„Je to obrovské uznání práce celého týmu a všech, kteří se na provozu a rozvoji SkiResortu Černá Hora - Pec podílejí. Každý rok se snažíme posouvat kvalitu našich služeb a investujeme do rozvoje infrastruktury i služeb pro lyžaře, rodiny s dětmi a nelyžaře. Do nové sezóny jdeme s rekordními investicemi přesahujícími 200 milionu Kč. To, že jsme se dostali po bok světových jmen jako Kitzbühel nebo Val Thorens, je pro nás obrovská čest,“ říká Jakub Janda, výkonný ředitel SkiResortu Černá Hora - Pec.
Ocenění World Ski Awards je součástí sesterského programu World Travel Awards a jeho cílem je zvyšovat standardy v lyžařském průmyslu. O vítězích rozhodují primárně hlasy lyžařů z řad široké veřejnost a také hlasy odborníků z celého světa.
SkiResort Černá Hora - Pec tak pro nadcházející sezónu převzal pomyslné žezlo po Špindlerově Mlýně, který v této kategorii vítězil v předchozích letech.
SkiResort tvoří propojený areál pěti krkonošských středisek – Černá hora, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa a Svoboda nad Úpou – s více než 50 km sjezdovek na jeden skipas.
Pokud to sněhové podmínky dovolí, plánujeme zahájit sezónu na Černé hoře již 28. listopadu 2025, v Peci pod Sněžkou pak 6. prosince 2025.
Hlavní novinky na zimu 2025/26
Více otevřených sjezdovek na Černé hoře, hned od začátku sezóny, by měla přinést nová akumulační nádrž za 150 mio Kč u dolní stanice šestisedačkové lanovky Hofmanky Express.
15 tisíc m3 vody nově doplní kapacity dvou stávajících nádrží v areálu. „Nová akumulační nádrž nám pomůže využít první mrazy, tak abychom hned od začátku zimy nabídli více otevřených sjezdovek na start sezóny. Zároveň bude sloužit i v průběhu zimy k tzv. dosněžování - třeba po kratších oblevách. Sjezdovky areálu budeme nyní schopni vysněžit za kratší čas lépe a ještě kvalitněji,“ vysvětluje Jakub Janda.
Nová akumulační nádrž je zakrytá, na její střeše je vybudovaná parkovací plocha pro cca 70 vozů. Kapacita parkování u dolní stanice Hofmanky Express se tak po roční stavební pauze znovu navýší na původní stav.
Nová sněžná děla
V areálech na Černé hoře i v Peci jsou vybrané sjezdovky osazeny 31 novými výkonnými sněžnými děly a tyčemi za víc než 35 milionů Kč „Díky dělům na stacionárních věžích a výkonným tyčím budeme schopni efektivněji zasněžovat oblíbené sjezdovky jako je Protěž, Hofmanky v areálu na Černé hoře nebo Hnědý vrch a Zahrádky v Peci pod Sněžkou. Posilujeme také zasněžovací systém v areálech ve Velké Úpě v Černém Dole,“ dodává Janda.
Panorama park na Černé hoře
Jen kousek od horní stanice kabinkové lanovky Černohorský express ve výšce 1260 m n.m. otevře SkiResort Černá Hora - Pec zbrusu novou lokalitu Panorama park. Investice přesahující 20 milionů korun přinese unikátní prostor zaměřený na děti, začátečníky a rodiny, které chtějí prožít společný den na sněhu – i bez nutnosti lyžování.
Dominantou bude 150 metrů dlouhý a výjimečně široký (120cm) zastřešený pojízdný pás – jediný tohoto druhu v Česku. Využijí ho zejména malí lyžaři ve výukovém LIVE parku pod vedením instruktorů lyžařské školy SkiResort Live, ale své místo si zde najdou i rodiče, kteří chtějí být se svými dětmi přímo na svahu. Díky širokému pásu totiž mohou jet s dítětem bok po boku, držet ho za ruku a bezpečně ho naučit první obloučky – nebo si jen společně užít zimu na saních a bobech.
