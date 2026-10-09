Křížky, nebo kolečka? Jak správně volit v komunálních a senátních volbách 2026

Veronika Reicheltová
Matouš Waller
Veronika Reicheltová, Matouš Waller
  7:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Volba jednoho uskupení bez preferenčních hlasů.
Hlasy rozdělené pro kandidáty napříč stranami.
Kombinace obou způsobů.
Příprava volební místnosti v v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé...
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V pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 proběhnou v Česku komunální a senátní volby. Pravidla výběru kandidátů na volebním lístku s obecními zastupiteli se zásadně liší oproti výběru jediného jména pro Senát. Na co si dát pozor ve volební místnosti, abyste odevzdali platný hlas?

Obsah

Komunální a senátní volby se v roce 2026 budou konat první říjnový víkend, tedy 9. a 10. října 2026. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.

  • V pátek 9. října 2026 budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 budou volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Křížkování v komunálních volbách

V komunálních volbách se používá specifický systém křížkování stran i kandidátů. Složitost svádí k chybám, které mohou celý hlas dokonce zneplatnit.

  • Namísto balíku hlasovacích lístků voliči dostanou jen jeden velký arch, kde budou uvedené všechny strany i kandidáti.
  • K vyznačení preferencí voliče slouží křížky. Každý z nich v podstatě reprezentuje jeden z hlasů, které volič má – má tolik hlasů, kolik je v dané obci zastupitelů.

Údaj o přesném počtu zastupitelů, a tedy maximálním počtu křížků, které volič smí na volebním archu vyznačit, lze předem ověřit na stránkách či úřední desce. Obce mají povinnost tuto informaci před volbami vyvěsit.

Velký volební průvodce 2026: Křížkování, průkazy a volební místnosti přehledně

Počet hlasů v komunálních volbách

Přesný počet zastupitelů se voliči dozví také přímo ve volební místnosti. Jejich počet je rovněž uvedený na hlasovacím lístku.

Volby 2026

Velký volební průvodce: Přehledně o volbách 2026

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?

Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?

Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Volič všechny své hlasy může využít, ale také nemusí, což ovšem neznamená, že by přišly vniveč. Způsob hlasování totiž umožňuje kombinaci několika způsobů volby.

Hlasovat se nemusí jen pro jednu stranu a nanejvýš upřednostňovat vybrané kandidáty preferenčními hlasy (jako například ve sněmovních volbách). V komunálních volbách může volič se svými hlasy pro každé křeslo místního zastupitelstva naložit dle libosti:

  • Označit pouze stranu či uskupení: v takovém případě půjdou všechny hlasy danému subjektu a jeho kandidátům.
  • Označit kandidáty jedné strany: taková volba se hodí například, když volič není spokojený s lídrem kandidátky – označit tak může další kandidáty a tímto způsobem jim dát preferenční hlas. Hlasy, které nevyužije, propadají.
  • Označit kandidáty různých stran: možností je označit preferované kandidáty napříč politickými uskupeními. Pozor na dodržení správného počtu – a opět, nevyužité hlasy propadají.
  • Označit stranu a kandidáty jiné strany: poslední varianta je nejkomplikovanější. Umožňuje označit konkrétní stranu a zároveň preferované kandidáty z jiných uskupení. Takové preferenční hlasy pak „odspodu“ ubírají hlasy pro stranu zvolenou jako celek.

Volba jednoho uskupení bez preferenčních hlasů.

Hlasy rozdělené pro kandidáty napříč stranami.

Kombinace obou způsobů.

Jak hlasovat v senátních volbách

Zatímco u komunálních voleb musí voliči luštit rozsáhlý volební arch a hrozí v něm spousta chyb, volba senátora je oproti tomu velmi přehledná.

  • Do obálky se vkládá jediný lístek s vybraným kandidátem.
  • Jediným klíčovým úskalím tak zůstává pohlídat si správnou barvu úřední obálky, aby hlas neskončil v nesprávné urně.
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