinných poměrech lidí ze showbyznysu, a to ještě nevkusnou formou.
Vtip může být i nekorektní, může být i lehce za hranou, dokonce jsem ochotná připustit, že i přes práci na scénáři, několik zkoušek a generálek, kde hlášky někdo slyšel, mohla do přímého přenosu projít některá, která se výjimečně nepovedla, ale nesmí nikoho urážet.
Nebo to byl vlastně účel pod heslem „špatná reklama, taky reklama“? Přemýšlím, co z toho by bylo horší.
O tom nejdůležitějším se mluvilo nejméně
Celé dny teď čteme jenom to, jací byli moderátoři a jen okrajově, co měl kdo na sobě. Kde se píše o dechberoucích hudebních vystoupeních? Kde se píše o proslovech, které tentokrát většinou nebyly jen očekávaným výčtem poděkování rodině a spolupracovníkům?
A přitom to je vlastně to, co bylo na celém večeru nejhezčí. Když došlo na ty, o kterých to ten večer mělo být, ať už mluvili, nebo zpívali, večer dostal úplně jiný rozměr.
Hudebníci si svůj večer vzít nenechali
Hudebníci si svůj večer udělování cen ankety populární hudby nenechali vzít. Ať už z úcty k sobě samým či navzájem, ale i ke svým fanouškům, kteří jim posílali hlasy. Ti jsou možná jeden z důvodů, proč si to pro příští rok mnozí nerozmyslí a opět dorazí s nadějí, že to třeba bude lepší.
V proslovech zaznělo, že na sebe máme být hodní, máme si naslouchat a Vojta Dyk nás „naučil“ tvořit společně harmonie.
A hudební čísla? Ta mluvila sama za sebe. Zpívalo se, tancovalo se, podporovalo se a to je přesně to, jak má oslava hudby vypadat.
Závěr, který dojal celý sál
Třešničkou na dortu tohoto mého dobrého pocitu bylo závěrečné vystoupení, ve kterém se vzdával hold bratrům Nedvědům uvedeným do Síně slávy. Bylo jedno, jestli jsem se v sále podívala kolem sebe, nebo jestli jsem se potom opakovaně v záznamu podívala na ty, které snímala kamera. Všichni zpívali, smáli se, plakali dojetím.
Hudba nás spojila a tak by to mělo být.
Český slavík 2026 – výsledky
Zpěvák
1. Václav Noid Bárta
2. Vojtěch Dyk
3. Marek Ztracený
Zpěvačka
1. Ewa Farna
2. Lucie Bílá
3. Monika Absolonová
Hudební skupina
1. Kabát
2. Chinaski
3. Mirai
Hip hop a rap
1. Calin
2. ATMO music
3. Viktor Sheen
Objev roku
Charlotte Gott
Absolutní slavík
Ewa Farna
Síň slávy
Jan a František Nedvědové
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