„Sjezdovky pod bývalou Sokolskou boudou patří k nejoblíbenějším mezi začínajícími lyžaři. Jde navíc o lokalitu, kde díky nadmořské výšce nejdéle vydrží sníh. Během zimy jsou odsud nádherné výhledy a v případě, že v údolí panuje inverze, zde je slunečno. Panorama park, který tu vznikne, bude navíc kousek od horní stanice kabinkové lanovky, kde máme skvělé zázemí pro rodiny s dětmi – dětský koutek, restauraci, bezbariérové toalety i mikrovlnku pro ohřev dětského jídla. Díky tomu, že kabinková lanovka přepraví bez potíží i nelyžaře, může se stát právě Panorama park, s řadou aktivit i zónou pro relaxaci, výletním místem pro rodiče menších dětí. Ať už zde budou chtít zkusit první lyžařské obloučky, nebo si přijdou jen zařádit na sníh,“ vysvětluje Jakub Janda.
LIVE park Kabinka u dolní stanice lanovky v Janských Lázních
Nová výuková lokalita vznikne zejména na začátku a na konci zimy i u dolní stanice kabinkové lanovky. Rozšíří se tím možnosti, kde s lyžováním začít, navíc bude tento LIVE park ideálně umístění hned vedle velkokapacitního centrální parkoviště.
Aktivity po lyžování
Po lyžování nabídnou areály SkiResortu Černá Hora - Pec atraktivní vyžití. Vyrazit mohou na Černohorskou sáňkařskou cestu (4 km), na Magickou jízdu na osvětlené bobové dráze, na večerní bobování u osvětleného pojízdného pásu na Javoru v Peci, na večerní lyžování ve 3 areálech SkiResortu, na upravené běžecké tratě i snowtubing.
Desítky akcí pro rodiny s dětmi i náruživé lyžaře během zimy
Kromě nového Panorama parku se návštěvníci SkiResortu mohou těšit na řadu zážitkových událostí a akcí, které budou probíhat během celé zimní sezóny napříč areály.
Sezónu tradičně zahájí rozsvícení Magické jízdy na bobové dráze v Peci pod Sněžkou, která bude po celou zimu osvětlená vždy v podvečer. Od vánočních svátků navíc přibude každý pátek večerní animační program pro děti u pojízdného pásu na Javoru v Peci, díky čemuž si i ti nejmenší užijí kouzelnou atmosféru zasněžených večerů.
Hlavním zimním eventem bude Action Show, která proběhne 6. února 2026. Diváky čeká jedinečná světelná show, tanec roleb, noční jízdy instruktorů a interaktivní zapojení veřejnosti do programu.
Chybět nebude ani Ledové dobrodružství u kavárny Crêpec, pravidelné hudební večery na Bull Baru a nově také DJ sety u Ford Baru každou sobotu a neděli po Vánocích.
Do zimní atmosféry přispěje i Snowlicious rolba, která se bude během sezóny pohybovat napříč areálem – nejčastěji však v okolí bývalé Sokolské boudy, kde nabídne stylové občerstvení a jedinečný vizuální zážitek.
O SkiResortu Černá Hora - Pec
SkiResort nabízí lyžování v 6 areálech na 1 skipas na více než 50 km sjezdovek. Mezi 5 areály budou i v tomto roce v provozu bezplatné skibusy. Černou horu a Pec pod Sněžkou bude i v této sezóně propojovat lyžařský přejezd SkiTour, na kterém lyžaře po rovných úsecích převezou SkiTour rolby a mezi těmito úseky lyžaři přejedou po zasněžených cestách. Letos máme nově v plánu zapojit do lyžařského přejezdu i rolbu na elektrický pohon tzv. e-SkiTour – v rámci pilotního projektu.
SkiResort Černá Hora - Pec nabídne v sezóně 25/26 celkem 7 otevřených výukových LIVE parků v areálech vždy hned u hlavních sjezdovek. U parků je pro lyžaře k dispozici půjčovna vybavení s novinkami značek Atomic a Salomon a lidé tu najdou taky kancelář lyžařské školy SkiResort Live.
„Většina skipasů se v nadcházející sezóně zdraží pouze o inflaci, vybrané pak čeká zdražení do 10 procent. Naopak na loňských cenách zůstávají sezónní skipasy. Až 30 % ceny mohou lyžaři ušetřit, pokud skipasy kupují s předstihem a online na skiresort.cz,“ říká Zina Plchová, mluvčí SkiResortu Černá Hora - Pec.