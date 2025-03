Nedávno vyšlo najevo, že Netflix se letos chystá za svůj originální obsah utratit 18 miliard dolarů, přičemž se v tomto ohledu zdaleka nepřiblížil ke stropu.

Opačné starosti mají v jednom z nejtradičnějších hollywoodských studií, které své filmy přes sto let uvádí zejména na stříbrných plátnech. Společnost Warner Bros. Pictures (WBP) dle zákulisního reportu od Puck tápe na prahu existenční krize, zřejmě ji čeká restrukturalizace a její budoucnost může záviset primárně na přijetí blížícího se Supermana. Pokud se opět nepovede rozjet filmový vesmír DC Comics, distribuční titán nemusí přežít.

Harry Potter a taky Kubrick

Nejmocnější superhrdina DC má na svých bedrech pořádně naloženo. Film režiséra Jamese Gunna, jenž zároveň s Peterem Safranem šéfuje warnerovskému komiksovému oddělení, údajně vytyčí mnohem víc, než se původně zamýšlelo. Duševní vlastnictví DC Comics se totiž pro budoucnost WBP, spadající pod firmu Warner Bros. Discovery v čele s Davidem Zaslavem, jeví jako naprosto klíčové.

Studiu s obrovskou knihovnou cenných titulů včetně série Harry Potter, filmů Stanleyho Kubricka a právě komiksovek v čele s Batmanem a Supermanem se totiž na blockbusterovém písečku přestalo dařit. Loni si z nákladných velkofilmů dobře vedly snad jen druhá Duna a Kong s Godzillou, s rozpočty na prahu dvou set milionů dolarů naopak tvrdě narazili druhý Joker nebo Furiosa ze světa Šíleného Maxe.

Předloni zaúřadovala Barbie, ale pro změnu vrcholila krize končící DC série z minulé dekády, rozlučkové filmy Flash, Blue Beetle a druhý Aquaman propadly.

David Corenswet jako Clark Kent alias Superman v novém Supermanovi (2025) od režiséra Jamese Gunna.

Skepse graduje

První letošní projekt s rozpočtem přes 100 milionů dolarů, sci-fi satira Mickey 17, se po ročním odkladu premiéry v kinech spíš trápí. Zaslav tak skepticky shlíží na nákladný filmový program vedoucích WBP Mika De Lucy a Pam Abdy, který se bude v dubnu upínat na filmovou adaptaci nejpopulárnější videohry všech dob. Hraný Minecraft ale v trailerech vypadá katastrofálně, přičemž velmi nejistý je také divácký potenciál drahého hororu Hříšníci.

Otřes s Frankensteinem

Vrásky na čele už teď přidělává i emancipovaná frankensteinovská adaptace Nevěsta od Maggie Gyllenhaal. Nezkušené režisérce (a známé herečce) s jediným konverzačním dramatem v tvůrčím repertoáru se nějak podařilo vyloudit 100 milionů dolarů. Její výtvor si údajně prošel otřesnými testovacími projekcemi a musí se dát před podzimní premiérou do kupy, což znamená další výdaje. Frustrovaná společnost tak raději některé hotové filmy rovnou ruší nebo je bez pořádné distribuce uklízí na službu Max jako v případě chváleného dramatu Clinta Eastwooda Porotce č. 2. Zaslav tudíž podle všeho uvažuje o tom, že novým šéfem WBP jmenuje zmiňovaného Safrana, letitého producenta franšízy V zajetí démonů či Aquamana.

Isabela Merced jako Hawkgirl v novém Supermanovi (2025) od režiséra Jamese Gunna.

Uvidíme v červenci

Hierarchie společnosti se má každopádně obměnit a anonymní zdroj magazínu Puck nepochybuje, že vše momentálně naprosto závisí na výsledcích Supermana. Doslova říká: „Základním prvkem ceny akcií je víra, že duševní vlastnictví DC je významné. David Zaslav vsadil velké peníze na to, že světu ukážou, že duševní vlastnictví DC má skutečnou hodnotu. Superman je první film. To nastaví tón. Mají na to hodně vsazeno.“

Gunnův Superman s tváří Davida Corensweta půjde do tuzemských kin od 10. července a objeví se v něm také Supergirl v podání Milly Alcock (Rod draka), která už má na červen 2026 rezervovanou vlastní sólovku Supergirl: Woman of Tomorrow. DC universe se zkrátka začne větvit ve snaze zdárně konkurovat Marvelu.

Fox i MGM varují

Hollywood se tedy obecně nutí do ždímání a resuscitování známých značek a evidentně stále víc zápolí s koncepcí blockbusterů, na kterou už prostě není spolehnutí. Tržby jsou zásadní a Puck se obává, že pokud se tato sezona v čele se Supermanem opět nevydaří a Warneři znovu nerozběhnou DC franšízu, může je potkat osud jiných tradičních studií Fox a MGM, spolknutých v nedávné době Disneym, respektive Amazonem.